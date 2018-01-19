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《玩具总动员4》换编剧能否赶上原档期?

原编剧因"哲学观不同"退出 疑遭拉塞特性骚扰

2018-01-19 13:53:01 来源：Mtime时光网

《玩具总动员4》再换新编剧，明年暑期档的上映计划或再生变。


　　时光网讯 《玩具总动员4》近日再次更换编剧。原定为影片撰写剧本的拉什达·琼斯与搭档Will McCormack去年11月和皮克斯、迪士尼分道扬镳，近日片方雇佣了新晋编剧Stephany Folsom为《玩具总动员4》创作剧本。

拉什达·琼斯

　　有报道指出琼斯与《玩具总动员4》“分手”原因在于迪士尼动画的掌门人约翰·拉塞特有过越界性骚扰行为。去年7月的D23大会上，拉塞特曾宣布不再担任该片的联合导演，11月下旬的性骚扰丑闻曝光之后，拉塞特表示将暂时离职半年。

　　曾经为《黑镜》创作剧本的琼斯则表示他们是由于“哲学观念不同”而离开《玩具总动员4》，并强调他们“相信女性与不同肤色的人在皮克斯没有平等的创作声音”。

　　迪士尼最初原计划于今年暑期档推出这部备受期待的动画续集，去年一度宣布将该片延期到2019年6月21日与北美观众见面，根据目前的形势，《玩具总动员４》的档期或许将再次面临推迟的命运。

   编辑：Joker

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关键词： 玩具总动员4
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玩具总动员4

玩具总动员4 (2019)

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导演：乔什·库雷

主演：汤姆·汉克斯

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