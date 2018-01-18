导演李杨首次尝试亲自出演男一号，出生西安表演世家并曾在国家话剧院度过七年职业演员生涯的他，在电影中狂飙演技，将一位中年失意的落魄大叔的颓废、温情与担当表现。

故事版海报

电影讲述了以乞讨为生的失明女童晶晶（杜函梦饰）由于一次地铁“争地盘”事件，偶然“碰瓷”假扮盲人的落魄摇滚大叔赵亮（李杨饰），而引发的一段冒险与救赎的故事。

在电影中，导演李杨首次尝试亲自出演男一号，出生西安表演世家并曾在国家话剧院度过七年职业演员生涯的他，在电影中狂飙演技，将一位中年失意的落魄大叔的颓废、温情与担当表现。

此次曝光的海报中，女主晶晶脸颊上的泪痕清晰可见。无法想象双目失明而又流浪街头的她，都遭受了什么苦难。而在先导预告中，开篇就是警察向李杨扮演的男主赵亮发问“你有没有其他孩子，或者私生子”，随即是女主晶晶的强行认亲，她的一声“爸爸”让男主惊愕万分。这段“喜当爹”的遭遇，会让男主赵亮与失明女童晶晶两个“骗中有骗”的人如何联系在一起呢？而男主赵亮得知晶晶“被继父卖后又被强迫乞讨”身世后，又会有怎样的行动呢？





据不完全统计，中国有100万以上流浪儿童，而这一问题产生的根源则是民工潮和人口拐卖。在一些地方，买卖儿童然后控制他们乞讨已经成为成熟的地下犯罪链条。在先导预告中也提出了“他们要从哪来，要到哪儿去”的问题。

而导演李杨拍摄电影前，花了大量时间研究关于流浪乞讨儿童的报道，包括好友拍摄的关于流浪儿童的纪录片《犯罪后备军》、《打捞三毛》。预告中不止有女童与大叔戏剧性的相遇，还有穷凶极恶的人口贩子，他们残忍地殴打孩子们，强迫孩子们乞讨。而预告中男主赵亮从城市深入到遥远的山区，晶晶拿着水果刀刺向了人贩，这期间到底发生了什么？不禁让人浮想联翩。



2017年，距离李杨的上一部作品《盲山》公映，已经过去十年了。十年间导演李杨一直在筹备自己的第三部电影《盲·道》。与《盲山》、《盲井》一样，《盲·道》依旧关注底层，关注小人物，不同的则是这次李杨把目标由煤矿工人、被拐女大学生转向了都市中屡见不鲜的流浪儿童。谈及拍摄电影的初衷，李杨坦言：“我不是为了拿奖而拍电影，而是为了传达我的观念，希望引起观众的思考，引起社会对底层人的重视，希望我们能擦亮眼睛，而不是视而不见。”

此次李杨与出品方旗帜传媒也将会借着电影《盲·道》上映的契机，做出实际行动来帮助弱势群体。他们将会联合华扬联众慈善公益基金会、上海联劝公益基金会发起“EYE明天公益行动”，推动社会对盲人儿童、流浪儿童的更多关注。

