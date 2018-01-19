阿尔·帕西诺通过视频进行交流
时光网讯 HBO一向致力于推出高品质的内容，同时也带来新颖、多元的节目。HBO精湛的故事叙述技巧和大胆的取材，40余年来推出的杰出节目，抓准了观众们的感官味蕾，领导了电视剧的黄金时代。这个有线电视巨人不断创新，总是推出令观众引颈期待的原创节目，让观众回味无穷，更催着多出点！今年HBO也不让观众失望，在美国电视评论人协会（TCA）上，首次推出即将上映的新一波的节目片段。
以下是HBO新美剧的介绍：
主创：
Sara Ganim 该剧咨询师
剧情简介：2011年，宾州大学美式足球队前副教练Jerry Sandusky，以接连的性侵控告新闻震撼了美国体坛。当时备受爱戴的总教练Joe Paterno也被质疑是否早已知情、甚至包庇纵容罪行。HBO推出的新电影《幸福谷》
，纪录了案件发生后两周内发生的大小事。这是HBO第三次与导演巴瑞·莱文森合作，也是莱文森第二次与阿尔·帕西诺合作的HBO作品。
Q：帕西诺先生您好，这个案件发生当时，您对真实生活中的各个角色有些什么最初的评论？是否和剧本写得一模一样？
帕西诺：是的，我试着排除已有的既定想法，只保留最笼统的故事大概，就像大家一样。但我紧紧遵守剧本所写。对我这样的剧场演员，这是基本功，每个角色我都是这样处理。遵循剧本和其中所述的角色，其他元素时常随之而来。这样说吧，我在演出之前甚至对整个案件没有一点意见。如果可以，我一般喜欢留着画布空白，试着不受其他因素影响。
迈克尔·B·乔丹与迈克尔·珊农
主创：
剧情简介：改编自Ray Bradbury的经典同名小说，这部电视电影讲述了一个把书籍读物视为邪恶物品，进而禁止的社会，主角Guy Montag被指派任务，烧毁所有书籍，但他开始质疑这项任务，更发起反叛。
Q：多年前作者Ray Bradbury曾说过：“随着时间流逝，这个故事越发与现实相近，很有趣吧？” 故事题材也与当今社会非常有联系，你也这么认为吗？你是否觉得这个故事越来越有远见？
拉敏·巴哈尼
：噢，当然。除了稍早提到的纳粹德国焚烧书籍和平民，Bradbury也十分担心大众娱乐带来的影响。他很担心快速、简短的碎片声音，认为这会摧毁阅读、思考和知识等概念，当然我们现在也看到这样的现象，推特和维基条目都在我手中的超级电脑中。我想大家多少都有只阅读头条的问题，Bradbury说过“我们自食其果，”这也是索菲亚在剧中对迈克尔·B·乔丹
说的台词。索菲亚的角色则说出了Bradbury经典名言，“是我们自己要事情变成这样的。”
《继承》剧组在TCA上
主创：
剧情简介：《继承》
故事围绕在一个家喻户晓的媒体家庭中，其中权力转移过程中所发生的斗争。每个角色都是精心雕琢，由布莱恩·考克斯
领军的资深演员主演。Roy家族不是那种平凡的企业娱乐王朝，家族中有逐渐衰老的家族元老，他与四任老婆的四个孩子、他们各自的家庭、以及大企业掌权者们，都汇聚到这10集中来，每个人都盯着主导权，蠢蠢欲动。
Q：《继承》有多少元素是来自您另一部戏《鲁伯特·默多克》的剧本？有多少是从该剧延伸的？《鲁伯特·默多克》对《继承》的影响有多深？ 杰西·阿姆斯特朗
：影响是很深远的，这是一个虚构的家庭，我非常了解这个家庭。在编剧室中，我们讨论到了其他媒体巨擘，包含英国媒体龙头网络罗伯特·麦克斯韦、到美国新闻媒体的赫斯特家族，现实生活中有非常多类似的继承故事可以参考。《继承》
是有关媒体龙头的掌管者，我们想要引述有关继承好的、繁华的故事，讲一个媒体和内部高层权力斗争的故事，而非取材自一个单一家庭。
主创：
亚力克·博格 创作人／执行制片人
剧情简介：一个从美国中西部搬到洛杉矶的男子，找到一份杀手的工作。虽然他做杀手做的游刃有余，却没有满足感。机缘巧合下，他踏入了一个演戏课程，马上发现自己的热忱是演戏，不过还是把做杀手作为副业。
Q：剧中巴里第一次演戏时非常生涩，但是试播集中也看得出来他开窍的瞬间，之后几集也看得到演技进步。巴里是真有演戏天分、或者只是一场不切实际的幻想？剧中在这两者之间游走，对故事的重要性在于什么呢？
比尔·哈德尔
