网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《南极之恋》赵又廷亲赴南极实拍

与杨子姗互为信仰 "为爱共生"预告曝光

2018-01-18 10:06:43 来源：Mtime时光网

爱情电影《南极之恋》今日公布一支“为爱共生”版预告，在空阔无人的南极大陆上，只有75天的生命倒数，赵又廷饰演的男主角吴富春为爱拼命，与杨子姗饰演的女主角荆如意互为信仰。
       

《南极之恋》“为爱共生”版预告

时光网讯 爱情电影《南极之恋》将于2月2日上映，今日公布一支“为爱共生”版预告，“土豪暖男”赵又廷用尽生命护杨子姗周全，雪崩中逃生却患雪盲，75天的生命倒数杨子姗成了照亮他的火苗。该片由关锦鹏监制、吴有音导演兼编剧、久石让配乐，赵又廷、杨子姗《致青春》再合体，讲述了婚庆公司老板吴富春与高空物理学家荆如意在南极困境中互生情愫爱意渐浓，接连冒险携手活下去的感人故事。

       预告片随着吴富春（赵又廷 饰）恐惧无措的视角展开，将观众带入一个偏离航线很远的坠机困境。空阔无人的南极大陆上，两个人显得异常渺小脆弱，生命仿佛一触即碎。75天的时间界限，荆如意（杨子姗 饰）依照物理专业知识找出一线希望，生命重新开始倒数。

        如意负责制定战略，富春则东南西北大海捞针，一路艰险弥漫，每走一步都像是往死亡深渊迈进。突如其来的雪崩将富春彻底击溃，长时间的雪地行走让他患上雪盲。在一片黑暗的世界里，如意像是一束光芒，成了富春回家的信号，也是支撑他在绝境中活下去的唯一信念。

        为了展现最真实的南极场景和冒险效果，赵又廷此次亲赴南极28天，在及膝的风雪中每日走到脱力，因为他重视这种“体验感”。为了演出落水的无助和恐惧，赵又廷一遍遍在冰水中挑战极限，眼压耳压在下沉中逐渐增高，直到感觉“没有空气”才向剧组呼救。

        电影《南极之恋》将于2月2日上映。

   编辑：隐饮

关键词： 南极之恋 赵又廷 杨子姗
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

南极之恋

南极之恋 (2018)

0.0

导演：吴有音

主演：赵又廷 杨子姗

赵又廷

赵又廷

Mark Chao

职业：演员
杨子姗

杨子姗

Zishan Yang

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

只要吓不死，就往死里吓！

2017年惊悚恐怖佳片回顾

虽然2017年已经结束，但你未必已经看完这一年来所有的好..
2

24位好莱坞明星的早年红毯"艳"照

萌娃惹人疼 女神依然美 还有照片想销毁

24
24组英美明星们的照片中，既包含了他们第一次出现在红毯..
3

盖尔加朵和"劳模姐"红毯谁最美？

评论家选择奖红毯多图来袭！甜茶呆萌出镜

41
第23届评论家选择奖红毯多图来袭，“劳模姐”杰西卡·查..
4

为什么中国人不爱看“星战”？

“星战8”内地票房难达3亿 片方&观众谁背锅？

为什么好莱坞视若珍宝的“星战系列”就是难以打开中国市..
5

《复仇者联盟4》杀青！群星瓜分巨型灭霸

美队钢铁侠最后一场戏曝光 唐尼导演合影忙

13
《复仇者联盟4》宣布杀青，最后一天拍摄的“钢铁侠”小..

查看更多