詹姆斯·弗兰科的这部电影和原型故事本身一样有趣，精彩。同时，他还在一定程度上向原型人物致敬了。





（本文来自影视生活第一站 时光网）









影片并没有把行事清奇的韦素和他的作品视作笑柄，而是赞赏了他作为一名艺术家的勇气，很显然，弗兰科本人非常尊重他的主人公。电影富有娱乐性，很有趣，主人公虽然在好莱坞并未大获成功，但他始终追寻着自己的梦想，没有放弃。这样的故事很能给人以启发。





























影片剧照





猥琐哥瞪谁谁怀孕





金球奖颁奖典礼上的一幕，猥琐哥与付兰兰





《滚石杂志》：





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