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师父跑了！"西游记女儿国"曝角色海报

取经天团脱单之旅 小沈阳这次演哪咤？

2018-01-17 19:11:55 来源：Mtime时光网

近日《西游记女儿国》发布“花样百出”版角色海报，只见主演们画风凌乱形单影只，唯独唐僧、国王甜蜜约会引得徒弟们羡慕不已
　　时光网讯郑保瑞执导，郭富城冯绍峰赵丽颖小沈阳罗仲谦林志玲梁咏琪等主演的魔幻爱情喜剧《西游记女儿国》将于2018年大年初一登陆全国院线，同时情人节点映预售活动也在各大票务平台火热进行。近日片方发布“花样百出”版角色海报，主演们可谓不负众望献上花样百出的角色造型。随着师徒四人来到女儿国，取经天团“遇女色变”个个画风凌乱花痴癫狂，与之前霸气降妖的形象大相径庭，唯独师父冯绍峰一脸淡定，与国王赵丽颖双宿双栖狂虐单身汪。

　　近日《西游记女儿国》发布“花样百出”版角色海报，只见主演们画风凌乱形单影只，唯独唐僧、国王甜蜜约会引得徒弟们羡慕不已。海报中，由郭富城饰演的孙悟空变身玩火少年，使出“三味真火”想要烧掉纸片人。火力全开的大师兄一脸坏笑，谜样神情难以猜测，不知道纸片人是师徒四人西天取经的绊脚石还是神助攻？与徒弟们单身出镜不同，作为海报中唯一成双成对出现的恋人组合，唐僧国王甜蜜出镜。

　　电影《西游记女儿国》讲述了一段唐僧与女儿国国王动人的爱情故事，同时也是西游系列故事中唯一一段爱情故事。《西游记》作为国民最大IP家喻户晓，但女儿国的爱情故事却是第一次被搬上大银幕。这部投资5.5亿的魔幻爱情巨制，成为了中国电影史上最大规模投资的情人节档魔幻爱情喜剧电影。《西游记女儿国》情人节浪漫点映邀你来看，2月14日情人节全国点映。

   编辑：汀

关键词： 西游记之女儿国 海报 郭富城 冯绍峰 赵丽颖
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