2018-01-19 10:46:08 来源：Mtime时光网
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正式预告
编辑：Joker
导演：阿娃·杜威内
主演：斯托姆·里德
Oprah Winfrey
Reese Witherspoon
Mindy Kaling
Chris Pine
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欣赏时光
16分钟前
小主角太难看了吧
至爱吾爱5041887
4小时前
幸亏女主角是小孩，不然也太丑了
M_525253924
6小时前
必扑
天国之南
7小时前
坐骑是白菜精？
kivi
9小时前
说吧！这是哪个园区要开业了！
Vengo
拍得像广告片似的。
澄湖金少
迪士尼这几年的科幻大片扑了好多，这部估计也无法例外了
歪歪的眼球
迪士尼的儿童电影
M_1411022146201581031
10小时前
科幻片最大的BUG就是作为一个活了几万年的神特么的智商跟十几岁的小孩一样
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