（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网洛杉矶讯 《灾难艺术家》
根据格雷戈·赛斯特罗及汤姆·毕塞尔的同名著作改编，讲述了托米·韦素
在2003自编自导自演的电影《房间》
的诞生过程。《房间》
被认为是影史上最烂的影片之一，但《灾难艺术家》
却被视作2017年最棒的电影之一，并且为导演兼主演詹姆斯·弗兰科赢得了角逐奥斯卡奖的呼声。
影片并没有把行事清奇的韦素和他的作品视作笑柄，而是赞赏了他作为一名艺术家的勇气，很显然，弗兰科本人非常尊重他的主人公。电影富有娱乐性，很有趣，主人公虽然在好莱坞并未大获成功，但他始终追寻着自己的梦想，没有放弃。这样的故事很能给人以启发。
电影的一开始是格雷戈·赛斯特罗（戴夫·弗兰科
饰）出场，他是个很有前途的年轻演员，1998年时他住在旧金山。很快，格雷戈就在表演课上与托米·韦素（詹姆斯·弗兰科
饰）相识，两人迅速成为了好朋友。托米非要说自己跟格雷戈一般大，但他看起来明显要老一些。
他挺有钱的，还有点神秘兮兮，他说自己是从新奥尔良来的，却操着一口浓厚的东欧口音。托米邀请格雷戈搬来洛杉矶，让他免费住在自己家里，打算带着他一起实现进入好莱坞当演员的梦想。格雷戈同意了，但是几个月之后，他们俩没一个人找到稳定的工作，而托米却开始对格雷戈的友情产生了执念。最终，托米决定自己制作，自编自导自演电影《房间》
，格雷戈同意帮他一起制作电影，还出演了其中的角色。但电影开拍后，托米的行为变得很奇怪，开始威胁到电影的制作，甚至影响到了他与格雷戈的友谊。这部电影的诞生却成了好莱坞历史上最离奇的成功案例之一。
《房间》
最终被拍成了一部邪典电影，虽然口碑并不怎么样，但它依然在世界各地上映了。《灾难艺术家》
主要展现了《房间》
受欢迎的原因：真心。托米·韦素可能有点疯，或者很奇怪，但他是真真切切地想要拍出一部好电影的。所以最后成片虽然不怎么好，却依然能吸引一大批人去看，因为电影体现出了他的真心。弗兰科的《灾难艺术家》
击中了《房间》
和托米·韦素的“心”。在片中，弗兰科饰演韦素，演技爆棚，把他与众不同的口音发挥到了极致。实际上，弗兰科完全沉浸在了角色里，但与韦素不同，他拍出了一部好作品。
《灾难艺术家》
绝对衬得起这个颁奖季中的所有应援声。詹姆斯·弗兰科的这部电影和原型故事本身一样有趣，精彩。同时，他还在一定程度上向原型人物致敬了。弗兰科和韦素的事业很奇怪地有很多相似之处，他们都希望大众认可他们艺术家的身份。在演绎了《灾难艺术家》
中的韦素后，弗兰科总算有一个拿得出手的现代艺术作品了。
“詹姆斯·弗兰科精彩有趣的新电影《灾难艺术家》完全理解了这一点。本着嘲讽的精神展现《房间》
这部电影，重现了它的拍摄过程，解构了它的神秘之处，这是一个叛逆者向另一个叛逆者表达的诚挚敬意。虽然演技水平不是很稳定，但弗兰科的确是一位杰出的演员。与此同时，他还是最高产的美国独立电影人之一，并且还不到40岁。不管是执导电影还是饰演韦素这个角色，弗兰科已经到达了‘后电影制作’的最佳位置，并且把自己提升到了和韦素一样全身心投入的水准上。”
“由斯考特·诺伊施塔特和迈克尔·H·韦伯执笔的《灾难艺术家》
相较于弗兰科执导的其他作品而言有着更直接更明显的商业气息。电影很有趣，但也会让人感觉有些过度搞笑了，时不时就来些油腔滑调的东西，还会耍些小伎俩。在《房间》
中，韦素营造出了一种危险的感觉，让你觉得一直潜藏着某种威胁，这种感觉没法用笑声驱散开。（这也是让人能忍受这部几乎没法看的电影的原因之一。）而弗兰科的表演会一直吸引着你，这很大程度上还得归功于片中有趣的视觉奇观。比如托米的衣橱会让你想到八十年代的风尚，还有大家比较熟悉的已经停刊的《世界男性》杂志，加垫内裤和杰克船长风格的服装都是从这本杂志中流行开的。”
“弗兰科不仅没有认真观察托米本人，也没有观察其他想要了解托米或者想探究托米内心的人们。抛开演员或者工作人员进行的猜测或调查、讨论，还有拍摄工程中遇到的困难和痛苦这些因素不谈，电影最终只表现出了喜感以及与影片主题没什么关系的惊奇感。《灾难艺术家》
流于表面，讲了些绯闻轶事，非常虚伪，计算好了刚性边界、排除了不能用的，省略了不该演的，简化了故事线，铺排好了情感，这就是它成功的秘诀。弗兰科一直把故事聚焦在托米身上——也就是聚焦在了他本人以及他对韦素的浮夸模仿上——弗兰科重现了《房间》
的自我中心主义和不通世事的特点。”
《滚石杂志》：
“身兼导演、制片人和主演——詹姆斯·弗兰科在《灾难艺术家》
中尝试了各种创作方法，这位不停工作的明星（针对他的评论家们总是说他想做的太多了）把自己的全部精力都奉献给了这部电影，而电影讲述的是···21世纪最失败的一位电影人的故事。这个人就是托米·韦素，2003年他拍摄的故事片《房间》
把他送上了烂片王的宝座，成了艾德·伍德的精神继承人。1994年蒂姆·波顿用电影向艾德·伍德致敬，赞颂他对电影的热爱以及愈挫愈勇的勇气时，这位异装癖爱好者已经去世多年。而韦素还活着，并且对所有的不屑看法嗤之以鼻。但这并没有吓住弗兰科——他在执导电影时都沉浸在韦素这个角色里——他在不断前进，同时也表演出了失败带来的心灵创伤。”
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