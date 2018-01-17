追光动画第三部动画电影《猫与桃花源》定档4月5日上映，该片耗时4年、斥资7500万打造，海报中猫爸毯子和小猫斗篷背影憨态可掬，电影讲述了一对猫父子之间关于爱与冒险的故事

















同时，动画片中还涉及到大量的森林场景。为了搭建森林中复杂多样的植被系统，片方专门为此搭建了一个庞大的植物素材库用于取材。而片中所有的猫咪毛发制作则采用了行业最高精度的CG解算，这让主人公形象几乎可以假乱真；同时，高精度的流体玻璃岩浆制作技术带来令人震撼的特效画面。



