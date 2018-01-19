正式预告

影片改编自同名幻想小说《时间的皱折》，属于《梅格时空大冒险》系列的第一本，作者马德琳·英格是美国儿童文学大师，该小说囊获了“世界奇幻文学协会终身成就奖”、“刘易斯·卡罗尔书架奖”、“国家图书奖”、等诸多荣誉。讲述几个科学世家的怪孩子在寻找失踪父亲途中经历了各种奇幻的冒险。