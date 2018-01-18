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《无问西东》继续领跑内地票房

单日半亿助大盘逆跌 逆袭压制《勇敢者游戏》

2018-01-18 10:23:24 来源：Mtime时光网

《无问西东》、《勇敢者游戏：决战丛林》与《前任3》三部影片贡献了单日总票房的90%，助内地大盘逆跌。

　　时光网讯 根据MtimePro数据，在《无问西东》《勇敢者游戏：决战丛林》《前任3》强势票房表现的支撑下，1月17日周三内地电影市场大盘逆跌报收1.27亿元。

　　《无问西东》上映第六天新增票房5196万元，累计票房2.48亿，以千万优势继续“逆袭”压制同日上映的动作大片《勇敢者游戏》，蝉联内地票房日冠军。《勇敢者游戏》以4031万单日票房位居亚军，累计票房3.71亿元。上映20天的《前任3：再见前任》展示了出色的抗跌能力，昨日报收2860万，累计票房18.43亿元。这三部影片贡献了单日总票房的90%。

　　其他影片方面，《芳华》单日票房新增319万，累计票房14.11亿；《星球大战：最后的绝地武士》上映13天累计票房2.58亿；《整形师·脸》单日票房178万，累计934万；《太空救援》单日票房124万，累计1534万；《卧底巨星》单日123万，累计3911万；《寻梦环游记》单日89万，累计12.11亿；《二代妖精》单日76万，累计2.91亿。



   编辑：Joker

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关键词： 无问西东 勇敢者游戏 前任3 内地票房
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