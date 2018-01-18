（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网特稿 《饥饿游戏》
系列的大红大紫，算是开创了一个全新的电影亚类型，反乌托邦青春片成为好莱坞的香饽饽。俊男靓女联手对抗，反乌托邦的软科幻设定，刺激激烈的动作场面是该类型电影的制胜法宝。而除了《饥饿游戏》
系列外，该类型最出色的电影毫无疑问是二十世纪福斯打造的《移动迷宫》
系列。
《移动迷宫3：死亡解药》
是系列第三部，即将为整个故事划上了句号。影片将于1月26日中国大陆、美国同步上映，这个世界观设定宏大、角色众多、故事纷繁的系列电影是否能划上圆满的句号？时光君先来带你解解馋。（以下内容有轻微剧透，剧透洁癖的朋友请谨慎阅读）
《移动迷宫3：死亡解药》
作为系列的最终部，首先在故事上完美承接了系列第二部。在《移动迷宫2》
的结尾，米诺被抓，托马斯与其他“跑团”的基友们生死抗争一番终于逃脱魔爪，但说好的“好基友，一辈子”，托马斯发誓要将米诺从詹森手中救出，这也预示了第三部的故事线索——从詹森手中救出米诺，双方的终极之战即将打响。当然，一切的一切围绕着“死亡解药”展开，这个麦高芬式的元素是推动整个故事的核心元素。
所以，第二部故事发生在中转站与城市废墟中，而第三部的大部分故事自然发生在敌人的“碉堡”之中，跑团们除了需要在攻坚战中打破敌人的防御，在进入巨大“碉堡”后还会在开阔空间陷入持续的巷战，所以喜欢动作场面的观众不会对影片失望，大规模的双方交战可能会令你想起《猩球崛起2》
里那些激动人心的场面。
此外不得不提到影片中那些设计绝妙的动作戏份，如果你喜欢《速度与激情》
系列里那些脑洞大开的动作场面，那《移动迷宫3》
绝对能让你的肾上腺激素迸发，复杂的动作设计与调度，小团队的精妙配合达成任务是第三部电影最让人兴奋的新元素。
作为一部青春电影，《移动迷宫》
系列的几位主角是影片的关键。虽然该系列每部都有关键角色死亡，但托马斯和他的小伙伴们的实力并未受到影响，因为每一部中都有全新的角色加入，这一部也不会例外。第二部中与托马斯并肩作战的布兰达和豪尔赫实力出众，是“跑团”的关键输出点，在第三部中，这两位角色将继续与托马斯密切配合，成为整个团队中的中流砥柱。
此外，还有一位重磅角色的回归恐怕是所有人意想不到的，可以说如果你只看过系列前两部，你绝对猜测不到这位关键角色的真实身份，这也是《移动迷宫》
系列能带给人最大新鲜感的地方。在这个一切化为焦土的世界里，每个人物将自己的真实情况与身份埋藏很深（哪怕有时候是无意识的），为此做出符合自己利益的选择，不论背叛或是跟随都仅仅是为了生存。从这角度来说，《移动迷宫》
对人性的挖掘远远超出了同类作品。
自然的，托马斯、布兰达、纽特、米诺、特蕾莎、詹森这些角色都将迎来自己的结局，有些人可以活到最后，而有些人不能，故事发展并没有因为主角光环而落入俗套，这也是整个系列揪心所在。在这个反乌托邦的世界里，残酷法则在每个角落都有所体现，所以我们必须坦然接受每个角色的最终结局，同时，这也是创作者们的诚意所在。
影片在拍摄期间一波三折，饰演托马斯的迪伦·奥布莱恩
在拍摄飞车追逐戏份时严重受伤，也可见国外“鲜肉”的敬业程度，在正片当中，也有一些感情戏份可以体现出他们在表演上所作的努力。
所有的谜底都将在1月26日揭晓。