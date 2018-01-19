2018年“金扫帚”奖正在投票中，目前刘亦菲和杨幂角逐“最令人失望女演员”得票难分难解，《纯洁心灵·逐梦演艺圈》领衔“最令人失望影片”，男星之中郑恺、陈学冬、王大陆排名靠前。









“金扫帚”奖由《青年电影手册》主办发起，这个旨在激浊扬清的电影评选盛事自2010年至今已举办八届，作为最具独立性的民间电影评奖，虽历经起伏坎坷却始终坚持独立的声音，得到众多业内人士和影迷的肯定与支持。作为中国版“金酸梅”奖，“金扫帚”奖已经连续八年为中国电影做深层大扫除。





自1月9日开通网络投票通道以来，“金扫帚”奖评选活动的人气一路看涨，截止发稿之时合计已有百万投票数。“最令人失望影片”、“最令人失望导演”、“最令人失望编剧”、“最令人失望男演员”和“最令人失望女演员”等五个奖项的投票均在如火如荼地进行中。













投票还在进行之中，究竟谁将摘得“金扫帚”桂冠？据悉，第九届“金扫帚”奖第一轮投票由网络投票产生提名名单，第二轮投票则由专业人士从提名名单中产生获奖结果。

编辑：隐饮