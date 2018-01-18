爱情电影《南极之恋》今日公布一支“为爱共生”版预告，在空阔无人的南极大陆上，只有75天的生命倒数，赵又廷饰演的男主角吴富春为爱拼命，与杨子姗饰演的女主角荆如意互为信仰。





预告片随着吴富春（赵又廷 饰）恐惧无措的视角展开，将观众带入一个偏离航线很远的坠机困境。空阔无人的南极大陆上，两个人显得异常渺小脆弱，生命仿佛一触即碎。75天的时间界限，荆如意（杨子姗 饰）依照物理专业知识找出一线希望，生命重新开始倒数。





如意负责制定战略，富春则东南西北大海捞针，一路艰险弥漫，每走一步都像是往死亡深渊迈进。突如其来的雪崩将富春彻底击溃，长时间的雪地行走让他患上雪盲。在一片黑暗的世界里，如意像是一束光芒，成了富春回家的信号，也是支撑他在绝境中活下去的唯一信念。





为了展现最真实的南极场景和冒险效果，赵又廷此次亲赴南极28天，在及膝的风雪中每日走到脱力，因为他重视这种“体验感”。为了演出落水的无助和恐惧，赵又廷一遍遍在冰水中挑战极限，眼压耳压在下沉中逐渐增高，直到感觉“没有空气”才向剧组呼救。





编辑：隐饮