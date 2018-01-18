第72届日本每日映画大赏获奖名单揭晓，大林宣彦导演作品《花筐》获最佳日本电影奖，菅田将晖再夺影帝。

（本文来自影视生活第一站 时光网）

















每日映画大赏1946年设立，由每日新闻社和体育日本主办的电影奖项，至今已举行了71届。每日映画大赏和其他体育报社的奖项不同，每年都会经过非常仔细的筛选，奖项自身的价值非常高，地位甚至不亚于电影旬报。





主要获奖名单：

















最佳女新人：伊东苍《美丽的岛屿》





最佳纪录片：《三里塚的伊卡洛斯》



