杰森·斯坦森将与STX娱乐和腾讯影业合作一部为中国市场定制的动作新片，他担任主演和制片人，影片故事暂时保密。由杰森·斯坦森主演的两部“速度与激情”系列电影，在中国单片票房超20亿元。

编辑：隐饮

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