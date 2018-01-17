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锤哥：《复联3》有多达76个英雄登场

日本版预告曝光 无新画面但有重新剪辑

2018-01-17 17:08:07 来源：Mtime时光网

《复仇者联盟3》人海战术无疑，到底影片有多震撼，得等到今年4月底5月初检验。
（本文来自影视生活第一站 时光网）


　　时光网讯 《复仇者联盟3：无限战争》2018年5月4日北美上映，近日扮演雷神的克里斯·海姆斯沃斯（锤哥）爆料多达76个漫威角色出现在这部电影中，他期待影片能给予观众难以置信的观影感受。

　　

"复联3"日本版预告

与此同时，“复联3”日本版预告也曝光，没有出现新画面但剪辑顺序略有不同，影片4月27日在日本上映。中国内地上映板上钉钉，甚至有可能同步北美上映。

　接受外媒采访时锤哥说：　“我前两天刚杀青，我对罗素兄弟说‘不知道你们是怎么搞这么大规模、把这么多人凑在一起拍完这部电影的，我向你们脱帽致敬！’这在电影历史上确实少见，差不多76个漫威角色出现在这部电影中，大家都要对付那个反派灭霸。”

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 复联3 克里斯海姆斯沃斯 锤哥 雷神 漫威
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相关电影/影人

复仇者联盟3：无限战争

复仇者联盟3：无限战争 (2018)

0.0

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

克里斯·海姆斯沃斯

克里斯·海姆斯沃斯

Chris Hemsworth

职业：演员

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