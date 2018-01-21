独一无二的印度男神阿米尔·汗



阿米尔·汗的电影，除了保持一贯对社会问题的关注之外，他饰演的角色也非常多元——几乎每部影片都有一个新的身份。

很多中国观众认识他是通过《三傻大闹宝莱坞》，而2017年《摔跤吧！爸爸》的热映，让无数中国影迷爱上了这个来自印度的男神。在最近上映的《神秘巨星》中，他虽然戏份不多，但仍然贡献了颠覆自我的表演。阿米尔·汗因其专业和敬业精神被誉为“印度刘德华”、“印度汤姆汉克斯”。为了使自己饰演的角色在大银幕上真实可信，米叔付出了常人难以想象的努力。下面我们来欣赏一些他主演电影中的精彩片段。