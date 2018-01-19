《马戏之王》曝光了一款永“舞”止境正片片段，扎克·埃夫隆与赞达亚上演绝美“空中之恋”，两个人在高难度的高空旋转动作中深情对唱。





今日影片曝光了一款永“舞”止境正片片段，扎克·埃夫隆与赞达亚上演绝美“空中之恋”，两个人在高难度的高空旋转动作中深情对唱，既有浪漫的气氛又有惊险的观感，让人更加期待正片中的歌舞大秀。





《歌舞青春》男主角搭档“蜘蛛侠”女星空中上演浪漫爱情





《马戏之王》取材自真人真事，休·杰克曼在片中饰演“马戏团鼻祖”、传奇人物P.T.巴纳姆。故事讲述了巴纳姆从一个无名小卒，一步步变成了将欢乐与勇气融入至表演中，将希望散播至全世界的大师。在巴纳姆操盘的大秀上可以看到种种匪夷所思的表演，不但有刺激的节目更有温馨的故事。片中扎克·埃夫隆和赞达亚这对情侣就为观众上演了一幕幕浪漫的桥段。





《歌舞青春》系列男主角扎克·埃夫隆饰演的菲利普·卡莱尔是一个经验丰富的戏剧家，他放弃了上流阶层的生活加入了马戏团，成为了巴纳姆的马戏团领班学徒；《蜘蛛侠：英雄归来》中饰演个性女生MJ的赞达亚饰演安妮·惠勒，她是一个勇敢、打破禁忌、粉头发的空中飞人，让卡莱尔一见钟情。今日曝光的这段永“舞”止境片段就是他们爱情故事的高潮。两个人在高难度的高空旋转动作中深情对唱，上演了一段“真·高调”的空中恋爱。





扎克·埃夫隆怒赞片中歌舞 “像在表演莎翁爱情剧”





《马戏之王》汇集了奥斯卡获奖音乐人班杰·帕赛克和贾斯汀·保罗（代表作《爱乐之城》），导演迈克尔·格雷西本人更是视效总监出身，男主角休·杰克曼不但是观众们熟悉的“金刚狼”，也是获得过托尼奖的舞台剧巨星。影片在表演、音乐、舞蹈、视效等方方面面都达到了国际顶级水准。扎克·埃夫隆在采访中表达了与这个团队以及与搭档赞达亚合作的兴奋：“这是我这辈子从未尝试过的技术性最强的舞蹈动作。”更加不可思议的是，片段中的这段杂技般的高难度歌舞在拍摄的时候甚至都没有用安全吊带，演员们经过长达几个月的训练已经表演得相当纯属，力求为观众呈现一场最完美的大秀。





在这支片段中观众还可以欣赏到影片中的另一支插曲《重写星运》，埃夫隆与赞达亚的对唱配合完美，既有浪漫的气氛又有惊险的观感，埃夫隆本人就点赞道：“我觉得好像太阳马戏团的成员在表演莎士比亚的爱情剧一样。”





据悉，《马戏之王》将经由IMAX专利的DMR（数字原底翻版）技术制作为IMAX版本，于2月1日登陆全国IMAX影院，此外影片还将有中国巨幕、DOLBY ATMOS、GDC临境音、DBOX、4DX制式。