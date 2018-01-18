这对于普通观众有什么影响呢？影响就是买不到很便宜的电影票了。





虽然春节档还有段日子，但有关春节档的各种消息已经开始刷遍社交媒体了。除了《捉妖记2》放弃3D格式之外，今天最重要的业内消息是今年春节档票补受限。这项措施有春节档的各大片方联合提出，具体内容就是届时全国影院票价不低于19.9元，单部影片补贴不得超过50万张。













这对于普通观众有什么影响呢？影响就是买不到很便宜的电影票了。





所谓“票补”，就是电影票补贴，怎么个补贴呢？很多观众都买到过1元钱电影票、8.8元电影票、9.9元电影票，价位不一而足，但就是两个字：便宜！





但实际上，影院是有一个市场规范的最低票价限制，大概是在25~35元之间，是考虑到放映成本而制定的。比如暑期档某部影片全国最低限价25元，观众买到8.8元的电影票的话，中间差额的16.2元一般是由电影片方补贴的，是补给影院的。大家留意下就会发现，虽然在手机APP购票平台买到8.8元的电影票，但柜员机打印出来的纸质票上的票价还是25元或30元左右。





这中间的差价多数都是由电影片方补贴，此举无非是想推动影片前几日的票房，增加上座率，带动影院增加排片。一部影片如果大规模进行票补的话，投入可能都要在3000万~5000万左右，这样大的票补投入对于观众来说，是好事，但对于同档期的中小型影片就为难了。





所以，才会有今年春节档限定最低票价之举，这也是为了切实避免影片在资本层面的恶意竞争。预计到时候大家很难买到8.8元之类的低价票了，而且即便是19.9元的低价票，数量可能也没有去年春节档那么多了。



