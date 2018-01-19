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"金扫帚"奖投票 刘亦菲杨幂竞争激烈

《逐梦演艺圈》领衔“最令人失望影片”

2018-01-19 17:16:25 来源：Mtime时光网

2018年“金扫帚”奖正在投票中，目前刘亦菲和杨幂角逐“最令人失望女演员”得票难分难解，《纯洁心灵·逐梦演艺圈》领衔“最令人失望影片”，男星之中郑恺、陈学冬、王大陆排名靠前。
        时光网讯 2018新年伊始，一年一度的“金扫帚”奖拉开帷幕，自1月9日开启网络投票通道以来，目前已斩获百万投票数。相比往届而言，今年第九届的“最令人失望女演员”角逐异常激烈，此前三度获奖的杨幂今年在微博得票数高居榜首，有望获得提名，梅开四度。

        与其角逐“金扫帚”奖影后提名的另一热门是主演《三生三世十里桃花》刘亦菲，她在公众号平台的投票中暂列第一。在“最令人失望男演员”投票中，郑恺陈学冬王大陆排名前列，郭德纲王迅紧随其后。

        “金扫帚”奖由《青年电影手册》主办发起，这个旨在激浊扬清的电影评选盛事自2010年至今已举办八届，作为最具独立性的民间电影评奖，虽历经起伏坎坷却始终坚持独立的声音，得到众多业内人士和影迷的肯定与支持。作为中国版“金酸梅”奖，“金扫帚”奖已经连续八年为中国电影做深层大扫除。

        自1月9日开通网络投票通道以来，“金扫帚”奖评选活动的人气一路看涨，截止发稿之时合计已有百万投票数。“最令人失望影片”、“最令人失望导演”、“最令人失望编剧”、“最令人失望男演员”和“最令人失望女演员”等五个奖项的投票均在如火如荼地进行中。

        《纯洁心灵·逐梦演艺圈》《奇门遁甲》《妖铃铃》《三生三世十里桃花》分别挤进“最令人失望影片”前列；而“最令人失望导演”奖则交由黎继强《欢乐喜剧人》、毕志飞《纯洁心灵·逐梦演艺圈》和王宝强《大闹天竺》领衔。

        值得关注的是，最受瞩目的“最令人失望男演员”、“最令人失望女演员”竞争激烈，在过往的八届“金扫帚”奖评选结果中杨幂三夺影后，此次凭借电影《逆时营救》《绣春刀2：修罗战场》入围候选名单，亦有四度夺冠的可能。另一位热门候选人则是在豆瓣评分仅4.0的《三生三世十里桃花》中担当女主的刘亦菲，其得票率曾一度赶超杨幂并驾齐驱。此外，赵丽颖、张雨绮的得票数也已破十万大关。
        
        男演员方面，凭借《临时演员》《降魔传》两部影片入围的郑恺、凭借《巨额来电》入围的陈学冬以及凭借《鲛珠传》入围的王大陆三人高居投票榜前列。此外，王迅凭借《这就是命》《东北往事之破马张飞》，郭德纲凭借《欢乐喜剧人》《我要幸福》均入围初选名单且收获颇高投票。

        投票还在进行之中，究竟谁将摘得“金扫帚”桂冠？据悉，第九届“金扫帚”奖第一轮投票由网络投票产生提名名单，第二轮投票则由专业人士从提名名单中产生获奖结果。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金扫帚奖 刘亦菲 杨幂
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