：我们在讨论制作这部影集时，就是想要探讨一个概念：你很在行的事物，在某种程度上对自我却有莫大的破坏力。他（巴里）很擅长杀人，但这让他良心不安，虽然他也不清楚为什么，他只感觉好像有什么不对。另一方面，你很想要做得好的事情，你却做得不怎么样，这部分我蛮有同感。亚力克·博格和我在《周六夜现场》
中聊过，我在喜剧脱口秀方面还可以，但现场直播的部分一直是我很大的挑战。
我会很焦虑，整场秀下来我都坐立难安，一直感觉“这好奇怪。Alec回答我说，要不然把这个设定成主角的最大问题呢？被一件他很擅长的事囚禁着，相反，他真心热诚想做的事，他却非常没天份。所以一开始演技差的部分，其实是想要让观众好奇他会不会进步，或者期望他的热忱能否帮助他突破瓶颈。
剧情简介：喜剧演员盖瑞·山德林
于2016年去世，留下一群伤心欲绝的亲友和同事。为了纪念已故恩师，贾德·阿帕图
制片和执导了这部四小时长的传记纪录片，详述了山德林的人生和事业。纪录片中有许多与知名喜剧演员的对话，包含
Ｑ：可以聊聊你和盖瑞的关系吗？
贾德·阿帕图
：我在高中时主持一个广播节目，访谈喜剧演员。我当时纯粹为了要和他们聊天，因为我也想成为喜剧演员。我当时16岁，拿起电话就打给了盖瑞·山德林
的公关。那个年代专访任何人都很简单，因为没有电视或网络，而且大家根本不搭理喜剧演员。所以当你打给喜剧演员约上节目时，他们不管你是不是高中生都会答应。
我当时和盖瑞在电话上访谈时大概在1983年，他刚第一次主持完《今夜秀》。所以这部纪录片里，观众可以听到我对盖瑞的访谈，从此以后我们成为了朋友。之后他邀我编写《拉里·桑德斯秀》
，又邀我执导，因为我从来没开口要求过别的什么，所以整个经验都很疯狂。他直觉认为我会胜任，我认为这是他的天赋之一。除了是一个杰出的喜剧演员之外，他对人的直觉也非常到位，谁能胜任什么工作等，他是我很重要的恩师。
主创：
Phoebe Robinson 主角／创作人／执行制片人
剧情简介：好朋友杰西卡·威廉姆斯
与Phoebe Robinson，是纽约布鲁克林的两个喜剧演员。 2016年，两人发起了他们的网络广播节目，马上飙到了iTunes排行榜第一名。两人的新作是与HBO合作的四集特别节目，每一集一小时，由泰格·诺塔洛执导。
Q：聊聊你们的网络广播节目，还有新的电视节目中都有些什么元素。
Phoebe：我想《2 Dope Queens》
之所以会受到不错的回响，是因为我们是真实地在讨论议题，尤其是与全球各个种族女性相关的议题，她们从来没在主流平台上听到过类似的谈话节目。不论我们聊约会、跨种族恋情、或是一些我们遇到过很轻微的种族歧视——
杰西卡：还有流行文化。
Phoebe：对，流行文化，还有所有类似的话题。我想大家听到不同的观点都会很有同感。对不是黑人的女性，你也可以更了解黑人女性的话题。
莎拉·杰西卡·帕克
主创：
剧情简介：一对婚姻过期的夫妻，在离婚过程中重新学习独立生活。
Q：聊聊你怎么加入这部电视剧的？
珍妮·比克
: 我从未想过会加入这部美剧，我是以粉丝的身份看的第一季，但私底下我和莎拉·杰西卡是朋友，也很喜欢HBO。看完第一季以后我惊叹，“我的天，剧情好紧凑好紧张。”我能理解为什么剧情要紧凑，但也心知肚明，如果我要加入这部美剧，我会需要一点缓冲，毕竟多数人处在那样的紧张战斗模式中，时间很有限。
剧情几乎在第一季爆发，意味着第二季等着尘埃落定后，还剩下什么？所以这部美剧和《欲望城市》
截然不同。这部剧特别需要一点正面能量，就只要一点。我很喜爱每个角色的复杂性，但我想要注入一点新希望。
主创：
沃伦·布朗 饰演 Sergeant Thomas ‘Mac’ McAllister
Daniel MacPherson 饰演 Samuel Wyatt
罗姗妮·麦琪 饰演Natalie Reynolds
Alin Sumarwata 饰演Gracie Novin
剧情简介：有关一个英国军事情报单位，以及他们在全球的高风险任务。
Ｑ：聊聊出演这身手敏捷、非常强大的女性角色们。
ALIN SUMARWATA：女性的一面是非常强大的。
罗姗妮·麦琪：我女性和男性一样，都是非常多面多样化。你可以有女性素质，也可以很强大、聪颖、有气质、谈吐不凡、可爱或是其他所有相关的特质。能扮演这么多元化的角色非常兴奋，不仅是一个有多层次个性的操作员，身手也非常俐落。我想要展现全方面的女性，可以完美达成任何事物。
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