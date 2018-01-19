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"正义联盟"出蓝光扎导剪辑版？不存在的

细数"神女""蝙超""自杀小队"剧场版+加长版

2018-01-19 09:38:05 来源：Mtime时光网

《正义联盟》的蓝光碟3.13发布，比剧场版多的戏份大多集中在超人身上，幕后花絮倒是多了不少，但粉丝们苦苦等待的“扎导剪辑版”并不存在。
（本文来自影视生活第一站 时光网）   

《正义联盟》4K超高清蓝光版，与蓝光DVD版

　　时光网讯　尽管“扎导”扎克·施奈德的粉丝们真的尽了力，他们还是未能如愿。今日华纳发布消息，《正义联盟》蓝光将于3月13日正式发布（数码版2月13日上线），没有扎克·施奈德导演剪辑版或加长版。

　　——此前，外网的DC电影死忠粉丝们发起了一项请愿，希望华纳可以修复扎克·施奈德导演的一些原版《正义联盟》片段，做成导演剪辑版发行DVD，还能加上琼基·XL（Tom Holkenborg）的原版配乐。

　　

蓝光碟发布预告片

然而，粉丝们最终可能还是无法看到许多人心中最想看的版本，《正义联盟》最新发布的蓝光版本中，并没有特别的“导演剪辑”镜头，但在“花絮”中，会有将漫画改编搬上大银幕的过程，一些动作场面的场景重现，服装设计过程等等。

　　蓝光版本比剧院版多出来的场景，似乎都包含在一个叫做“超人归来”的版块中，故事主要围绕着超人来讲（请仔细看蓝光碟发售预告片最后）

《正义联盟》预告片删减片段

　　如果只多跟超人有关的这一场景，完全无法满足煎熬了好几个月的粉丝们。此前The Wrap网站曾总结过在预告片中出现，却没能在正片中亮相的镜头——足足有16个！当时时光网的报道中也写到过，“Youtube的up主献上剪好的视频，让粉丝们看看，有哪些内容是我们有可能在加长版中看到的”。

　　可是除了超人，其他人被剪掉的部分呢？“小闪”和女朋友的戏份呢？“钢骨”打橄榄球的戏份呢？“海后”在亚特兰蒂斯的更多场景还会有么？
　　
　　《正义联盟》走上大银幕的过程道阻且长，经历波折无数。观众们看到的是由扎导打造、“尾灯”乔斯·韦登导演完成的2小时剧场版，也有粉丝们心心念念惦记着 “扎导”版、各种“加长版”，还有粉丝们在华纳兄弟位于加州的总部外聚集抗议（总共来了13人）。有这么多前期拍了、后期没用的视频素材，能放出来让影迷们饱饱眼福也是好的呀。


《正义联盟》亚马逊蓝光版与赠送的胸针

　　仅仅上映了两周多，《勇敢者游戏：决战丛林》的北美票房就超过了《正义联盟》的2.275亿美元（《勇敢者游戏》北美上映近1月，现在累计票房2.937亿）。华纳经历了票房方面的不理想，又正身处于“换人”风波中——托比·艾默里奇《小丑回魂》《招魂》《指环王》系列等影片制片人）晋升为华纳兄弟影业总裁，直接向华纳兄弟CEO凯文·辻原负责汇报，现在也是挺忙的。

　　在《正义联盟》蓝光碟发行之后，希望还可以再发“终极版本”之类的，好让我们花钱洗版。那些想看到亨利·卡维尔《碟中谍6》胡子，被CGI特效做掉之前是什么样子的粉丝们，你们可能会暂时失望了。好消息是，如果你在亚马逊上下单早的话，可以得到一些……嗯，胸针。扎导剪辑版？不存在的。

《正义联盟》蓝光碟预告

　　《正义联盟》将于3月13日发行4K超高清（Ultra HD）蓝光套餐，3D蓝光套餐，蓝光套餐与DVD，2月13日会发行数码版，包括以下特别物料

正义之路
　　与DC的漫画创作者一起踏上征程，看他们探索正义联盟超过50年的历史，从漫画到动画电影，再到大银幕上真人电影的首秀。

正义之心
　　发现正义联盟的心、灵魂与思想，卡司和影片创作者分享他们对于DC标志性三巨头的灵感：超人、神奇女侠与蝙蝠侠。

正义联盟的技术
　　从蝙蝠侠的军火库到钢骨的外星牙齿，和“正联”的数据库互动，学会他们最先进的秘密。

正义联盟：新英雄
　　加入雷·费舍的私人之旅，认识“正联”中的最新成员：海王，闪电侠和钢骨。

超人归来
　　剧场版中未包含的加长片段。

征服者荒原狼
　　加入演员塞伦·希德与影片创作者，他们会揭露人类最古老的敌人，也是正义联盟最大的挑战背后，有怎样的故事。

场景研习：回到亚马逊
　　近距离观看正义联盟视觉方面最让人兴奋，也是动作戏份最大的场景中，影片拍摄幕后过程。

场景研习：神奇女侠的拯救

场景研习：英雄公园

场景研习：隧道之战

整装待发：联盟造型
　　服装设计师Michael Wilkinson探索在为DC的标志性英雄创作服装时，他的创新与艺术性。

　　除了《正义联盟》，时光网还总结了下《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》《神奇女侠》《自杀小队》的不同版本，以及各个版本间的区别。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 正义联盟 蓝光 扎导 神奇女侠 超人大战蝙蝠侠 自杀小队 加长版

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蝙蝠侠大战超人：正义黎明

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7.4

导演：扎克·施奈德

主演：本·阿弗莱克

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