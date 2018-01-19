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"环太平洋:雷霆再起"新剧照中贼鸥挥剑

约翰·波耶加与"小东木"穿战服登杂志封面

2018-01-19 08:10:30 来源：Mtime时光网

《环太平洋》的续集《环太平洋：雷霆再起》发布了新剧照，挥舞着燃烧大宝剑的贼鸥机器人，说明新片中的战争不会光聚焦在贼鸥与怪兽之间。
（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯　作为2013年《环太平洋》的续集之作，虽然《环太平洋：雷霆再起》的导演由“陀螺”换成了斯蒂文·S·迪奈特伊德瑞斯·艾尔巴查理·汉纳姆也不再回归，但新卡司中多了约翰·波耶加景甜啊！（……）

　　在新发布的《环太平洋：雷霆再起》剧照中，巨大的机器人又要搞事情了。影片将于3月23日在全美公映，在新剧照中，史上戏最多的约翰·波耶加与“小东木”斯科特·伊斯特伍德一起登上了《Total Film》杂志的封面，在剧照中，还有挥舞着燃烧大宝剑的机器人。

波耶加

　　波耶加本次饰演的是首部影片中，伊德瑞斯·艾尔巴角色的儿子，他与卡莉·史派妮饰演的名为Amara的计算机专家并肩站立。在剧照中，我们还可以看到两架贼鸥机器人（Jaeger）对决，持剑以待，这张照片最有意思，说明新片中的战争不会光聚焦在贼鸥与怪兽（Kaiju）之间。

　　《环太平洋：雷霆再起》的故事设定在原作的十年之后，当一组新怪兽晃着他们巨大而丑陋的头颅靠近人类时，波耶加饰演的Jake Pentecost带领着一组新的贼鸥驾驶员与它们斗争。影片中还有亚德里亚·霍纳、查理·戴、伯恩·戈曼菊地凛子等人共同出演。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 环太平洋 约翰·波耶加 小东木 斯科特·伊斯特伍德 剧照
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