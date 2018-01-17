近日《西游记女儿国》发布“花样百出”版角色海报，只见主演们画风凌乱形单影只，唯独唐僧、国王甜蜜约会引得徒弟们羡慕不已





近日《西游记女儿国》发布“花样百出”版角色海报，只见主演们画风凌乱形单影只，唯独唐僧、国王甜蜜约会引得徒弟们羡慕不已。海报中，由郭富城饰演的孙悟空变身玩火少年，使出“三味真火”想要烧掉纸片人。火力全开的大师兄一脸坏笑，谜样神情难以猜测，不知道纸片人是师徒四人西天取经的绊脚石还是神助攻？与徒弟们单身出镜不同，作为海报中唯一成双成对出现的恋人组合，唐僧国王甜蜜出镜。





电影《西游记女儿国》讲述了一段唐僧与女儿国国王动人的爱情故事，同时也是西游系列故事中唯一一段爱情故事。《西游记》作为国民最大IP家喻户晓，但女儿国的爱情故事却是第一次被搬上大银幕。这部投资5.5亿的魔幻爱情巨制，成为了中国电影史上最大规模投资的情人节档魔幻爱情喜剧电影。《西游记女儿国》情人节浪漫点映邀你来看，2月14日情人节全国点映。





编辑：汀