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《马戏之王》曝所向“舞”敌版预告

赞达亚全新剧照发布 银幕上体验顶级大秀

2018-01-18 10:33:24 来源：Mtime时光网

《马戏之王》曝光了一款所向“舞”敌版预告和三张全新剧照，再度呈现了华丽的视觉效果和美轮美奂的歌舞表演。

　　时光网讯  《马戏之王》将于2018年2月1日在全国公映。这部电影在第八届音乐制作人工会奖上获得两项提名，入围了电影类最佳音乐制作奖，主题曲《This is Me》此前更是获得了金球奖最佳原创歌曲的肯定。今日影片曝光了一款所向“舞”敌版预告和三张全新剧照，再度呈现了华丽的视觉效果和美轮美奂的歌舞表演。

　　《马戏之王》取材自真人真事，休·杰克曼在片中饰演“马戏团鼻祖”、传奇人物P.T.巴纳姆。故事讲述了巴纳姆从一个无名小卒，一步步变成了将欢乐与勇气融入至表演中，将希望散播至全世界的大师。在影片中观众不但可以看到巴纳姆的传奇故事，还能看到精彩绝伦的舞美表演。此次曝光的所向“舞”敌版预告就再次为我们呈现了顶级大秀的视听体验。


　　“金刚狼”休·杰克曼此次与《歌舞青春》男主角扎克·埃夫隆两代男神强强联手，在片中将有着风格各异的表现。预告中既能看到360°空中旋转的奇思妙想，也有十九世纪风情的曼妙舞步，更有带着嘻哈风情的酒吧唱段，在艺术上可谓真正做到了古典与现代的融合，让我们有机会透过当代视角感受美国镀金时代激动人心的全新世界。

　　《马戏之王》不但汇集了奥斯卡获奖音乐人班杰·帕赛克和贾斯汀·保罗（代表作《爱乐之城》），更有视效总监出身的迈克尔·格雷西做导演全程保驾护航，《马戏之王》在舞美设计上会为观众带来世界顶级的震撼体验，宛如亲临拉斯维加斯观看一场马戏团大秀。


　　在热门影片《蜘蛛侠：英雄归来》中饰演个性女生MJ的赞达亚曾给观众留下了深刻的印象，在《马戏之王》中她颠覆之前的形象，出演一位演唱跳俱佳的空中飞人安妮·惠勒，今日曝光的三张剧照就可以看到她曼妙的舞姿和热辣的身材。赞达亚将在片中大展身手，为我们展现许多高难度的舞蹈动作，观众们还会看到她和扎克·埃夫隆之间的动人爱情戏。

　　赞达亚为了这个角色花了数月时间投入训练，与专业的空中飞人一起学习，她在采访中表示很享受这次磨练的过程：“我的身体经历了很多磨炼，身上的淤青和酸痛都是很好的例证，但最终完成了梦想。”勤学苦练的结果就是给观众呈现了最完美的表演，就连休·杰克曼都夸赞道：“当她跳舞时，即便有世界上最顶级的20个舞者伴舞，你的眼神也会一直盯着她。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 马戏之王 预告片
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