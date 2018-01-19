《妖猫传》票房破5亿回本。制片人陈红曾表示，本着严控成本的理念，在唐城搭的很多景，都是个人企业出钱，整个剧组负责的是艺术设计和监工，而并不过手这份钱。18位演员的片酬也并不高。





围绕《妖猫传》的各种讨论中，从制作成本及演员表演，再到票房能否回本等话题成为大众关注的焦点。尤其针对成本，被沸沸扬扬传播的“9.7亿制作费”其实早在上映前就已由片方声明“并非属实”。





制片人陈红曾在采访时表示，本着严控成本的理念，在唐城搭的很多景，都是个人企业出钱，整个剧组负责的是艺术设计和监工，而并不过手这份钱。而据悉电影中黄轩、染谷将太、张雨绮、秦昊等18位演员的片酬其实并不高，把大部分费用都用在制作上。





在电影拍摄中期，制片人陈红就曾表示，中国整个电影的生态环境非常复杂，电影市场很难预测，也没有规律可循，而对于这部电影，她相信各个部分和每个工作人员都已尽到最大努力和责任，影片获得了观众们的认可，这就是电影最大的胜利。





电影破5亿当天，制片人陈红也代表陈凯歌表达了做成这部电影对观众的感谢之情，坦言“幸福就是心心念念想做的事做成了，感恩观众，感谢朋友的支持。”





身为妻子，陈红曾对陈凯歌放话表示再拍一部电影建一座城就和他离婚。但是身为制片人，在看到了陈凯歌从完成一个镜头到一部电影的过程流露出孩子般的笑容，坦言电影能够收获好的票房和口碑，是最大的褒奖。





同时《妖猫传》也正在海外陆续上映，近日陈凯歌携主创亮相东京首映礼，电影也将于2月24日正式登陆日本。

编辑：hello王小羊