时光网讯
近日，2018 年首部为猫奴打造的动画电影《猫与桃花源》
正式宣布定档4月5日，此次曝光的定档海报中可以看到猫爸毯子和小猫斗篷憨态可掬的背影，虽然只是背影，但超高画质下足以可见根根清晰的毛发，小猫的灵动好奇和大猫的一身懒肉形成鲜明对比，妙趣横生的故事此刻初露端倪。
《猫与桃花源》
讲述了一个发生在一对猫父子之间关于爱与冒险的故事。小猫斗篷厌倦了家养的舒适生活，总想看看外面的世界。为此，斗篷毅然离开了家，去寻找传说中的“猫的桃花源”。而猫爸爸毯子为了寻找孩子也踏出舒适区，走向了属于自己的冒险之路，塑造了一个勇敢的父亲形象。
本片由追光动画公司耗时4年、斥资7500万打造，也是追光动画继《小门神》
和《阿唐奇遇》
两部精品作品之后，为大众带来的第三部国产动画电影。据悉，《猫与桃花源》
片中主人公毯子目前就生活在追光动画，享受着“奴才”们的爱，身材比片中的毯子还要肥硕不少。对此，追光同事们表示：“这部电影一定是猫奴的真爱，因为关于猫我们感同身受”。
《猫与桃花源》
将以3D动画形式进行公映。据悉，影片取景于山城重庆，庞大的城市景观搭建十分复杂，而为了提升制作效率也为了让片中城市景观更为逼真，制作团队专门运用了程序化建模技术来构建整个城市景观。
同时，动画片中还涉及到大量的森林场景。为了搭建森林中复杂多样的植被系统，片方专门为此搭建了一个庞大的植物素材库用于取材。而片中所有的猫咪毛发制作则采用了行业最高精度的CG解算，这让主人公形象几乎可以假乱真；同时，高精度的流体玻璃岩浆制作技术带来令人震撼的特效画面。