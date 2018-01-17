影片在清华大学首映时，当学生们看到张震在清华校园，与章泽天（奶茶妹妹）撸猫一幕时，发出了震震惊呼。请放心，他们绝不是因为章泽天的出场，反而是因为那只猫……



时光网讯 让人等待了六年的《无问西东》终于上映了，无论口碑还是票房，《无问西东》都上演了一出逆袭好戏。为感谢观众，《无问西东》再次发布一支“真实的你”视频，全景记录了普通观众在影院观影的真实反应。

与此同时，有关影片的一切，也都成为热搜话题：台词、泪点、神演技、彩蛋、解读——甚至连95后都开始加入讨论大军。

四个时空，五位主演，百年近代史，影片本身格局之宏大可能会让一部分观众望而却步。然而看似宏大之主题，但《无问西东》却从细微处入手，用大量细节筑百年风骨。看片“手机党”即使错过其中之一，恐怕都会对电影的表达产生疑虑。本文就试图整理片中那些容易被忽略，然而却令人“心碎”的细节。



开篇的校歌： 影片一开场，就用了一段清华校歌，歌词正是第一段的几句词：西山苍苍，东海茫茫，吾校庄严，巍然中央，东西文化，荟萃一堂，大同爰跻，祖国以光。正片开头用此歌，其一因为电影片名就出自这首歌的歌词；其二歌词蕴含丰富，从社会理想讲到个人修养，契合影片主题；其三曲调舒缓优美，一下就营造出影片的氛围。



张果果的两个手机： 片中，作为广告公司高管，张震所饰演的张果果一直使用两个手机，一个黑莓，另一个疑似苹果4。有两个手机的商务人士很正常，可影片的大多数时间里我们都只见到他使用黑莓。那么另一个手机是用来做什么的呢？他真的如秘书所质疑，故意提出一个掉单的方案，反而自己被竞争对手Cell公司聘用？莫非张果果是一个商业间谍？或许，这个答案只能用他的口头禅来回应：你猜。



张妈妈的眼泪： 张果果的妈妈因为买到不好的饺子肉馅就难过，甚至要哭。看到这一幕很多年轻观众或许不解，买个肉都能哭？！但联想到片尾张家三口清明节扫墓的戏份，实际上就不难理解了。张妈妈其实是被“最熟的人也信不过”这个问题给搞崩溃了。而张震回头坚决扔掉肉馅，则是希望把“人与人之间的隔膜与欺诈”也一起扔掉。





王敏佳的黄手绢： 片中，章子怡所饰演的王敏佳以神级演技征服观众。尤其是其左手上一直带着的黄手绢，更成为观众的目光焦点。其实，这个习惯是那个时代女孩子常有的一种“时尚”。并且，那个年代的男女是要保持一定距离的。所以，当王敏佳让李想拿自己试穴位，摘掉黄手绢，李想握住她手之时，此刻被陈鹏看见，其崩溃之内心就可想而知。同样，当王敏佳被黄晓明握着手奔跑，又被师母掌掴之后，回到寝室，她便默默的摘掉了黄手绢。那一刻，她的内心已认定自己，不再是那个纯真无邪的少女了。



陈鹏的说话方式： 片中黄晓明所饰演的陈鹏，向观众展示了一个讷言却深情的理科男形象。然而片中陈鹏对支边医生李想说出的台词：“你怪她没对你真实，可你给他对你真实的力量了吗？”却让部分观众不理解，觉得有些“矫情”。其实仔细想想，包括我们的父母辈，他们在回忆他们年轻时，在那个年代都是怎么说话的，就不难理解陈鹏的这句台词是符合语境的。包括王敏佳与李想，动不动就开始宣读语录，也是对当时那个年代真实的写照。





陈鹏的奔跑： 去看电影跑、清华园里跑、研究所里跑，追公车跑。片中黄晓明所饰演的陈鹏，仿佛一直在奔跑。然而陈鹏在拯救王敏佳之后，却停止了奔跑，改为默默地行走，他行走在云南村庄，行走在黄沙戈壁。这种细节转变体现的是人物的成长，包括影片后半段，陈鹏逐渐有了中年人的稳重感觉。这种转变也愈发凸显他与王敏佳在清华园的放肆奔跑，是多么的珍贵。这个奔跑又要提及黄手绢，以王敏佳和陈鹏那时的微妙关系，直接抓手肌肤相亲是伤风败俗的，所以陈鹏拉着王敏佳奔跑的部位，正是王敏佳手腕的黄手绢。即便这样，如此行为在那个年代已经十分大胆。



北大VS清华： 陈鹏王敏佳奔跑的经典一幕，有一个细节可能会被人忽略。那就是当两人跑过做操的学生之后，跑进校园胡同里，有两拨正要打架的学生，仔细观察一方学生身上的背心还写着“北大”的字样。这个略有些调侃的梗，揶揄了清华北大两首高校一直以来的相爱相杀。而更有趣的是，两伙儿要打架的学生看到一对璧人奔跑，居然放下板砖，追着一起跑起来。可见在那个年代，青年男女携手奔跑一幕，有多大的杀伤力。





飞虎队的招募标语： 飞行员招募一场戏，也让很多人燃起心中热血。值得注意的细节点在于，美国飞虎队的招募现场，贴出了一幅对联标语。上联为：升官发财请往他处。下联为：贪生怕死勿入斯门。实际上，该标语在当年出自黄埔军校。这个标语的出现，无疑还是点明时代特征。而王力宏所饰演的角色沈光耀，其角色原型为当年清华大学土木工程系的学生沈崇诲。1932年，沈崇诲投笔从戎，考取中央航校三期，1937年8月19日，他在空战中放弃跳伞逃生，驾驶飞机撞击日本旗舰牺牲，年仅27岁。





