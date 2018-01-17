2018-01-17 16:27:38 来源：Mtime时光网
杰森·斯坦森与STX娱乐和腾讯影业合作一部针对中国市场的动作新片
编辑：隐饮
Jason Statham
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RosenBob
5分钟前
还不叫上郭达一起凑一把？！？！？
朵朵2156885
30分钟前
杰森要是和黄渤合作拍一部动作喜剧片 估计会很好看
城铭
1小时前
由成龙主演的《英伦对决》以3500万美元的制作成本，收获1.42亿美元的全球票房，中国票房5.39亿人民币，影片口碑不错。闭着眼睛说瞎话，真有脸编啊，对成龙主演的电影来说还叫不错。
流光飞舞40分钟前
这片本来就不错！！
zoujia
定制，不知道咋样，估计有很多限制吧~~
玄犀墨影
2小时前
欢迎欢迎
铳梦
3小时前
由查宁·塔图姆和雷德·卡罗林合作的漫画改编电影《尸兄》???
ramonly
郭达·斯坦森
xiabei
4小时前
和李连杰合作了宇宙追击令
M_463837503
求郭达老师来客串！
阮秀飞
和郭达演个动作贺岁片不错
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