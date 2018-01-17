好莱坞反性骚扰行动愈演愈烈，“女超人”梅利莎·拜诺伊斯特接受时光网接着采访，表达了对该剧制作人安德鲁·克雷斯伯格被革职一事的看法。







（本文来自影视生活第一站 时光网）









梅利莎·拜诺伊斯特说：“安德鲁·克雷斯伯格的事情确实极其令人失望。但我想说的是，我们整个剧组回应此事的方式，以及片场的氛围令我感到分外骄傲。我们有许多不可思议的男同事和女同事（有些担任重要职务）。我们都在为了平等和更安全的工作环境而并肩战斗。”









至于整个行业应该如何更好地保护弱者，梅利莎·拜诺伊斯特坦言：“我认为我们互相之间应该更有同情心，更多地倾听。不同性别、性取向的人时不时地设身处地，站在对方的立场考虑。当然，我们现在还深陷其中，很多人仍然很困惑，所以要讲清楚这种事情还很困难。但是，我对此抱有极大的希望。”















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