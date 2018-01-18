网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

喜剧电影《S4侠降魔记》全国首映

魔性爆笑，观众直呼“笑的太爽了”

2018-01-18 08:47:32 来源：Mtime时光网

国产喜剧片《S4侠降魔记》昨日在京举办了首映式，由“赵四”刘小光、文松与《人名的名义》中“一躺走红”的“陈海局长”黄俊鹏共同出演，笑点不断。
　　时光网讯　1月26日，由李克龙执导，刘小光、文松、黄俊鹏、王雅捷、廖蔚蔚等主演的喜剧电影《S4侠降魔记》将在全国上映。17日，电影于北京耀莱成龙影城举行全国首映发布会。

　　《S4侠降魔记》讲述了商场小保安大牛（刘小光饰）意外捡到巨额美金后，一家四口生活发生了跌宕起伏变化的故事。原本就有“买房子”、“追女神”、“当明星”梦想的一家四口人，面对巨款，开启了“烧钱”模式，不想却卷入了国际神秘大劫案中，面对神出鬼没、魔幻变脸的国际大盗，却孤立无援，毫无支持，上演了一个个令人啼笑皆非的故事。最终，意外之财会带给他们怎样的结局？他们能够化险为夷，转危为安吗？

　　此次是“赵四”刘小光和文松首次合作喜剧电影，扮演一对父子，虽然两人搞笑风格不同，但是却擦出了新的火花。在首映礼上，曾经在《人民的名义》中“一躺走红”的“陈海局长”黄俊鹏直言，演喜剧很过瘾，与刘小光、文松等喜剧演员合作，连片场都很欢乐，笑料不断。在片中，黄俊鹏饰演一名音乐总监，突破自我的角色形象，令人甚至怀疑自己的眼睛，“我们的陈海局长去哪儿了？”

　　在电影中饰演反一号的美籍演员[远明]（George Christopher Tronsrue）也直呼，“拍的很爽。”“这部电影的每一位演员，演技都是一流的。”李克龙导演表示。“演喜剧是一件非常难的事情，对表情、动作的要求都非常高，没有演技是拍不好喜剧的。”

　　在首映礼观影环节，影院内笑声不断，“好久没看过这么棒的喜剧了。”“笑的肚子疼。”“这部喜剧的武打部分，竟然有大片的感觉。”“有文松和刘小光的电影，搞笑是必然的，只是其他演员也都很搞笑，这有点出乎意料，算是一个惊喜。”在场先睹为快的观众纷纷评价。首映礼结束后，有影评人表示：“这部片子笑点不断，而且打破了喜剧讲不好故事的魔咒，确实值得大家期待，有黑马的潜质。”

   编辑：You-Know-Who

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： S4侠降魔记 首映
关注时光网微信

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

只要吓不死，就往死里吓！

2017年惊悚恐怖佳片回顾

虽然2017年已经结束，但你未必已经看完这一年来所有的好..
2

24位好莱坞明星的早年红毯"艳"照

萌娃惹人疼 女神依然美 还有照片想销毁

24
24组英美明星们的照片中，既包含了他们第一次出现在红毯..
3

盖尔加朵和"劳模姐"红毯谁最美？

评论家选择奖红毯多图来袭！甜茶呆萌出镜

41
第23届评论家选择奖红毯多图来袭，“劳模姐”杰西卡·查..
4

为什么中国人不爱看“星战”？

“星战8”内地票房难达3亿 片方&观众谁背锅？

为什么好莱坞视若珍宝的“星战系列”就是难以打开中国市..
5

《复仇者联盟4》杀青！群星瓜分巨型灭霸

美队钢铁侠最后一场戏曝光 唐尼导演合影忙

13
《复仇者联盟4》宣布杀青，最后一天拍摄的“钢铁侠”小..

查看更多