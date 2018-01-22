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移动迷宫"跑男团"只是"塑料花"情谊?

时光网专访"托马斯""纽特"&"米诺" 揭秘系列最终章

2018-01-22 07:46:36 来源：Mtime时光网

“移动迷宫”跑男团是不是塑料花兄弟，列为看官到时候可以去影院一探究竟。
（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯 迪伦·奥布莱恩托马斯·桑斯特李起弘卡雅·斯考达里奥等主演的《移动迷宫3：死亡解药》将于1月26日（周五）中国内地和北美同步上映。由福斯打造的这个科幻题材系列电影即将画上一个句号。

　　在影片上映之际，“跑男团”三大主力迪伦·奥布莱恩（托马斯），托马斯·桑斯特（纽特）、李起弘（米诺）接受了时光网记者的专访。谈起即将上映的最终章，三人都表示了不舍。迪伦说道：“我不怎么上社交网站，但我一直能感受到粉丝的支持，因为他们我们才能拍完三部曲，才能在一起这么多年，所以我们很感激这些粉丝，让我们一步步走到今天。”


迪伦、托马斯和李起弘出席《移动迷宫３》亚太区首映

　　在《移动迷宫3：死亡解药》中，“托马斯”发誓要将“米诺”从反派手中救出，而“纽特”则始终追随左右。两人从第一部开始就有不错的火花，有影迷还为这对“CP”起了个名字叫“Newtmas”（Newt+Thomas=Newtmas）。这也引得“米诺”醋意连连：“我好嫉妒哎，怎么没我份？”

　　奥布莱恩、桑斯特和李起弘在多个场合都表示三人在拍摄“移动迷宫”系列期间，结下了深厚的友谊。在接受时光网记者专访时，三人却是各种插科打诨，互相“拆台”。如果是不明真相的路人，还真会以为他们只是“塑料花”兄弟团......

《移动迷宫３》中文版终极预告　

　　不过玩笑归玩笑，谈起即将上映的新片，三人都很认真。系列电影拍到第三部下来，三位主演的角色都有成长，而这也给他们提出了更高的要求。《移动迷宫3》里有许多围绕着“托马斯”的情感张力，奥布莱恩从整部戏就是狂奔、拿枪扫射丧尸的动作演员，精进到成功撑起诸多以他为中心的情感线。

　　“纽特”则坦言：“拍摄这个系列影片让我成长了很多，在演戏和电影制作方面都学到了不少东西。我很荣幸成为这个系列的一份子。” 而跑男团元老“米诺”在新片中的挑战似乎最大：“我一个人陷入黑暗，饱受折磨，和之前很不一样。但在戏外，我很高兴有他们和我在一起，帮助我渡过难关。”

　　作为系列最终章，在《移动迷宫3：死亡解药》中，托马斯、布兰达、纽特、米诺、特蕾莎、詹森等这些角色都将迎来自己的结局。主创们将如何给这个备受影迷喜爱的系列收尾，届时影院见分晓。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：黑仔   编辑：Lau

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 移动迷宫3 死亡解药 主演专访 迪伦奥布莱恩 李起弘 托马斯桑斯特 米诺
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