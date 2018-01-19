《玩具总动员4》再换新编剧，明年暑期档的上映计划或再生变。















曾经为《黑镜》创作剧本的琼斯则表示他们是由于“哲学观念不同”而离开《玩具总动员4》，并强调他们“相信女性与不同肤色的人在皮克斯没有平等的创作声音”。





迪士尼最初原计划于今年暑期档推出这部备受期待的动画续集，去年一度宣布将该片延期到2019年6月21日与北美观众见面，根据目前的形势，《玩具总动员４》的档期或许将再次面临推迟的命运。