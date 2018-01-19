（本文来自影视生活第一站 时光网） 时光网讯
尽管“扎导”扎克·施奈德
的粉丝们真的尽了力，他们还是未能如愿。今日华纳发布消息，《正义联盟》蓝光将于3月13日正式发布（数码版2月13日上线），没有扎克·施奈德导演剪辑版或加长版。
——此前，外网的DC电影死忠粉丝们发起了一项请愿，希望华纳可以修复扎克·施奈德
导演的一些原版《正义联盟》
片段，做成导演剪辑版发行DVD，还能加上琼基·XL（Tom Holkenborg）的原版配乐。
然而，粉丝们最终可能还是无法看到许多人心中最想看的版本，《正义联盟》
最新发布的蓝光版本中，并没有特别的“导演剪辑”镜头
，但在“花絮”中，会有将漫画改编搬上大银幕的过程，一些动作场面的场景重现，服装设计过程等等。
蓝光版本比剧院版多出来的场景，似乎都包含在一个叫做“超人归来”的版块中，故事主要围绕着超人来讲（请仔细看蓝光碟发售预告片最后）
如果只多跟超人有关的这一场景，完全无法满足煎熬了好几个月的粉丝们。此前The Wrap网站曾总结过在预告片中出现，却没能在正片中亮相的镜头——足足有16个！当时时光网的报道中也写到过，“Youtube的up主献上剪好的视频，让粉丝们看看，有哪些内容是我们有可能在加长版中看到的”。
可是除了超人，其他人被剪掉的部分呢？“小闪”和女朋友的戏份呢？“钢骨”打橄榄球的戏份呢？“海后”在亚特兰蒂斯的更多场景还会有么？
《正义联盟》
走上大银幕的过程道阻且长，经历波折无数。观众们看到的是由扎导打造、“尾灯”乔斯·韦登
导演完成的2小时剧场版，也有粉丝们心心念念惦记着 “扎导”版、各种“加长版”，还有粉丝们在华纳兄弟位于加州的总部外聚集抗议（总共来了13人）。有这么多前期拍了、后期没用的视频素材，能放出来让影迷们饱饱眼福也是好的呀。
在《正义联盟》
蓝光碟发行之后，希望还可以再发“终极版本”之类的，好让我们花钱洗版。那些想看到亨利·卡维尔
的《碟中谍6》
胡子，被CGI特效做掉之前是什么样子的粉丝们，你们可能会暂时失望了。好消息是，如果你在亚马逊上下单早的话，可以得到一些……嗯，胸针。扎导剪辑版？不存在的。
《正义联盟》
将于3月13日发行4K超高清（Ultra HD）蓝光套餐，3D蓝光套餐，蓝光套餐与DVD，2月13日会发行数码版，包括以下特别物料
：
正义之路
与DC的漫画创作者一起踏上征程，看他们探索正义联盟超过50年的历史，从漫画到动画电影，再到大银幕上真人电影的首秀。
正义之心
发现正义联盟的心、灵魂与思想，卡司和影片创作者分享他们对于DC标志性三巨头的灵感：超人、神奇女侠与蝙蝠侠。
正义联盟的技术
从蝙蝠侠的军火库到钢骨的外星牙齿，和“正联”的数据库互动，学会他们最先进的秘密。
正义联盟：新英雄
加入雷·费舍
的私人之旅，认识“正联”中的最新成员：海王，闪电侠和钢骨。
超人归来
剧场版中未包含的加长片段。
征服者荒原狼
加入演员塞伦·希德
与影片创作者，他们会揭露人类最古老的敌人，也是正义联盟最大的挑战背后，有怎样的故事。
场景研习：回到亚马逊
近距离观看正义联盟视觉方面最让人兴奋，也是动作戏份最大的场景中，影片拍摄幕后过程。
场景研习：神奇女侠的拯救
场景研习：英雄公园
场景研习：隧道之战
整装待发：联盟造型
服装设计师Michael Wilkinson探索在为DC的标志性英雄创作服装时，他的创新与艺术性。