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又一印度神作内地定档！大叔帮萝莉寻家

印度影史票房前五《小萝莉的猴神大叔》3.2上映

2018-01-17 23:09:13 来源：Mtime时光网

印度高分喜剧神作《小萝莉的猴神大叔》内地定档3月2日元宵节。
　　时光网讯 印度高分喜剧神作《小萝莉的猴神大叔》正式定档3月2日元宵节，同时发布“寻家”版海报。海报中憨大叔背着萌萝莉的画面温馨有爱。该片是印度影史票房前五的口碑佳作。 

定档海报

“寻家”版海报感动发布  高分印度神作再度来袭

　　今日发布的海报中，被称为“猴神”的印度大叔与一位小萝莉即将踏上寻家的旅途。小萝莉眼神纯真，手挽大叔肩头，展现出无限信任。而背着小萝莉的猴神大叔目视前方，眼神坚定，透露出强大的使命感与责任感。

　　布满整幅海报的荆棘暗示着这场寻家之旅艰辛无比。但是海报下方两人手拉手的剪影则给人以无限的力量。除此之外，海报上方拿着枪互相对峙的士兵也耐人寻味，让人好奇这对大叔与萝莉组合会牵扯出怎样的矛盾与摩擦。整幅海报动人心弦，充满了温暖又感染人心的力量。

　　近年来，印度电影凭借优质的内容逐渐获得中国观众的认可，前有《我的个神啊》，后有《摔跤吧爸爸》，都在中国取得了口碑和票房双丰收。而《小萝莉的猴神大叔》是继这两部之后，国内引进的又一部印度高分神作。该片在各大电影权威网站都获得超高评分，IMDb评分8.1，烂番茄新鲜度100%。

大叔萝莉跨国寻家  喜剧神作传扬人间大爱  

　　电影《小萝莉的猴神大叔》讲述了一个拥有虔诚宗教信仰的印度大叔帮助巴基斯坦哑女与父母重聚的故事。

　　影片中与父母走失的小萝莉沙希达遇到了人称“猴神”的大叔帕万。他们来自不同的国家，有着不同的宗教信仰，最终却一起踏上了艰难的寻家旅程，上演了一幕幕令人啼笑皆非又热泪盈眶的温暖故事。电影将小人物之间温暖的感情也升华到国家与民族的高度，带来前所未有的震撼力量。






   编辑：Sa

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 印度 引进 定档
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