2018-01-19 13:53:01 来源：Mtime时光网
拉什达·琼斯
编辑：Joker
导演：乔什·库雷
主演：汤姆·汉克斯
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白发生
3分钟前
皮克斯这些年干得最多的事就是不断给自己的各路代表作续上狗尾，这一次终于连工作室的招牌也难逃毒手。这很好，很符合事物的发展规律。#手动滑稽#（其实老子只想骂娘）
歪歪的眼球
1小时前
迪士尼毁完星战又要毁皮克斯
vincent4587
随便怎么弄，我只希望胡迪还是童自荣老师配音就好
口含玉无敌
2小时前
这样换下去，不是什么好事！
中国内地片是垃圾
4小时前
别别别出4！！！3很完美结局
li589838
3已经是完美的结束，没必要出4
木叶飞扬5473063
5小时前
为什么要拍4？3已经是结局了啊，传承结束了啊，毁经典？
存在于此
2019年上映，到现在还没有编剧，你是在开玩笑吗？
e_gun
6小时前
玩具4最好停工，因为3已经完美结局了。
渡水
性骚扰是个地雷啊，不定在谁身上炸开，总之除非你是女性不然很可能就是下一个
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