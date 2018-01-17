为什么好莱坞视若珍宝的“星战系列”就是难以打开中国市场呢？
不难发现，从2016年开始，“星战系列”的新作每年都在1月份（这不是一个热门档期，但也能孕育《前任3》这种20亿级的卖座片）以开年第一部好莱坞大片的姿态与中国观众见面，但《星球大战：原力觉醒》
、《星球大战外传：侠盗一号》
、《星球大战：最后的绝地武士》三部电影的票房却一部不如一部（三部影片票房分别为8.26亿、4.78亿、2.56亿人民币）。
某调查公司对内地影市调查显示，《星球大战：原力觉醒》
各方面观众满意度高于平均值；《星球大战外传：侠盗一号》
各方面观众满意度基本处在平均值水平；《星球大战：最后的绝地武士》
各方面观众满意度则大多低于平均值。也许难以说三部影片的品质在逐渐下滑，但至少可以说三部影片是越来越不对中国观众的胃口了（很多观众抱怨，《星战8》野史范的故事与前作风格并不搭配，更像是一部太空武侠片）。这种观众满意度的变化与三部影片票房变化几乎是同步的。
在二三四线城市，接地气的国产电影比好莱坞大片更受欢迎。即便好莱坞大片内部选择，二三四线城市观众也更倾向能提供感官刺激的作品，比如漫威的超级英雄电影，像《星球大战：最后的绝地武士》
这种薄薄科幻外衣包裹着的太空史诗故事并不那么受欢迎。
另外，很多星战影迷耿耿于怀一点在于，最初的“星战三部曲”从未在内地正式上映过，导致内地一直难以形成较大规模的星战迷群体。换句话说，北美观众对“星战”的情怀很难出现在中国观众身上。
不过话又说回来，由于前些年进口片引进政策比较严格，很多好莱坞系列大片的前作都没在内地上映过，比如《侏罗纪公园》
系列，但2015年“星爵”主演的《侏罗纪世界》
依然拿下了很好的票房成绩。
问题可能在于，相比其他好莱坞大片，“星战系列”的故事和角色连续性更强，没有前作的观影经验，很难顺利融入到新作的情景中去，甚至会出现看不懂剧情的情况。比如《星球大战：最后的绝地武士》
中莱娅公主被敌军战机炸飞后，利用原力从外太空飞回飞船的情节，很多非星战迷都看得一脸茫然。
“星战系列”最大的卖点是情怀，对于缺乏这种情怀的中国市场来说，“星战”那套或许有些太陈旧了，观众还是想看些新东西。
尽管成绩不理想，未来还是会有更多的“星战”电影与中国观众见面，祝它们好运。
（注：本文部分内容翻译自美国媒体《好莱坞报道者》）