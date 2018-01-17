《复仇者联盟3》人海战术无疑，到底影片有多震撼，得等到今年4月底5月初检验。

（本文来自影视生活第一站 时光网）











"复联3"日本版预告 与此同时，“复联3”日本版预告也曝光，没有出现新画面但剪辑顺序略有不同，影片4月27日在日本上映。中国内地上映板上钉钉，甚至有可能同步北美上映。





接受外媒采访时锤哥说： “我前两天刚杀青，我对罗素兄弟说‘不知道你们是怎么搞这么大规模、把这么多人凑在一起拍完这部电影的，我向你们脱帽致敬！’这在电影历史上确实少见，差不多76个漫威角色出现在这部电影中，大家都要对付那个反派灭霸。”



