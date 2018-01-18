网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

长泽雅美获日本每日映画奖最佳女主

菅田将晖再夺影帝 《花筐》获最佳影片

2018-01-18 22:46:40 来源：Mtime时光网

第72届日本每日映画大赏获奖名单揭晓，大林宣彦导演作品《花筐》获最佳日本电影奖，菅田将晖再夺影帝。
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

大林宣彦《花筐》

　　时光网讯 第72届日本每日映画大赏获奖名单揭晓，大林宣彦导演作品《花筐》获最佳日本电影奖，菅田将晖主演《啊，荒野》夺得优秀电影奖（仅次于最佳电影的第二名作品）。而今年旬报十佳首位《夜空总有最大密度的蓝色》遗憾只拿下最佳剧本奖。

　　个人奖方面，在这个颁奖季横扫各大奖项的菅田将晖再度摘下最佳男主角奖项，长泽雅美黑泽清导演《散步的侵略者》获得最佳女主角。最佳男配和最佳女配则由役所广司田中丽奈获得。

　　获得最佳外国电影的是《我是布莱克》，该片也被旬报评委2017十佳外国电影首位。

　　每日映画大赏1946年设立，由每日新闻社和体育日本主办的电影奖项，至今已举行了71届。每日映画大赏和其他体育报社的奖项不同，每年都会经过非常仔细的筛选，奖项自身的价值非常高，地位甚至不亚于电影旬报。

主要获奖名单：

《啊，荒野》

日本映画最佳作品：《花筐》
日本映画优秀赏：《啊，荒野》
最佳外国映画：《我是布莱克》

最佳导演：富田克也《曼谷之夜》
最佳剧本：石井裕也《夜空总有最大密度的蓝色》

最佳男主角：菅田将晖《啊，荒野》
最佳女主角：长泽雅美《散步的侵略者》
最佳男配角：役所广司《第三度嫌疑人》
最佳女配角：田中丽奈《生在幼子》

最佳男新人：高杉真宙《散步的侵略者》
最佳女新人：伊东苍《美丽的岛屿》

大藤信郎赏(动画)：《宣告黎明的露之歌》
最佳纪录片：《三里塚的伊卡洛斯》
特别奖：佐藤忠男（电影评论家）

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：萨萨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 每日映画 日本 颁奖季
关注时光网微信

相关电影/影人

花筐

花筐 (2017)

0.0

导演：大林宣彦

主演：洼冢俊介

啊，荒野 前篇

啊，荒野 前篇 (2017)

7.7

导演：岸善幸

主演：菅田将晖 梁益准

大林宣彦

大林宣彦

Nobuhiko Obayashi

职业：导演 | 编剧 | 剪辑 | 制作人 | 演员 | 原创音乐
菅田将晖

菅田将晖

Masaki Suda

职业：演员
佐藤忠男

佐藤忠男

Tadao Sato

职业：演员 | 编剧
宣告黎明的露之歌

宣告黎明的露之歌 (2017)

7.7

导演：汤浅政明

主演：谷花音

散步的侵略者

散步的侵略者 (2017)

0.0

导演：黑泽清

主演：松田龙平

生在幼子

生在幼子 (2017)

0.0

导演：三岛有纪子

主演：浅野忠信 田中丽奈

田中丽奈

田中丽奈

Reina Tanaka

职业：
石井裕也

石井裕也

Yûya Ishii

职业：导演
曼谷之夜

曼谷之夜 (2016)

-1.0

导演：富田克也

富田克也

富田克也

Katsuya Tomita

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 剪辑
役所广司

役所广司

Koji Yakusho

职业：导演
长泽雅美

长泽雅美

Masami Nagasawa

职业：演员
黑泽清

黑泽清

Kiyoshi Kurosawa

职业：导演
夜空总有最大密度的蓝色

夜空总有最大密度的蓝色 (2017)

7.3

导演：石井裕也

主演：石桥静河 池松壮亮

第三度嫌疑人

第三度嫌疑人 (2017)

7.0

导演：是枝裕和

主演：福山雅治 役所广司

显示更多∨

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

只要吓不死，就往死里吓！

2017年惊悚恐怖佳片回顾

虽然2017年已经结束，但你未必已经看完这一年来所有的好..
2

24位好莱坞明星的早年红毯"艳"照

萌娃惹人疼 女神依然美 还有照片想销毁

24
24组英美明星们的照片中，既包含了他们第一次出现在红毯..
3

为什么中国人不爱看“星战”？

“星战8”内地票房难达3亿 片方&观众谁背锅？

为什么好莱坞视若珍宝的“星战系列”就是难以打开中国市..
4

盖尔加朵和"劳模姐"红毯谁最美？

评论家选择奖红毯多图来袭！甜茶呆萌出镜

41
第23届评论家选择奖红毯多图来袭，“劳模姐”杰西卡·查..
5

《复仇者联盟4》杀青！群星瓜分巨型灭霸

美队钢铁侠最后一场戏曝光 唐尼导演合影忙

13
《复仇者联盟4》宣布杀青，最后一天拍摄的“钢铁侠”小..

查看更多