吴岭澜的首次“亮相”： 影片采用四时空多线叙事，最后以人物“关联”形成强烈情感共振。而开篇的时空展开，是按照时间倒叙进行的。然而有一个细节值得注意，就是陈楚生所饰演的吴岭澜，并非“最后出现”。在30年代沈光耀的部分，吴岭澜就已悄然登场。在一场西南联大校园建设的戏份中，梅贻琦校长与人讨论经费不够，这时一个银发背影给梅校长送上了一杯水，这个背影无疑就是之后在两个时空中出现的吴岭澜。而陈楚生也是几位主演中，唯一出现在两段叙事时空中的角色。





冬日清华园的小提琴合奏： 20年代的部分，9个人在冬日清华园里户外拉提琴，而陈楚生饰演的吴岭澜十分享受的闭目倾听，则让一部分观众不解。在一些人看来，这样的场景有些矫情和文艺。可事实在于，这也只是当年的历史事实复刻。清华大学的音乐教育原本就十分强，从建校之初就成立了高等科音乐团和高等科唱诗团，还专门聘请外国教师来教学生，音乐活动相当丰富。这场雪中听琴一幕，观众仔细观察也不难发现：9名提琴手中，有一人正是外国人。还记得你大学时候楼下弹吉他的男生吗？其实，穿长衫拉小提琴就是那个时代清华学生的日常一景而已。





咸菜与喝水的饭缸： 60年代许老师与师母的戏份，那种特殊年代的“消逝爱情”，也引发很多唏嘘。两个人的“过招”看似天雷地火，其中的细节其实让人心酸。师母让许老师“把饭都吃光”，自己却就着咸菜粒，倒上一碗温水喝下。在那个物资极度匮乏的年代，一家人的粮票是最珍贵的。师母把饭都留给许老师这种感情，相信当下的年轻人很难产生共鸣，却极度真实。而许老师在自己的杯子和碗都被打碎后，依旧不用老婆的碗喝水，换上了饭缸。这一幕曾引发部分观众笑场，但更多的成熟观众，却品尽人情心酸。





陈鹏来北京上学： 不过，也有观众提问——陈鹏作为一个生在云南战火中的孤儿，长大后怎么来北京读书的呢？实际上，之所以黄晓明饰演的陈鹏可以来北京上学，是因为当年一件很有名的事，那就是华罗庚数学竞赛。当年赢得竞赛的学生，可以得到机会来北京读书，要知道全国只有十个名额。看来从小就精钻数理化的陈鹏，就是这样来到北京“振华中学”，与王敏佳、李想成为同学的。



和尚的灯笼： 30年代，敌机来袭，一些观众或许看到和尚挂红色灯笼一幕感到不解。其实这也有史实可寻。网友金七言就在知乎上回答：“有挂红球的地点其实在五华山，五华山是昆明制高点，登高瞭远绝佳，当日军来空袭时，挂红球相当于发信号。而五华山附近有寺庙，也就不难解释为何有和尚挂红球这一画面。”而这样的场景，其实在汪曾祺的文字里也曾有记录。而这一幕则体现出僧人悲天悯人的精神。





沈光耀的“神奇”航线： 王力宏饰演的沈光耀为孤儿们投食一幕，引发很多人的泪点。然而也有观众提出疑问：为什么他总是可以“偷着”把飞机开出来，且飞行同一趟航线给孩子们抛食物？实际上，沈光耀除了需要做侦察任务，也需要试飞。但要求必然是不能采取相同的路线回到营地，避免被敌人偷袭。然而他却选择每次飞相同的路线，投食给孩子。也因此被上司惩罚，质疑他为何重复飞行“求死”路线。



“古怪”的歌曲： 相对于那首广为人知的《Amazing Grace 奇异恩典》，片中还出现了一首听起来很像歌剧的歌曲。有很多观众觉得这首歌曲的出现有些“古怪”。好吧，这只能怪看片手机党们“太认真”了。这首福音歌曲在片中共出现过两次，第一次是60年代陈鹏带王敏佳回到云南避难，由村民们合唱，唱的很专业很认真。镜头再闪回，则是30年代遭遇轰炸的孤儿们，在一位断腿传教士的带领下，高唱福音。传教士的出现绝非突兀，在那个年代也是有史料记载的。而彼时孩子们对这首歌曲还没那么熟悉，虽然唱的磕磕绊绊，但却非常直接的解释了60年代的成年村民们，为何会唱这些福音歌曲了。





猫馆长的现身： 这个细节有些让人心酸。影片在清华大学首映时，当学生们看到张震在清华校园，与章泽天撸猫一幕时，发出了震震惊呼。请放心，他们绝不是因为章泽天的出场，反而是因为那只猫。片中出现的那只猫，正是名满清华的“猫馆长”。它原本只是一只流浪猫，被清华大学图书馆老馆长收养后，多年来一直陪伴无数学生读书，因此被誉为“猫馆长”。影片这一幕拍摄于2012年，电影杀青没多久，“猫馆长”就永远的离开了学生。所以当它再度出现在大银幕时，可想而知学子们的感慨。

大师取名字： 这个细节无疑是全片最具讽刺意味的一幕。看着张果果勾掉“妲”、“妖”、“婊”等字，哄笑的观众们不难体会：逝去的黄金时代，那些卓绝的大师们，与当下所谓的“大师”，真的完全无法同日而语。