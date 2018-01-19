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《前任3》曝"前任"系列三部曲混剪

累计票房突破18亿 跻身华语票房榜第五位

2018-01-19 11:38:40 来源：Mtime时光网

《前任3》目前总票房已突破18亿，跻身国产电影票房总榜第五位的同时，今日曝光"前任"系列三部曲混剪视频，走心虐心片段接连闪现，带领观众重温昔日感动。
       

《前任3：再见前任》票房超18亿，跻身华语票房第五

时光网讯田羽生执导，韩庚郑恺于文文、曾梦雪、罗米等出演的都市爱情喜剧《前任3：再见前任》目前正在全国院线热映。影片自12月29日上映以来，票房、热度一路走高，目前总票房已突破18亿，跻身国产电影票房总榜第五位的同时，还在不断刷新着自身的纪录。今日，该片曝光一支混剪视频，“前任”三部曲的走心片段接连闪现，带领观众重温昔日感动。

       2018年1月已过半，电影市场的开年竞争也逐渐进入了尾声。在众多优秀大片中，电影《前任3：再见前任》以黑马之姿杀出重围。目前，该片总票房已突破18亿，荣登国产片票房榜第五位及华语爱情电影第一位，且目前票房还在持续增长中。如此亮眼的成绩，令《前任3》当之无愧地成为了2018年第一个爆款电影。

       今日，片方发布了一支“前任”三部曲的走心串剪视频，带领观众回顾整个系列的走心一面。《前任攻略》时孟云与夏露、罗茜的三角关系，《前任2》里余飞和伊泽的爱情故事，以及《前任3》中两对CP分手后的情感状态先后闪现，伴随着韩庚的《那个女孩》、郑恺的《时光倒回》和袁娅维的《说散就散》，更显扎心指数max。许多网友也在看后感叹道，“情怀和泪点都是满满的”“孟云余飞有了最终的归宿，‘前任’也是真的要再见了”。

       目前，《前任3：再见前任》正在全国热映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 前任3 混剪视频
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