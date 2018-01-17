徐娇主演的喜剧片《毕业旅行笑翻天》定档2月1日公映，拍摄场景都经过精心挑选，有两栋分别价值5.5亿和3.5亿超豪华大别墅成为焦点。

时光网讯 徐娇主演的喜剧片《毕业旅行笑翻天》定档2月1日公映，今日曝光多张剧照。

片中，徐娇与阳光的棒棒堂王子邱胜翊、20亿网剧最好的“路星河”王栎鑫、“台湾最美三姐妹”之一的欧阳妮妮、九把刀御用男主布鲁斯、最小“岩女郎”蒲冰墨以及内地新锐男星昌隆组成奇葩七人组，更有金马影后恬妞、黄金配角林雪、《美人鱼》执行导演“肥仔笑匠”林子聪大牌护航，《悟空传》、《快乐大本营》喜剧主持人新晋谐星杨迪恶搞加盟等。

《毕业旅行笑翻天》里，家长们为培养自己的心肝宝贝也是出尽法宝，富二代布鲁斯的奶奶（恬妞饰）在孙子去毕业旅行前刁难他，还要做毕业旅行事前评估，事后汇报。



电影拍摄场景都经过精心挑选，有两栋分别价值5.5亿和3.5亿超豪华大别墅成为焦点。校园场景在广州世外桃源美林湖度假村、广东省实验中学南海学校拍摄，片中学生们从中学开始学高尔夫，体育馆开设在最高楼层，防止刮风下雨任何时间比赛都不受影响。据悉，该片的制作成本是一般青春校园电影的5倍。



编辑：hello王小羊