朱莉娅·罗伯茨在专访中和我们分享了关于这部电影，以及她首次出演电视剧《归途》的幕后点滴，她不禁感叹自己"一直被我生命中的奇迹宠爱着"。





她的最新作品《奇迹男孩》也于今天正式登陆内地院线。时光网日前有机会采访到了这位奥斯卡影后，她和我们分享了关于这部电影的幕后故事，她透露自己是因为孩子的一个问题，毛遂自荐出演了该片。









采访中，她依旧偶尔会爆发出她标志性的大笑，尽显随和。近些年，罗伯茨更多的忙碌于家庭生活，她与摄影师丈夫丹尼尔·莫德在《墨西哥》的拍摄中相识，目前他们已经有了一对13岁的双胞胎和一个10岁的儿子。





罗伯茨不太喜欢用社交工具或是电子邮件，更是“不喜欢看PDF文档”，“我需要阅读打印好的版本，虽然我知道这是过时且不环保的”。谈到她的家庭生活时，她表示目前最重要的两件事情就是阅读和足球，她最喜欢的球队是女王公园巡游者，这是一支总部位于英国伦敦的英格兰足球联赛的二线球队。





《奇迹男孩》海报

“我认为我现在比较善于维护和调节生活中的压力，”对于家庭生活，罗伯茨继续说道，“对我来说，最放松的事情就和我的家人在一起，不用去太多的地方，玩玩足球游戏，没有工作的烦扰。如果是我们一起看一部电影或读一本书，那是种享受。”





事实上，罗伯茨与孩子一起分享看书这件事，最终影响到了她决定在导演史蒂芬·卓博斯基的新作《奇迹男孩》中饰演一个面部畸形的10岁男孩（《房间》小演员雅各布·特瑞布雷）的母亲。





《奇迹男孩》的故事讲述了因为患有罕见面部畸形一直在家接受教育的小男孩首次进入公立学校学习的故事，根据R.J.帕拉西奥2012年出版的小说改编。





这本小说引发了罗伯茨将其改编为电影的想法，“我的孩子其实是这部影片背后的推动力，我们都很喜欢这个故事，我的一个孩子问我，‘你认为他们会把它拍成一个电影吗？’我说，‘我肯定他们会的。’”然后我就开始想，他们会吗？还是已经有计划了？所以我就打电话给我的经纪人说：“我想饰演这个故事里的母亲，因为我们太爱这个故事了。幸运的是虽然他们已经在准备将它拍成电影了，但还只是刚刚开始推进，所以我真的很幸运可以参与其中。”





罗伯茨还动情地谈到这本书的重点是传达包容和反欺凌的观念，但并没有采用以成人的陈词滥调进行道德训诫的方式，而是通过刻画铂尔曼一家各个成员的日常生活而自然流露了出来，“这非常特别，也是我喜欢这本小说的原因，而这也正是我们试图在电影中着重呈现的，它不仅仅是给出一些建议，而是关于成人的教育方式和以身作则。它所谈论的并非一些重大时刻，而是生活中的细小但却十分重要的问题。所以对我来说，这真的就是那种电影，母亲告诉她的孩子她对于他的感受，以及她希望他能够看到并感受到他自己的内心。”



生活中的茱莉亚罗伯茨和孩子们

随着谈话的深入，罗伯茨还回忆起了她自己的童年，“你知道吗？在我的成长过程中，我们没有机会深入讨论这些感觉和情绪，我妈妈有一份全职工作而且有很多人需要照顾”。





随后她还谈到，《奇迹男孩》的普世主题引导她开始思考一些她在拍片过程中所感受到的事情，“我知道在我的人生中，拍摄这样一部电影不一定会产生什么巨大影响”，甚至去改变别人的生活，事实上，这通常都不太可能。





“我们都是这个主题的变奏，”她若有所思地讲到，好像在深思一个哲学问题，“我们只是1000亿个不同的无穷小的个体中的一个，这让我们在面对大千世界中的所有不同个体产生兴趣并能够接纳他们。但我认为对孩子们来说，他们对不同事物的反应会有点不同，关于这个世界，他们仍在学习。但我认为如果我们可以保持适度的宽容、仁慈和好奇心，那将有助于解决很多事情。”







《奇迹男孩》中文版终极预告

与此同时，罗伯茨和她的丈夫还在忙着慢慢教育他们的孩子要以何为生，并培养他们对于电影的兴趣。“我们希望他们以我们爱电影的方式来爱上电影，今年夏天我们一起看了《伴我同行》（Stand By Me），那之后他们都疯了，他们非常喜欢。我们还看了《杀死一只知更鸟》，我当时还担心这部黑白电影是否太过安静了，但他们却完全被迷住了。看完电影后我们交流了关于电影的想法，这真的是太棒了。”





奥斯卡提名公布在即，对于奖项，罗伯茨显得越发淡然，她说她现在更享受电影拍摄的过程，表演让她重焕活力。无关任何事情，她对她的职业很满意。“我的工作带给我巨大的充实与满足，这是别人很难想象的，这对我来说意义重大，我一如既往的热爱它。





“老实说，我一直被宠爱着，被我生命中的奇迹宠爱着——我的父母、我的家人、我的兄弟姐妹、我的丈夫、我的孩子和这个富有创造性的工作，这也是我儿时的梦想。我承认它在不断为我制造惊喜。”