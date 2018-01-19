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把“人兔大战”当成战争电影来拍!

《比得兔》将映 乡间扛霸子智斗人类

2018-01-19 17:00:46 来源：Mtime时光网

人兔大战是片中的重中之重，导演表示其中使用的特技演员比他之前拍摄的任何一部电影都要多，尤其是最后兔子和麦格雷戈之间的终极大战，“差不多是当做战争电影来拍的”。
　　时光网讯  由威尔·古勒执导的真人动画电影《比得兔》将于2月9日在北美上映，国内有望引进，这是比得兔风靡全球百年来首次登上银幕。电影《比得兔》讲述了田园冒险大王“比得兔” 带领一众伙伴，与麦格雷戈（多姆纳尔·格里森饰，《星球大战：原力觉醒》）为争夺菜园主权和隔壁美丽女主人贝伊（萝丝·拜恩饰，《X战警》系列）的喜爱而斗智斗勇、各显神通的爆笑故事。

　　早在1902年出版的第一本《比得兔的故事》中，就为大家展现了“人兔大战”的初始版本：贪玩的比得兔在老麦格雷戈菜园子里偷吃蔬菜却被发现，在逃跑中虽然数次化险为夷，却不慎遗失了自己的蓝色外套和小鞋子……电影中对这个故事也有所展现，不过，亮点剧情在于比得兔和老麦格雷戈的争斗延续到了他的侄孙托马斯·麦格雷戈身上，人兔大战升级。

　　影片中，趁着农场无主，小动物们在比得兔的带领下进入屋内大开派对，前往农场继承产业的麦格雷戈正巧回来。大家瞬间躲藏，又在麦格雷戈被小猪布兰德吓到飙高音时全部出现争相外逃，场面一度十分失控，梁子就此结下。为了争夺菜园主权和贝伊的宠爱，大战不可避免。农场扛霸子比得兔面向小动物们发表作战宣言，表示“是时候向他宣战了！”

　　导演威尔·古勒配备了豪华演员阵容：《深夜柯登秀》当家主持詹姆斯·柯登为萌兔比得配音；多姆纳尔·格里森饰演兔子天敌麦格雷戈；萝丝·拜恩饰演画家贝伊；《自杀小队》中的“小丑女”玛格特·罗比、伊丽莎白·德比齐（《了不起的盖茨比》）和正在热映的《星球大战：最后的绝地武士》中“蕾伊”的饰演者黛西·雷德利共同为萌兔姐妹弗洛普西、莫普西及棉尾巴配音。

　　影片采用真人＋CGI技术，多姆纳尔·格里森在影片中和兔子大战三百回合，实际拍摄中却和不同的伙伴搭戏。摄制组为了真实呈现人兔之间的互动，不仅使用“定位替身”(即兔子玩偶)，还在现场准备了真的兔子培养演员感情，同时启用一组演员专门用来表现兔子的动作。这些搭档让演员大概感觉到后期CGI会出现的位置，而兔子的神情与动作则需要格里森充分发挥想象力。对此，格里森笑道“我们称是过了‘幽灵关’。”人兔大战是片中的重中之重，导演表示其中使用的特技演员比他之前拍摄的任何一部电影都要多，尤其是最后兔子和麦格雷戈之间的终极大战，“差不多是当做战争电影来拍的。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 比得兔 剧照
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比得兔

比得兔 (2018)

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导演：威尔·古勒

主演：詹姆斯·柯登

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Will Gluck

职业：编剧

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