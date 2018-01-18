2018-01-18 10:23:24 来源：Mtime时光网
编辑：Joker
导演：李芳芳
主演：章子怡 张震
导演：田羽生
主演：韩庚 郑恺
导演：杰克·卡斯丹
主演：道恩·强森
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Edward_FW
1小时前
观众品味价值回归，可喜可贺！！！《芳华》《无问西东》这种高品质、高价值的影片取得高票房，中国观众真的给力！！！
康熙时光
2小时前
国产小成本压倒好莱坞特效大片，气的评论区的某些崇洋媚外的狗直跳！哈哈哈真过瘾！！
bei爷1小时前
小成本？你估计是来搞笑的吧
特么当水军也专业点
皮尔斯qi
3小时前
大盘一天天的萎靡，真是很烂啊！
138****1507_17271498
5小时前
说句公道话，这部电影确实差强人意，只能算能看，但绝不算好片，多线叙事显得太散，最后还要强行联系在一起，每个故事切换也是瞬间切换，毫无预兆，剪辑真的让人容易出戏。与其这样，还不如把每个故事讲好，然后赋予一个共同的主题，使其联系，最令人不能接受的就是空战戏，实在看的人尴尬，说出来可能不信，还没我手游的特效良心，最后还特地给一个日军飞行员特写镜头，是为激起人们的情绪吗？觉得实属多余。当然优点也是有的，刻画那个时代背景还是挺不错的，配乐也非常
CccWj
8小时前
看完这片后，紧接着看《勇敢者游戏》竟然没什么感觉，索然无味。
bei爷
碰瓷式营销大有成效
太极教我当影帝
9小时前
国产就是这么科学#滑稽。
浅蓝鸢尾
勇敢者游戏北美口碑太好了，看了反而觉得一般，心理有落差
澄湖金少9小时前
同感，动作场面太少，笑料也不多
CccWj8小时前
没觉得搞笑，动作场面简直是没怎么发挥巨石的强项
rnmGf
10小时前
看这片的人为啥买的都是边边角角的位置？正中间的好位置都不要，都是眼歪嘴斜的人吗？？？
Tl000
小镇青年，真的是无可救药，要么特别爱那些爆米花无脑劲爆爽片，要么特别爱那些灰头土脸农村三俗片，服了
阿wen9小时前
+1
你不是真正的仄仄8小时前
呵呵，意思是说《无问西东》是农村三俗片？？？？？人家明明是部清华百年献礼片啊
石头之魂5小时前
别觉得自己很牛逼，特别恶心
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