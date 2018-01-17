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时光网讯
DC超级英雄剧集《女超人》
第三季正在热播中，女主角梅利莎·拜诺伊斯特
近日参加了一场由美国电视评论家协会（TCA）举办的媒体见面会。时光网驻美国记者就该剧集编剧、制作人安德鲁·克雷斯伯格
因性骚扰丑闻被解职一事发问，拜诺伊斯特也发表了自己的看法。
梅利莎·拜诺伊斯特说：“安德鲁·克雷斯伯格的事情确实极其令人失望。但我想说的是，我们整个剧组回应此事的方式，以及片场的氛围令我感到分外骄傲。我们有许多不可思议的男同事和女同事（有些担任重要职务）。我们都在为了平等和更安全的工作环境而并肩战斗。”
安德鲁·克雷斯伯格此前曾担任包括《女超人》
、《闪电侠》
、《绿箭侠》
和《明日传奇》
等DC超级英雄剧集的编剧和执行制片人；前段时间却曝出丑闻，共有15名女性和5名男性公开指控曾遭其性骚扰。克雷斯伯格否认了所有指控，但经过调查之后，华纳电视部门决定将其解雇。
至于整个行业应该如何更好地保护弱者，梅利莎·拜诺伊斯特坦言：“我认为我们互相之间应该更有同情心，更多地倾听。不同性别、性取向的人时不时地设身处地，站在对方的立场考虑。当然，我们现在还深陷其中，很多人仍然很困惑，所以要讲清楚这种事情还很困难。但是，我对此抱有极大的希望。”
受克雷斯伯格性骚扰丑闻的影星，《女超人》
第三季目前暂停了拍摄和制作，周期将长达9周。好消息是，该剧还有3集未播出。此外，梅利莎·拜诺伊斯特主演的6集迷你剧《韦科惨案》
也将于1月24日播出。
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