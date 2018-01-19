蓝光版本比剧院版多出来的场景，似乎都包含在一个叫做“超人归来”的版块中，故事主要围绕着超人来讲（请仔细看蓝光碟发售预告片最后）

如果只多跟超人有关的这一场景，完全无法满足煎熬了好几个月的粉丝们。此前The Wrap网站曾总结过在预告片中出现，却没能在正片中亮相的镜头——足足有16个！当时时光网的报道中也写到过，“Youtube的up主献上剪好的视频，让粉丝们看看，有哪些内容是我们有可能在加长版中看到的”。

可是除了超人，其他人被剪掉的部分呢？“小闪”和女朋友的戏份呢？“钢骨”打橄榄球的戏份呢？“海后”在亚特兰蒂斯的更多场景还会有么？

正义之路

与DC的漫画创作者一起踏上征程，看他们探索正义联盟超过50年的历史，从漫画到动画电影，再到大银幕上真人电影的首秀。





正义之心

发现正义联盟的心、灵魂与思想，卡司和影片创作者分享他们对于DC标志性三巨头的灵感：超人、神奇女侠与蝙蝠侠。





正义联盟的技术

从蝙蝠侠的军火库到钢骨的外星牙齿，和“正联”的数据库互动，学会他们最先进的秘密。





正义联盟：新英雄





超人归来

剧场版中未包含的加长片段。





征服者荒原狼





场景研习：回到亚马逊

近距离观看正义联盟视觉方面最让人兴奋，也是动作戏份最大的场景中，影片拍摄幕后过程。





场景研习：神奇女侠的拯救





场景研习：英雄公园





场景研习：隧道之战





整装待发：联盟造型

服装设计师Michael Wilkinson探索在为DC的标志性英雄创作服装时，他的创新与艺术性。