《前任3》目前总票房已突破18亿，跻身国产电影票房总榜第五位的同时，今日曝光"前任"系列三部曲混剪视频，走心虐心片段接连闪现，带领观众重温昔日感动。









今日，片方发布了一支“前任”三部曲的走心串剪视频，带领观众回顾整个系列的走心一面。《前任攻略》时孟云与夏露、罗茜的三角关系，《前任2》里余飞和伊泽的爱情故事，以及《前任3》中两对CP分手后的情感状态先后闪现，伴随着韩庚的《那个女孩》、郑恺的《时光倒回》和袁娅维的《说散就散》，更显扎心指数max。许多网友也在看后感叹道，“情怀和泪点都是满满的”“孟云余飞有了最终的归宿，‘前任’也是真的要再见了”。





目前，《前任3：再见前任》正在全国热映。