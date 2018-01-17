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《美国犯罪故事 第二季》曝限制级预告

再现范思哲遭枪杀一幕 连环杀人犯凶残无度

2018-01-17 14:27:56 来源：Mtime时光网

虽然这一季的标题中放入了“范思哲”的名字，然而故事将更多的侧重杀人犯安德鲁·库纳这一角色，这支预告片显然也证明了这一点。
　　时光网讯 聚焦范思哲遇刺案的《美国犯罪故事 第二季》（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story）今日曝光一支限制级预告，再现了范思哲在迈阿密海滩别墅门前遭枪杀的一幕，同时也呈现了连环杀人犯安德鲁·库纳南更多犯案细节，凶残程度可见一斑。

　　虽然这一季的标题中放入了“范思哲”的名字，然而故事将更多的侧重杀人犯安德鲁·库纳这一角色，这支预告片显然也证明了这一点。事实上这种操作或许是最好的选择。

　　此前范思哲家族曾发表一份声明表达了他们的态度，声明中写道：“范思哲家族对这部剧集没有授权和参与，这部剧集只能被认为一部虚构的作品。”对此，FX也做出了回应：“就像辛普森案件事根据畅销小说《The Run of His Life》改编一样，《美国犯罪故事》的第二季也是基于莫林·奥尔特(Maureen Orth)所写的《低俗倾向》(Vulgar Favors)改编，这本书审视了杀人犯安德鲁·库纳的犯罪行为，书中情节均源于真实犯罪事件并非虚构。”

　　《美国犯罪故事》第二季由瑞恩·墨菲一手打造，埃德加·拉米雷兹饰演詹尼·范思哲，瑞奇·马丁饰演范思哲男友安东尼奥·达米科，佩内洛普·克鲁兹饰演范思哲妹妹当娜泰拉·范思哲，达伦·克里斯（《欢乐合唱团》）饰演杀死范思哲的安德鲁·库纳南。将于2018年1月17日在FX首播。

   编辑：ruo

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关键词： 美国犯罪故事 预告片 范思哲
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导演：瑞恩·墨菲

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