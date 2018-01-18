《无问西东》、《勇敢者游戏：决战丛林》与《前任3》三部影片贡献了单日总票房的90%，助内地大盘逆跌。









《无问西东》上映第六天新增票房5196万元，累计票房2.48亿，以千万优势继续“逆袭”压制同日上映的动作大片《勇敢者游戏》，蝉联内地票房日冠军。《勇敢者游戏》以4031万单日票房位居亚军，累计票房3.71亿元。上映20天的《前任3：再见前任》展示了出色的抗跌能力，昨日报收2860万，累计票房18.43亿元。这三部影片贡献了单日总票房的90%。













