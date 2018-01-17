网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"女超人"回应DC剧集制片人性骚扰丑闻

"克雷斯伯格令人失望,誓为更安全工作环境而战"

2018-01-17 17:34:26 来源：Mtime时光网

好莱坞反性骚扰行动愈演愈烈，“女超人”梅利莎·拜诺伊斯特接受时光网接着采访，表达了对该剧制作人安德鲁·克雷斯伯格被革职一事的看法。


（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯 DC超级英雄剧集《女超人》第三季正在热播中，女主角梅利莎·拜诺伊斯特近日参加了一场由美国电视评论家协会（TCA）举办的媒体见面会。时光网驻美国记者就该剧集编剧、制作人安德鲁·克雷斯伯格因性骚扰丑闻被解职一事发问，拜诺伊斯特也发表了自己的看法。

　　梅利莎·拜诺伊斯特说：“安德鲁·克雷斯伯格的事情确实极其令人失望。但我想说的是，我们整个剧组回应此事的方式，以及片场的氛围令我感到分外骄傲。我们有许多不可思议的男同事和女同事（有些担任重要职务）。我们都在为了平等和更安全的工作环境而并肩战斗。”

《女超人》制作人因性骚扰丑闻被解雇

　　安德鲁·克雷斯伯格此前曾担任包括《女超人》《闪电侠》《绿箭侠》《明日传奇》等DC超级英雄剧集的编剧和执行制片人；前段时间却曝出丑闻，共有15名女性和5名男性公开指控曾遭其性骚扰。克雷斯伯格否认了所有指控，但经过调查之后，华纳电视部门决定将其解雇。

　　至于整个行业应该如何更好地保护弱者，梅利莎·拜诺伊斯特坦言：“我认为我们互相之间应该更有同情心，更多地倾听。不同性别、性取向的人时不时地设身处地，站在对方的立场考虑。当然，我们现在还深陷其中，很多人仍然很困惑，所以要讲清楚这种事情还很困难。但是，我对此抱有极大的希望。”



　　受克雷斯伯格性骚扰丑闻的影星，《女超人》第三季目前暂停了拍摄和制作，周期将长达9周。好消息是，该剧还有3集未播出。此外，梅利莎·拜诺伊斯特主演的6集迷你剧《韦科惨案》也将于1月24日播出。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：Heather Newgen,翻译：文文刘   编辑：黑仔

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 超女 反性侵 性骚扰 好莱坞 HeatherNewgen
关注时光网微信

相关电影/影人

女超人

女超人 (2015)

6.5

导演：Glen Winter

主演：梅利莎·拜诺伊..

梅利莎·拜诺伊斯特

梅利莎·拜诺伊斯特

Melissa Benoist

职业：演员
韦科惨案

韦科惨案 (2018)

0.0

导演：约翰·埃里克·..

主演：泰勒·克奇

显示更多∨

相关文章

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

只要吓不死，就往死里吓！

2017年惊悚恐怖佳片回顾

虽然2017年已经结束，但你未必已经看完这一年来所有的好..
2

盖尔加朵和"劳模姐"红毯谁最美？

评论家选择奖红毯多图来袭！甜茶呆萌出镜

41
第23届评论家选择奖红毯多图来袭，“劳模姐”杰西卡·查..
3

《复仇者联盟4》杀青！群星瓜分巨型灭霸

美队钢铁侠最后一场戏曝光 唐尼导演合影忙

13
《复仇者联盟4》宣布杀青，最后一天拍摄的“钢铁侠”小..
4

穿越了！《复联4》新片场照复刻"纽约大战"

"美队"克里斯·埃文斯片场笑得浪荡

10
让时间穿越吧！
5

7.5亿奇幻片《阿修罗》定档2018暑期

三头阿修罗王抢镜 梁家辉刘嘉玲护航吴磊

9
投资7.5亿的《阿修罗》今天全阵容首降“人界”，发布会..

查看更多