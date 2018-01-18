《S4侠降魔记》讲述了商场小保安大牛（刘小光饰）意外捡到巨额美金后，一家四口生活发生了跌宕起伏变化的故事。原本就有“买房子”、“追女神”、“当明星”梦想的一家四口人，面对巨款，开启了“烧钱”模式，不想却卷入了国际神秘大劫案中，面对神出鬼没、魔幻变脸的国际大盗，却孤立无援，毫无支持，上演了一个个令人啼笑皆非的故事。最终，意外之财会带给他们怎样的结局？他们能够化险为夷，转危为安吗？





此次是“赵四”刘小光和文松首次合作喜剧电影，扮演一对父子，虽然两人搞笑风格不同，但是却擦出了新的火花。在首映礼上，曾经在《人民的名义》中“一躺走红”的“陈海局长”黄俊鹏直言，演喜剧很过瘾，与刘小光、文松等喜剧演员合作，连片场都很欢乐，笑料不断。在片中，黄俊鹏饰演一名音乐总监，突破自我的角色形象，令人甚至怀疑自己的眼睛，“我们的陈海局长去哪儿了？”





在电影中饰演反一号的美籍演员[远明]（George Christopher Tronsrue）也直呼，“拍的很爽。”“这部电影的每一位演员，演技都是一流的。”李克龙导演表示。“演喜剧是一件非常难的事情，对表情、动作的要求都非常高，没有演技是拍不好喜剧的。”





在首映礼观影环节，影院内笑声不断，“好久没看过这么棒的喜剧了。”“笑的肚子疼。”“这部喜剧的武打部分，竟然有大片的感觉。”“有文松和刘小光的电影，搞笑是必然的，只是其他演员也都很搞笑，这有点出乎意料，算是一个惊喜。”在场先睹为快的观众纷纷评价。首映礼结束后，有影评人表示：“这部片子笑点不断，而且打破了喜剧讲不好故事的魔咒，确实值得大家期待，有黑马的潜质。”



