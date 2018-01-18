所有的谜底都将在1月26日揭晓。





（本文来自影视生活第一站 时光网）

































自然的，托马斯、布兰达、纽特、米诺、特蕾莎、詹森这些角色都将迎来自己的结局，有些人可以活到最后，而有些人不能，故事发展并没有因为主角光环而落入俗套，这也是整个系列揪心所在。在这个反乌托邦的世界里，残酷法则在每个角落都有所体现，所以我们必须坦然接受每个角色的最终结局，同时，这也是创作者们的诚意所在。





所有的角色将有自己的结局









所有的谜底都将在1月26日揭晓。



