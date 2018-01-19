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迪士尼《时间的褶皱》新海报六主角亮相

奥普拉瑞茜唇彩抢戏 "胡须男"派恩仰望时空

2018-01-19 10:46:08 来源：Mtime时光网

迪士尼奇幻新片《时间的褶皱》发布一组角色海报，奥普拉领衔的三位神秘夫人唇彩抢戏，克里斯·派恩饰演的科学家受困时空中，留着邋遢的大胡子造型。
　　时光网讯 迪士尼出品的2018年春季档奇幻大片《时间的褶皱》近日发布六大主演单人角色海报。奥普拉·温弗里瑞茜·威瑟斯彭敏迪·卡灵化身拥有神秘力量的三位夫人，炫彩唇妆尤为抢戏。克里斯·派恩饰演的科学家受困时空中，留着邋遢的大胡子造型。

正式预告

　　影片改编自同名幻想小说《时间的皱折》，属于《梅格时空大冒险》系列的第一本，作者马德琳·英格是美国儿童文学大师，该小说囊获了“世界奇幻文学协会终身成就奖”、“刘易斯·卡罗尔书架奖”、“国家图书奖”、等诸多荣誉。讲述几个科学世家的怪孩子在寻找失踪父亲途中经历了各种奇幻的冒险。

　　影片由《塞尔玛》导演阿娃·杜威内执导，杜威因此片成为了首位执导预算过亿的黑人女性导演。影片剧本由珍妮弗·李(《冰雪奇缘》《疯狂动物城》)操刀，北美2018年3月9日上映。 

   编辑：Joker

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关键词： 时间的褶皱 角色海报 奥普拉·温弗里 奥普拉·温弗里 克里斯·派恩 敏迪·卡灵
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