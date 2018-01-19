时光网讯
军事动作片《红海行动》
发布“决不妥协”版导演特辑及“战无不克”版海报。特辑中林超贤
首次曝光自己从影以来的心路历程，在“战无不克”版海报中，军舰、坦克、直升机等现代化军备凶猛亮相。《红海行动》
将展现我国海军陆战队蛟龙突击队三栖全地形作战的无敌风姿，这支被称为海上蛟龙、陆地猛虎、空中雄鹰的特种部队将在枪林弹雨中展现 “战时敢亮剑”的骁勇。
特辑中导演林超贤展现了可爱呆萌的一面，调侃说自己其实被很多同行和朋友评价“傻傻的”。因为自己拍摄的片子都是非常辛苦的动作戏，拍摄过程本就十分艰难，为了呈现最嗨最猛的视觉效果，电影镜头还几乎都是“实景拍摄”，以至于每拍一部戏都能累惨自己和剧组。对此林超贤庆幸笑道：“每拍完一部戏都担心被工作人员拉黑，幸亏还有一帮业内朋友愿意支持我。”
导演“实诚”地表示自己以前也不是什么卖座的导演：“我希望自己的电影是对得起投资者、对得起观众的，希望把钱花在画面里看得到的地方。辛辛苦苦拍了这么久，我也一度怀疑我自己是不是做得不好，我也知道有一些网友在网上吐槽我有道具、场景执迷症。曾经怀疑是不是不要这么为难自己，向市场妥协就好。但《湄公河行动》
的成功让我看到了坚持下去的希望。原来我的 ‘傻’并不是坏事。”
因为《湄公河行动》
，林超贤得到了中国海军和博纳影业的认可和大力支持，以至于他在《红海行动》
中更加放开自我，给自己设置了更大挑战：“《红海行动》
真的是我拍过最艰难的一部电影了。但我就是希望多拍一些能够配得上这个时代、配得上中国观众的电影！”相信在大年初一走进影院的观众一定会看到林超贤导演的良苦用心！
此次发布的“战无不克”版大场面海报，分别呈现了片中坦克追逐、山路遇袭及海上营救这三场重要的战斗戏场景。坦克追逐戏中，除了紧张刺激的坦克版“速度与激情”外，电影动作指导和导演林超贤还精心设计了坦克战术闪避、炮弹轨道移动等高难度动作。
林超贤表示：“这场坦克战我其实想了很多不同的版本，最后我看到这个沙漠的时候，我觉得好像从来没有拍过一个坦克在沙漠里很有速度的追逐戏，那个画面出来一定会很真实、新鲜。而且我尽量希望不要用特效去呈现，希望可以用真的大自然的那种味道，展现一种很有速度感的追逐。”
编辑：隐饮