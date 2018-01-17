印度高分喜剧神作《小萝莉的猴神大叔》内地定档3月2日元宵节。





定档海报





今日发布的海报中，被称为“猴神”的印度大叔与一位小萝莉即将踏上寻家的旅途。小萝莉眼神纯真，手挽大叔肩头，展现出无限信任。而背着小萝莉的猴神大叔目视前方，眼神坚定，透露出强大的使命感与责任感。





布满整幅海报的荆棘暗示着这场寻家之旅艰辛无比。但是海报下方两人手拉手的剪影则给人以无限的力量。除此之外，海报上方拿着枪互相对峙的士兵也耐人寻味，让人好奇这对大叔与萝莉组合会牵扯出怎样的矛盾与摩擦。整幅海报动人心弦，充满了温暖又感染人心的力量。









大叔萝莉跨国寻家 喜剧神作传扬人间大爱









影片中与父母走失的小萝莉沙希达遇到了人称“猴神”的大叔帕万。他们来自不同的国家，有着不同的宗教信仰，最终却一起踏上了艰难的寻家旅程，上演了一幕幕令人啼笑皆非又热泪盈眶的温暖故事。电影将小人物之间温暖的感情也升华到国家与民族的高度，带来前所未有的震撼力量。























编辑：Sa