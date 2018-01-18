《捉妖记2》曝光发布“开年序曲”版预告和“桃花夭夭”版海报；一同曝光的还有“日月迎喜”双款IMAX专属海报，













胡巴开年欢乐升级 群星载歌载舞共团圆





“开年序曲”版预告中，胡巴与新朋旧友们载歌载舞，充满开年欢乐的气氛。胡巴的新伙伴梁朝伟欢乐亮相，白百何和井柏然这对天师CP也携手回归，领舞的永宁村少妖团等也参与了此番的欢乐升级。除了群星报喜，一路陪伴胡巴的笨笨、两对“妖界情侣”骰子妖和女朋友妖、胖莹和竹篙，亦不甘人后加入狂欢。













超前预售票房突破400万 问鼎大年初一单日预售冠军































