“移动迷宫”跑男团是不是塑料花兄弟，列为看官到时候可以去影院一探究竟。

（本文来自影视生活第一站 时光网）















迪伦、托马斯和李起弘出席《移动迷宫３》亚太区首映









奥布莱恩、桑斯特和李起弘在多个场合都表示三人在拍摄“移动迷宫”系列期间，结下了深厚的友谊。在接受时光网记者专访时，三人却是各种插科打诨，互相“拆台”。如果是不明真相的路人，还真会以为他们只是“塑料花”兄弟团......









“纽特”则坦言：“拍摄这个系列影片让我成长了很多，在演戏和电影制作方面都学到了不少东西。我很荣幸成为这个系列的一份子。” 而跑男团元老“米诺”在新片中的挑战似乎最大：“我一个人陷入黑暗，饱受折磨，和之前很不一样。但在戏外，我很高兴有他们和我在一起，帮助我渡过难关。”









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