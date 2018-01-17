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《勇敢者游戏》曝"基情断背"片段

内地北美票房飘红 成开年最卖座好莱坞大片

2018-01-17 14:51:08 来源：Mtime时光网

《勇敢者游戏》曝"基情断背"片段，为了让探险小分队尽快逃生，巨石强森提议要凯文·哈特到自己背上。该片内地市场累计票房超3亿人民币，将《前任3》拉下冠军宝座，成开年最卖座好莱坞大片。
       

《勇敢者游戏》“基情断背”片段

时光网讯 好莱坞动作片《勇敢者游戏：决战丛林》已于1月12日在国内上映。影片上映四天连续获得单日票房冠军，累计票房超3亿人民币，不但将《前任3》拉下冠军宝座；首周末三天的总票房，已经超过了《星战8》十天的成绩。而在北美上映已经快一个月之久的《勇敢者游戏》在刚刚过去的周末再次成为票房冠军，北美累计2.92亿美元，超越年度爆款《神偷奶爸3》《速度与激情8》，升至北美票房年榜第八名。

       今日，影片曝光一支“基情断背”正片片段，巨石强森背着凯文·哈特一路狂奔，还被嘴硬的哈特吐槽“我宁可去死，快放我下来”，这样颇具喜感的画面混搭探险小分队身陷险境的刺激场面，让人仿佛回到观影时的笑声中。

       “基情断背”片段里，探险小分队刚刚穿越到“勇敢者游戏”丛林中，就遭遇了一场莫名其妙的袭击，从天而降的飞车党，让几位成员惊慌逃跑，奈何变身成小矮人的凯文·哈特拥有“速度”这个软肋，怎么跑都像是原地踏步，他一边狂奔一边喊着“为什么我跑得这么慢”，连满身赘肉的杰克·布莱克都超过了他。几个人身后此起彼伏的炮火和子弹更让他们的境遇充满危机。

       为了帮助队友逃生，让大家全部顺利脱离困境，“无所不能”的巨石强森提议要凯文·哈特到自己背上，这却被哈特轻蔑拒绝“我宁可去死”；然而下一秒，强森就背着凯文·哈特在丛林中狂奔，而背上的队友却还一路嘴硬“快放我下来”，这样一对“互怼”基友之间的相处着实搞笑，两个角色互相看不顺眼却在危难中互相帮忙的戏份，也是影片亮点之一。

       《勇敢者游戏：决战丛林》正在以3D、中国巨幕3D、杜比全景声制式正在全国影院热映中。

   编辑：隐饮

关键词： 勇敢者游戏 片段
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