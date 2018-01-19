网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《红海行动》曝“战无不克”版海报

林超贤导演坦言幕后心声 愿为观众"傻"到底

2018-01-19 14:46:42 来源：Mtime时光网

《红海行动》发布“决不妥协”版导演特辑及“战无不克”版海报，军舰、坦克、直升机等现代化军备凶猛亮相。在幕后特辑中，林超贤首次曝光自己从影以来的心路历程。
       

《红海行动》“决不妥协”版导演特辑

时光网讯 军事动作片《红海行动》发布“决不妥协”版导演特辑及“战无不克”版海报。特辑中林超贤首次曝光自己从影以来的心路历程，在“战无不克”版海报中，军舰、坦克、直升机等现代化军备凶猛亮相。《红海行动》将展现我国海军陆战队蛟龙突击队三栖全地形作战的无敌风姿，这支被称为海上蛟龙、陆地猛虎、空中雄鹰的特种部队将在枪林弹雨中展现 “战时敢亮剑”的骁勇。

        特辑中导演林超贤展现了可爱呆萌的一面，调侃说自己其实被很多同行和朋友评价“傻傻的”。因为自己拍摄的片子都是非常辛苦的动作戏，拍摄过程本就十分艰难，为了呈现最嗨最猛的视觉效果，电影镜头还几乎都是“实景拍摄”，以至于每拍一部戏都能累惨自己和剧组。对此林超贤庆幸笑道：“每拍完一部戏都担心被工作人员拉黑，幸亏还有一帮业内朋友愿意支持我。”

        导演“实诚”地表示自己以前也不是什么卖座的导演：“我希望自己的电影是对得起投资者、对得起观众的，希望把钱花在画面里看得到的地方。辛辛苦苦拍了这么久，我也一度怀疑我自己是不是做得不好，我也知道有一些网友在网上吐槽我有道具、场景执迷症。曾经怀疑是不是不要这么为难自己，向市场妥协就好。但《湄公河行动》的成功让我看到了坚持下去的希望。原来我的 ‘傻’并不是坏事。”

        因为《湄公河行动》，林超贤得到了中国海军和博纳影业的认可和大力支持，以至于他在《红海行动》中更加放开自我，给自己设置了更大挑战：“《红海行动》真的是我拍过最艰难的一部电影了。但我就是希望多拍一些能够配得上这个时代、配得上中国观众的电影！”相信在大年初一走进影院的观众一定会看到林超贤导演的良苦用心！ 
   
        此次发布的“战无不克”版大场面海报，分别呈现了片中坦克追逐、山路遇袭及海上营救这三场重要的战斗戏场景。坦克追逐戏中，除了紧张刺激的坦克版“速度与激情”外，电影动作指导和导演林超贤还精心设计了坦克战术闪避、炮弹轨道移动等高难度动作。

        林超贤表示：“这场坦克战我其实想了很多不同的版本，最后我看到这个沙漠的时候，我觉得好像从来没有拍过一个坦克在沙漠里很有速度的追逐戏，那个画面出来一定会很真实、新鲜。而且我尽量希望不要用特效去呈现，希望可以用真的大自然的那种味道，展现一种很有速度感的追逐。”

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 红海行动 林超贤
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

红海行动

红海行动 (2018)

0.0

导演：林超贤

主演：张译 黄景瑜

林超贤

林超贤

Dante Lam

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 副导演/助理导演 | 动作指导

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

只要吓不死，就往死里吓！

2017年惊悚恐怖佳片回顾

虽然2017年已经结束，但你未必已经看完这一年来所有的好..
2

24位好莱坞明星的早年红毯"艳"照

萌娃惹人疼 女神依然美 还有照片想销毁

24
24组英美明星们的照片中，既包含了他们第一次出现在红毯..
3

为什么中国人不爱看“星战”？

“星战8”内地票房难达3亿 片方&观众谁背锅？

为什么好莱坞视若珍宝的“星战系列”就是难以打开中国市..
4

盖尔加朵和"劳模姐"红毯谁最美？

评论家选择奖红毯多图来袭！甜茶呆萌出镜

41
第23届评论家选择奖红毯多图来袭，“劳模姐”杰西卡·查..
5

《复仇者联盟4》杀青！群星瓜分巨型灭霸

美队钢铁侠最后一场戏曝光 唐尼导演合影忙

13
《复仇者联盟4》宣布杀青，最后一天拍摄的“钢铁侠”小..

查看更多