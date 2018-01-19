2018年HBO依然好剧不断，在美国电视评论人协会（TCA）上，时光网记者与包括阿尔·帕西诺、贾德·阿帕图等在内的诸多美剧主创，聊到了他们对于各自新剧的展望。



阿尔·帕西诺通过视频进行交流





时光网讯 HBO一向致力于推出高品质的内容，同时也带来新颖、多元的节目。HBO精湛的故事叙述技巧和大胆的取材，40余年来推出的杰出节目，抓准了观众们的感官味蕾，领导了电视剧的黄金时代。这个有线电视巨人不断创新，总是推出令观众引颈期待的原创节目，让观众回味无穷，更催着多出点！今年HBO也不让观众失望，在美国电视评论人协会（TCA）上，首次推出即将上映的新一波的节目片段。









以下是HBO新美剧的介绍：









主创：

Sara Ganim 该剧咨询师









Q：帕西诺先生您好，这个案件发生当时，您对真实生活中的各个角色有些什么最初的评论？是否和剧本写得一模一样？





帕西诺：是的，我试着排除已有的既定想法，只保留最笼统的故事大概，就像大家一样。但我紧紧遵守剧本所写。对我这样的剧场演员，这是基本功，每个角色我都是这样处理。遵循剧本和其中所述的角色，其他元素时常随之而来。这样说吧，我在演出之前甚至对整个案件没有一点意见。如果可以，我一般喜欢留着画布空白，试着不受其他因素影响。







迈克尔·B·乔丹与迈克尔·珊农

主创：





剧情简介：改编自Ray Bradbury的经典同名小说，这部电视电影讲述了一个把书籍读物视为邪恶物品，进而禁止的社会，主角Guy Montag被指派任务，烧毁所有书籍，但他开始质疑这项任务，更发起反叛。





Q：多年前作者Ray Bradbury曾说过：“随着时间流逝，这个故事越发与现实相近，很有趣吧？” 故事题材也与当今社会非常有联系，你也这么认为吗？你是否觉得这个故事越来越有远见？











《继承》剧组在TCA上

主创：























主创：

亚力克·博格 创作人／执行制片人





剧情简介：一个从美国中西部搬到洛杉矶的男子，找到一份杀手的工作。虽然他做杀手做的游刃有余，却没有满足感。机缘巧合下，他踏入了一个演戏课程，马上发现自己的热忱是演戏，不过还是把做杀手作为副业。





Q：剧中巴里第一次演戏时非常生涩，但是试播集中也看得出来他开窍的瞬间，之后几集也看得到演技进步。巴里是真有演戏天分、或者只是一场不切实际的幻想？剧中在这两者之间游走，对故事的重要性在于什么呢？









我会很焦虑，整场秀下来我都坐立难安，一直感觉“这好奇怪。Alec回答我说，要不然把这个设定成主角的最大问题呢？被一件他很擅长的事囚禁着，相反，他真心热诚想做的事，他却非常没天份。所以一开始演技差的部分，其实是想要让观众好奇他会不会进步，或者期望他的热忱能否帮助他突破瓶颈。



















Ｑ：可以聊聊你和盖瑞的关系吗？



















主创：

Phoebe Robinson 主角／创作人／执行制片人









Q：聊聊你们的网络广播节目，还有新的电视节目中都有些什么元素。









杰西卡：还有流行文化。





Phoebe：对，流行文化，还有所有类似的话题。我想大家听到不同的观点都会很有同感。对不是黑人的女性，你也可以更了解黑人女性的话题。







莎拉·杰西卡·帕克

主创：





剧情简介：一对婚姻过期的夫妻，在离婚过程中重新学习独立生活。





Q：聊聊你怎么加入这部电视剧的？



















主创：

沃伦·布朗 饰演 Sergeant Thomas ‘Mac’ McAllister

Daniel MacPherson 饰演 Samuel Wyatt

罗姗妮·麦琪 饰演Natalie Reynolds

Alin Sumarwata 饰演Gracie Novin





剧情简介：有关一个英国军事情报单位，以及他们在全球的高风险任务。





Ｑ：聊聊出演这身手敏捷、非常强大的女性角色们。





ALIN SUMARWATA：女性的一面是非常强大的。





罗姗妮·麦琪：我女性和男性一样，都是非常多面多样化。你可以有女性素质，也可以很强大、聪颖、有气质、谈吐不凡、可爱或是其他所有相关的特质。能扮演这么多元化的角色非常兴奋，不仅是一个有多层次个性的操作员，身手也非常俐落。我想要展现全方面的女性，可以完美达成任何事物。



