"三傻"鲜肉阿米尔·汗一鲜20年！
从《印度往事》到《摔跤吧！爸爸》视频大赏
"三傻"大学生，摔跤手老爸，土豪复仇又开挂！阿米尔·汗实力诠释"鲜肉"的正确打开方式...→
2018-01-21 08:47:46 来源：Mtime时光网
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独一无二的阿米尔·汗
独一无二的印度男神阿米尔·汗
阿米尔·汗的电影，除了保持一贯对社会问题的关注之外，他饰演的角色也非常多元——几乎每部影片都有一个新的身份。
很多中国观众认识他是通过《三傻大闹宝莱坞》，而2017年《摔跤吧！爸爸》的热映，让无数中国影迷爱上了这个来自印度的男神。在最近上映的《神秘巨星》中，他虽然戏份不多，但仍然贡献了颠覆自我的表演。
阿米尔·汗因其专业和敬业精神被誉为“印度刘德华”、“印度汤姆汉克斯”。为了使自己饰演的角色在大银幕上真实可信，米叔付出了常人难以想象的努力。下面我们来欣赏一些他主演电影中的精彩片段。
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变身杀马特，助力"神秘巨星"登场
男神变身变身杀马特，助力"神秘巨星"
在《神秘巨星》中，阿米尔·汗出演音乐制作人夏克提·库马尔。米叔一改往常严肃认真的形象，身穿花T、紧身牛仔裤的他俨然变成了放荡不羁、随性洒脱的摇滚歌手。他不仅成为了小女主的梦想领路人，更是承包了全片的笑点，四处撩妹，连前台小姐姐也不放过，一展“油腻”魅力。
虽然阿米尔·汗在《神秘巨星》中甘当绿叶，但他这次不惜“自毁形象”的表演绝对会“颠覆”你对他的好印象——然后再次佩服得五体投地。
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米叔逆生长演绎少年摔跤手冠军
《摔跤吧！爸爸》2016 米叔逆生长演少年摔跤手
去年在中国内地创下票房纪录的《摔跤吧！爸爸》，无需过多介绍。阿米尔·汗为了演好这个摔跤手父亲的角色，通过控制体重成功塑造了19岁、29岁和55岁三个年龄段的片中角色，吃尽了苦头。
虽然该角色19岁的戏份并不多，但年过五旬的米叔为了将角色演的真实可信，花了将近半年的时间练就了魔鬼身材。了解到这些电影之外的故事后，再去看这个画面，不由心生敬意。
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米叔演绎父女情深
米叔演绎父女情深
如果仅仅是外形上的改变，阿米尔·汗饰演的父亲还不足以感动这么多的影迷。
电影中这个感人至深的片段，令人动容。在悠扬的男声独唱中，从阿米尔·汗饰演的父亲对女儿们深情的寄托，到身为一名父亲对孩子们的思念与担忧，乃至女儿吉塔在摔跤赛场上遭遇挫折之后，电话中哭诉衷肠的情节，“双眸，犹如繁星闪耀也空，如今分离竟相看泪眼”的歌词中，体现了一位父亲对自己孩子五味杂陈的矛盾情感。
整个片段，阿米尔·汗虽然没有一句台词，但浓浓的父女情令人感同身受。
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会飙车的外星人
《我的个神啊》2014 米叔化身外星人
《我的个神啊》堪称印度版“来自星星的你”，但画风可是完全不一样。
片中阿米尔·汗饰演一个带着研究人类目的来到地球、被宇宙飞船遗留在拉贾斯坦邦沙漠的外星人。一路上他以旁观者的角度观看人间喜怒哀乐，其间跌跌撞撞闯入充斥了伪善与欺骗的各类宗教机构。最后他失去了朋友又失了恋，又将一个伪善的神棍拉下神坛。
作为一个天外飞来的社会改革者，长了一对硕大招风耳的外星人似“印度版”憨豆先生，满眼是天真，举手投足都是笑点。阿米尔·汗在电影中的表演毫无保留的向观众展示了他的喜剧表演天赋。
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《三傻大闹宝莱坞》2009
《三傻大闹宝莱坞》，米叔高唱“All is Well”
相信很多中国观众认识阿米尔·汗是通过《三傻大闹宝莱坞》，当时已经四十多岁的他饰演了一个大学生，但却丝毫不违和。
影片主角兰乔是一个园丁的儿子，他顶撞老师、质疑传统、完全不把成绩当回事，因为他的目的很纯粹，只为获得知识。这个片段堪称是整部影片的点睛之笔：兰乔带着法罕和莱吉高唱着"All is Well"（一切皆好），歌词积极向上充满正能量，舞姿潇洒逗比；但唱到最后，当镜头定格在乔伊寝室自尽时，相信观者无不为之一震...
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《三傻大闹宝莱坞》之恋爱神曲
《三傻大闹宝莱坞》之恋爱神曲
阿米尔·汗饰演的兰乔聪明、睿智、乐观，这个角色给不少影迷留下了深刻的印象。而他与女主角的爱情戏也是一大亮点。这首歌可以说是两人的定情之曲：节奏明快的旋律，动感的舞蹈以及丰富的镜头语言，给人强烈的观影感受。
米叔虽然已经四十多岁，眼神依旧干净清澈。化妆造型也许可以让演员在银幕上变得年轻，但角色由内而外散发的这种青春气息不是轻易就能演出来的。
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《地球上的星星》温暖逗比的老师
《地球上的星星》2007 温暖又逗比的艺术老师
这是一部阿米尔·汗自导自演的儿童剧情片，讲述了一个患有阅读障碍的八岁男孩和一个寄宿学校艺术老师的温情故事，阿米尔·汗饰演这位老师。
阿米尔·汗在剧中塑造了一个可爱、温暖、帅气，并且十分有耐心的萌大叔的形象，这个片段令人印象深刻。米叔饰演的艺术老师寓教于乐，带着孩子们唱唱跳跳，鼓励他们发挥自己的想象力去编织自己的梦。
这仅仅是米叔的导演处女作，便以诚恳、包容的笔触，去探讨亲情与教育层面上的问题，令人敬佩。
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《未知死亡》演霸道总裁
《未知死亡》2008 米叔变身肌肉型男霸道总裁
阿米尔·汗极富传奇的演员生涯中，《未知死亡》里的“霸道总裁”形象不可错过。
影片中，阿米尔·汗饰演一位低调的电信大亨，一次意外，他的脑部短时记忆功能丧失，让他只能记得15分钟以内的事情。于是他通过纹身、笔记、宝丽来照片来拼凑着过去的点点滴滴，开始了复仇之路。
《未知死亡》中，阿米尔·汗展现了动作、血腥、暴力的一面，惩恶复仇大快人心；诸多健身镜头让你看到一个完全体的肌肉型男。
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《印度往事》2001
《印度往事》真·鲜肉时期的米叔
影片根据1893年英国军队入侵印度时的真实事件改编，讲了一个压迫与反抗的故事。阿米汗·尔扮演一个印度农村青年。
他为了帮村里争取为期三年的免税政策，接受了英军统领提出的板球比赛要求。这个片段展现了男主角组织青壮年训练、比赛，村民自发支持的场景。阿米尔·汗精湛的演技与完美的身材（真鲜肉），在爱国题材的加持下，不但让人热血沸腾，更让人热泪盈眶。
值得一提的是，本片获2002年奥斯卡金像奖最佳外语片提名，是当年亚洲唯一的一部获得提名的影片，也是印度历史上首次得到奥斯卡青睐。