《红海行动》发布“决不妥协”版导演特辑及“战无不克”版海报，军舰、坦克、直升机等现代化军备凶猛亮相。在幕后特辑中，林超贤首次曝光自己从影以来的心路历程。





特辑中导演林超贤展现了可爱呆萌的一面，调侃说自己其实被很多同行和朋友评价“傻傻的”。因为自己拍摄的片子都是非常辛苦的动作戏，拍摄过程本就十分艰难，为了呈现最嗨最猛的视觉效果，电影镜头还几乎都是“实景拍摄”，以至于每拍一部戏都能累惨自己和剧组。对此林超贤庆幸笑道：“每拍完一部戏都担心被工作人员拉黑，幸亏还有一帮业内朋友愿意支持我。”









此次发布的“战无不克”版大场面海报，分别呈现了片中坦克追逐、山路遇袭及海上营救这三场重要的战斗戏场景。坦克追逐戏中，除了紧张刺激的坦克版“速度与激情”外，电影动作指导和导演林超贤还精心设计了坦克战术闪避、炮弹轨道移动等高难度动作。





林超贤表示：“这场坦克战我其实想了很多不同的版本，最后我看到这个沙漠的时候，我觉得好像从来没有拍过一个坦克在沙漠里很有速度的追逐戏，那个画面出来一定会很真实、新鲜。而且我尽量希望不要用特效去呈现，希望可以用真的大自然的那种味道，展现一种很有速度感的追逐。”

编辑：隐饮