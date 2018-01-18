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《捉妖记2》曝“开年序曲”预告&新海报

全2D发行将登陆IMAX影院 超前预售开启

2018-01-18 21:34:17 来源：Mtime时光网

《捉妖记2》曝光发布“开年序曲”版预告和“桃花夭夭”版海报；一同曝光的还有“日月迎喜”双款IMAX专属海报，
　　时光网讯 春节档合家欢巨制《捉妖记2》发布“开年序曲”版预告和“桃花夭夭”版海报，烘托出欢乐喜庆的开年氛围，一同曝光的还有“日月迎喜”双款IMAX专属海报，并宣布影片将在大年初一同步登陆全国IMAX影院。据悉，《捉妖记2》将以全2D版本发行。




胡巴开年欢乐升级  群星载歌载舞共团圆

　　“开年序曲”版预告中，胡巴与新朋旧友们载歌载舞，充满开年欢乐的气氛。胡巴的新伙伴梁朝伟欢乐亮相，白百何和井柏然这对天师CP也携手回归，领舞的永宁村少妖团等也参与了此番的欢乐升级。除了群星报喜，一路陪伴胡巴的笨笨、两对“妖界情侣”骰子妖和女朋友妖、胖莹和竹篙，亦不甘人后加入狂欢。

　　除了欢乐升级，危险也进一步升级，梁朝伟李宇春杨祐宁、四翼妖等无论绿林草莽、天师精英还是妖界大军都对胡巴虎视眈眈，故事剧情将更加复杂曲折。这支预告向我们展示了诡谲的东方奇幻世界和更为绚丽的视效制作，而白百何那句“不管人间妖界”的论断，也代表着影片在世界观架构上的进化，即消除偏见，众生平等。

“桃花夭夭”版海报

　　一同发布的“桃花夭夭”版海报中，胡巴欢乐地跃入空中，等候从远处奔来的伙伴笨笨，梁朝伟则仓皇逃跑，表情喜感，幕后原因引人好奇。白百何井柏然这对CP背起行囊，携手踏上征途；李宇春则一副大局在握的神态，轻摇折扇，扇子上赫然“成亲”二字。“妖界模范情侣”骰子妖和小花、重装上阵的小纸人等都为这个春天增添了生趣。

超前预售票房突破400万  问鼎大年初一单日预售冠军

梁朝伟伫立清水街头

　　昨日，《捉妖记2》宣布开启超前预售，观众可在全国各大售票平台和影院提前抢订包括IMAX在内各种格式的2D影票。目前距离电影公映还有一个月的时间，但这丝毫没有影响观众买票的热情，截至18日18时，《捉妖记2》首日预售票房已超过400万，这一成绩也使《捉妖记2》问鼎了大年初一单日预售的冠军。

　　昨日开启的《捉妖记2》超前预售，有别于传统预售，获得了众多品牌的助力。预售当日包括天猫超市、苏宁易购在内的38家企业蓝V在微博组成线上互动矩阵，将预售信息广泛传递给不同圈层的受众，引发行业关注。据悉，《捉妖记2》与超过30个品类、50多家品牌进行联合营销和授权产品开发，打破了华语电影记录。

    春节档合家欢巨制《捉妖记2》由许诚毅执导，将以全2D版本发行。在全新的故事中，天荫带着小岚踏上寻父之路，而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀。与此同时，江湖盛传胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，一场腥风血雨即将来临……2018大年初一，胡巴开年，幸福团圆。






   编辑：SaSa

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 捉妖记2 开年序曲 贺岁档 IMAX
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