时光网讯
爱情电影《南极之恋》
将于2月2日上映，今日公布一支“为爱共生”版预告，“土豪暖男”赵又廷
用尽生命护杨子姗
周全，雪崩中逃生却患雪盲，75天的生命倒数杨子姗成了照亮他的火苗。该片由关锦鹏监制、吴有音导演兼编剧、久石让配乐，赵又廷、杨子姗《致青春》
再合体，讲述了婚庆公司老板吴富春与高空物理学家荆如意在南极困境中互生情愫爱意渐浓，接连冒险携手活下去的感人故事。
预告片随着吴富春（赵又廷 饰）恐惧无措的视角展开，将观众带入一个偏离航线很远的坠机困境。空阔无人的南极大陆上，两个人显得异常渺小脆弱，生命仿佛一触即碎。75天的时间界限，荆如意（杨子姗 饰）依照物理专业知识找出一线希望，生命重新开始倒数。
如意负责制定战略，富春则东南西北大海捞针，一路艰险弥漫，每走一步都像是往死亡深渊迈进。突如其来的雪崩将富春彻底击溃，长时间的雪地行走让他患上雪盲。在一片黑暗的世界里，如意像是一束光芒，成了富春回家的信号，也是支撑他在绝境中活下去的唯一信念。
为了展现最真实的南极场景和冒险效果，赵又廷此次亲赴南极28天，在及膝的风雪中每日走到脱力，因为他重视这种“体验感”。为了演出落水的无助和恐惧，赵又廷一遍遍在冰水中挑战极限，眼压耳压在下沉中逐渐增高，直到感觉“没有空气”才向剧组呼救。
编辑：隐饮