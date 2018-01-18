《第一夫人》发布拍摄特辑。通过拍摄现场的“杰奎琳”、戏中的杰奎琳、历史上的杰奎琳三种影像空间，真实呈现了总统遇刺后 “第一夫人”内心的迷茫、脆弱和矛盾。





多维影像空间呈现“第一夫人”内心焦虑与矛盾





此次曝光的特辑通过拍摄现场、戏中人物、历史人物所构筑的三种影像空间，多面呈现了一代偶像杰奎琳·肯尼迪的真实经历和心理状态。在美国前总统约翰·肯尼迪遇刺身亡后，白宫局势危机四伏。杰奎琳要思索如何以“第一夫人”、“妻子”、“母亲”的身份去面对这个国家的人民，以及失去了父亲的两个孩子。作为一个女人来说她所要承担的太多，因为此刻的她要面对“国家的荣耀”“母亲的责任”“妻子的职责”，而这一切留给她的时间却只有四天。





据悉，该片首次以第一夫人杰奎琳的第一视角和内心世界出发，聚焦于这位优雅、坚强的女性，杰奎琳·肯尼迪作为美国前第一夫人，她的个人魅力代表了一个时代的风范，并让她成为国人心中“最美的第一夫人”。





三重影像更富遐想空间 多维呈现人物复杂性





为突出由娜塔莉·波特曼饰演的“第一夫人”杰奎琳的真实性，影片采用交叉叙事，将彩色与黑白影像融合，以此去尝试捕获时间并且试图抓住瞬间。黑白影像让我们铭记历史并留住记忆，而彩色画面则给我们创造了无限的想象空间，让观众游离在真实与想象之间，用一种全新的视角去审视这位 “最美第一夫人”，以此接近这位历史上的真实人物。同时，影片运用了大量多机位特写镜头，通过面部特写来展现人物的内心，凸显内心的复杂性。





此次娜塔莉·波特曼出演最美《第一夫人》杰奎琳，再现了总统遇刺后的四天里“第一夫人”真实的心路历程。影后娜塔莉·波特曼教科书级的演技，将杰奎琳的”震惊——崩溃——绝望——坚强——理性”的心理转变刻画得细致入微、令人动容，彰显出这位美国丽人的优雅与睿智。





影片将于明日(1月19日)在全国各大影城与观众见面。