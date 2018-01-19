时光网讯
2018新年伊始，一年一度的“金扫帚”奖拉开帷幕，自1月9日开启网络投票通道以来，目前已斩获百万投票数。相比往届而言，今年第九届的“最令人失望女演员”角逐异常激烈，此前三度获奖的杨幂
今年在微博得票数高居榜首，有望获得提名，梅开四度。
“金扫帚”奖由《青年电影手册》主办发起，这个旨在激浊扬清的电影评选盛事自2010年至今已举办八届，作为最具独立性的民间电影评奖，虽历经起伏坎坷却始终坚持独立的声音，得到众多业内人士和影迷的肯定与支持。作为中国版“金酸梅”奖，“金扫帚”奖已经连续八年为中国电影做深层大扫除。
自1月9日开通网络投票通道以来，“金扫帚”奖评选活动的人气一路看涨，截止发稿之时合计已有百万投票数。“最令人失望影片”、“最令人失望导演”、“最令人失望编剧”、“最令人失望男演员”和“最令人失望女演员”等五个奖项的投票均在如火如荼地进行中。
值得关注的是，最受瞩目的“最令人失望男演员”、“最令人失望女演员”竞争激烈，在过往的八届“金扫帚”奖评选结果中杨幂三夺影后，此次凭借电影《逆时营救》
、《绣春刀2：修罗战场》
入围候选名单，亦有四度夺冠的可能。另一位热门候选人则是在豆瓣评分仅4.0的《三生三世十里桃花》
中担当女主的刘亦菲，其得票率曾一度赶超杨幂并驾齐驱。此外，赵丽颖、张雨绮的得票数也已破十万大关。
投票还在进行之中，究竟谁将摘得“金扫帚”桂冠？据悉，第九届“金扫帚”奖第一轮投票由网络投票产生提名名单，第二轮投票则由专业人士从提名名单中产生获奖结果。
编辑：隐饮