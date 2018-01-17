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杰森斯坦森将为中国定制动作新片

担任主演和制片人 与腾讯影业及STX合作

2018-01-17 16:27:38 来源：Mtime时光网

杰森·斯坦森将与STX娱乐和腾讯影业合作一部为中国市场定制的动作新片，他担任主演和制片人，影片故事暂时保密。由杰森·斯坦森主演的两部“速度与激情”系列电影，在中国单片票房超20亿元。
（本文来自影视生活第一站 时光网）

       

杰森·斯坦森与STX娱乐和腾讯影业合作一部针对中国市场的动作新片

时光网讯 据外媒报道，杰森·斯坦森与STX娱乐和腾讯影业已经签署协议，共同开发一部为中国市场定制的动作片。在新片中杰森·斯坦森不仅是主演，还将担任制片人，电影故事和内容的细节目前暂时没有公布。

       杰森·斯坦森是中国观众非常熟悉的好莱坞男星，他主演的《速度与激情7》《速度与激情8》这两部电影的票房分别为24.26亿和26.7亿元，刷新了进口片在内地市场的票房纪录。提起和中国影人的合作，2002年斯坦森曾经和舒淇主演电影《非常人贩》，今年他和李冰冰合作的《巨齿鲨》即将在8月10日在北美上映，而他和成龙合作的新片《中国游记：铁面人之谜》，也已经在2017年宣布杀青。

       2014年成立的STX公司和中国合作密切，去年和中国公司共同制作，由成龙主演的《英伦对决》以3500万美元的制作成本，收获1.42亿美元的全球票房，中国票房5.39亿人民币，影片口碑不错。腾讯影业目前也和好莱坞公司开发一系列项目，包括由查宁·塔图姆和雷德·卡罗林合作的漫画改编电影《尸兄》

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：隐饮

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关键词： 杰森·斯坦森 中国新片
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杰森·斯坦森

杰森·斯坦森

Jason Statham

职业：演员 | 制作人

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