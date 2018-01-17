为什么好莱坞视若珍宝的“星战系列”就是难以打开中国市场呢？

















为什么好莱坞视若珍宝的“星战系列”就是难以打开中国市场呢？











































另外，很多星战影迷耿耿于怀一点在于，最初的“星战三部曲”从未在内地正式上映过，导致内地一直难以形成较大规模的星战迷群体。换句话说，北美观众对“星战”的情怀很难出现在中国观众身上。



















“星战系列”最大的卖点是情怀，对于缺乏这种情怀的中国市场来说，“星战”那套或许有些太陈旧了，观众还是想看些新东西。





尽管成绩不理想，未来还是会有更多的“星战”电影与中国观众见面，祝它们好运。





（注：本文部分内容翻译自美国媒体《好莱坞报道者》）