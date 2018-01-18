《小狗奶瓶》萌犬小主角开嗓唱响推广曲MV《找朋友》。除了影片中“新犬演员”奶瓶实力出演，这支MV还迎来了叱咤“电影圈”多年的马达加斯加倾情加盟。





MV起始，四只西装革履的拉布拉多组成汪汪合唱团“La La Band”（拉拉乐队）登台《中国汪之声》，演绎了一段精彩绝伦的“阿卡贝拉”。乐队中，有成员担纲高音声部，有成员负责和声……趣味横生的画面让网友禁不住评论：“太牛了，狗狗居然都能开口唱歌了，不得不为这创意点赞”。





一段阿卡贝拉结束后，镜头画面转向了奶瓶、马达各自的生活视角，它们分别与小主人观看了《中国汪之声》的节目后，小主人不约而同地转向奶瓶、马达，期待它们也能像“La La Band”一样精彩演唱，于是两对萌娃萌犬便开始了各自的追梦之旅……MV中温情暖心的氛围，正如电影里小女孩好好与奶瓶所呈现的情感一样，萌娃、萌犬用他们真挚的纯真感情打动着每一位观众。





今日发布的这支新编《找朋友》歌词系为奶瓶和马达量身定制，“点点头，爪爪勾，你是我的好朋友”这样的歌词既萌点十足又令人窝心。电影《小狗奶瓶》讲述的是曾经融入家庭的奶瓶，走失后为了遵守一直陪伴小主人的诺言，而坚定地踏上回家之路的故事。所以整首歌曲表达的主题与电影情感核心十分契合：“陪着你，不分离，喜怒哀乐全接收”，电影中的小狗奶瓶就是保持着这样一颗不放弃的赤诚之心守候小主人好好归来，希望能够永远陪伴在好好身边。





据悉，电影《小狗奶瓶》将于2月2日上映。

编辑：隐饮