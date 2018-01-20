从锤哥《骑兵团》看美国硬汉战争片
《美国狙击手》《拯救大兵瑞恩》纷纷上榜
123→
2018-01-20 18:15:55 来源：Mtime时光网
-
导语
时光网讯 将于1月19日在美国上映的《骑兵团》由尼可莱·福格西执导，这部新片众星云集，包括克里斯·海姆斯沃斯（《雷神3：诸神黄昏》）、迈克尔·珊农（《水形物语》）、迈克尔·佩尼亚（《蚁人》）。该片由Doug Stanton的非虚构小说改编，讲述了一支由CIA准军事战士和美国特种部队成员组成的精英部队“绿扁帽”在911事件后被派往阿富汗，对抗恐怖组织“塔利班”。这些美国士兵最终与阿富汗反抗军北方联盟结盟，共同在马背上与他们共同的敌人战斗。
实际上，好莱坞拍摄过众多硬汉型的军事题材电影，现在就让我们一起来回顾一下。
-
《我们曾经是战士》
《我们曾经是战士》这部2002年上映的影片由退役美军少将哈罗德·摩尔和摄影记者约瑟夫·加罗威的同名传记《我们曾经是战士，曾经年轻》改编，由兰道尔·华莱士（《铁面人》）导演、奥斯卡奖得主梅尔·吉布森主演。故事背景设置在越南战争期间，吉布森饰演美军少将哈罗德·摩尔，他率领的部队意外地被困于北越军队集结的中心区域。除了吉布森，这部影片还集结了格雷戈·金尼尔、山姆·艾里奥特、巴里·佩珀、克拉克·格雷格以及乔·哈姆。
-
《危机13小时》
《危机13小时》。迈克尔·贝在拍摄《变形金刚》系列中忙里偷闲，在2016年拍摄了改编自Mitchell Zuckoff同名畅销书的电影《危机13小时》。这是一个真实的故事，讲述了在911事件一周年之时，位于利比亚班加西的美国大使馆爆发了一波恐怖袭击。一个安全小组的六名成员随后被派进入大使馆，保护剩余的美国人。贝为影片找到了一些经验丰富的电视演员，像是詹姆斯·贝吉·戴尔（《24小时》）、约翰·卡拉辛斯基（《办公室》）、麦克斯·马蒂尼（《秘密行动组》）、多米尼克·福穆萨（《护士当家》）、帕布罗·施雷柏（《法律与秩序》）。影片呈现的真实感和震撼场景，也显示出迈克尔·贝对于军事题材的成功驾驭。
-
《孤独的幸存者》
影片《孤独的幸存者》上映于2013年，改编自Marcus Luttrell和Patrick Robinson的同名畅销书。《孤独的幸存者》由彼得·博格（《超级战舰》）指导，马克·沃尔伯格、泰勒·克奇、埃米尔·赫斯基、本·福斯特、艾瑞克·巴纳主演。影片聚焦一项失败的美国“海豹突击队”反暴动任务“红翼行动”。在此次任务中，一个四人“海豹突击队”小分队受命执行一项猎杀“塔利班”基地组织领导人Ahmad Shah的任务。
-
《美国狙击手》
导演克林特·伊斯特伍德于2014年拍摄了由克里斯·凯尔的同名回忆录改编的电影《美国狙击手》，并获得了包括最佳影片在内的六项奥斯卡提名。布莱德利·库珀同样以出演已故克里斯·凯尔而获得奥斯卡提名。克里斯·凯尔被誉为美国最致命的神射手，他曾四次前往伊拉克，并射杀255名敌军，其中正式记录在案的有160名。影片讲述了凯尔在军队的辉煌，以及他身上沉重的职责对其自身与家庭的影响。
-
《细细的红线》
这部曾在1998年与《拯救大兵瑞恩》角逐奥斯卡最佳影片奖与最佳导演奖的影片云集了一些那个时代最好的演员：西恩·潘、尼克·诺特、约翰·库萨克、阿德里安·布洛迪、约翰·C·赖利、伍迪·哈里森、杰瑞德·莱托、吉姆·卡维泽、约翰·特拉沃尔塔和乔治·克鲁尼。影片由传奇导演泰伦斯·马力克（《生命之树》）指导，改编自詹姆斯·琼斯同名小说改编，讲述了虚构版的奥斯丁山战役，这也是二战期间太平洋战区瓜达康纳尔岛战役的一小部分。
-
《黑鹰坠落》
雷德利·斯科特以这部改编自Mark Bowden同名非虚构小说的电影赢得了2001年奥斯卡最佳导演奖的提名。故事基于1993年摩加迪沙的一场军事行动“摩加迪沙战役”，此次行动的目的是逮捕索马里军事政府高级长官Mohamed Farrah Aidid，并帮助灭火。影片众星云集，包括乔什·哈奈特、伊万·麦克格雷格、汤姆·塞兹摩尔、汤姆·哈迪、奥兰多·布鲁姆、山姆·夏普德、艾瑞克·巴纳、威廉·菲德内尔、尼可拉·科斯特-瓦尔道、杰里米·皮文以及泰·布利尔。
-
《查理·威尔逊的战争》
传奇电影人迈克·尼科尔斯的最后一部电影《查理·威尔逊的战争》由艾伦·索金执笔，讲述了美国国会议员查理·威尔逊与CIA特工盖斯特·埃弗拉考托斯为“飓风行动”所作出的努力。该项目致力于在苏联-阿富汗战争期间规划并援助阿富汗圣战游击队员。威尔逊由两夺奥斯卡影帝的汤姆·汉克斯饰演，同样获得过奥斯卡奖的菲利普·塞默·霍夫曼则饰演埃弗拉考托斯，这也为他再次获得最佳男配角的提名。演员阵容中还有奥斯卡影后朱莉娅·罗伯茨，以及艾米·亚当斯和艾米莉·布朗特。
-
《惊爆十三天》
改编自Ernest May与Philip Zelikow的畅销书，《惊爆十三天》讲述了1962年古巴导弹危机背后真实的故事：约翰·F·肯尼迪是如何与内阁成员阻止第三次世界大战的爆发的。本片由罗杰·唐纳森（《谍海军魂》）导演，布鲁斯·格林伍德（《星际迷航》）饰演肯尼迪总统，史蒂文·卡普（《美国队长2》）饰演当时的司法部长罗伯特·F·肯尼迪，迪伦·贝克（《蜘蛛侠2》）饰演当时的国防部长Robert McNamara，奥斯卡奖得主凯文·科斯特纳则饰演肯尼迪总统的特殊顾问科尼·奥唐纳。
-
《猎杀本拉登》
《猎杀本拉登》由凯瑟琳·毕格罗导演，马克·鲍尔编剧，讲述了911事件后，一场对“基地组织”头目奥萨马·本·拉登长达十年的国际追捕。最终，拉登的藏身之处被发现，他也死于军事冲突。电影在第85届奥斯卡收获五项提名，其中包括最佳影片奖和杰西卡·查斯坦的最佳女主角奖提名。除了查斯坦，卡司还包括杰森·克拉克、詹妮弗·艾莉、马克·斯特朗、凯尔·钱德勒、马克·杜普拉斯、乔尔·埃哲顿、克里斯·帕拉特、埃德加·拉米雷兹以及詹姆斯·甘多菲尼。
-
《敦刻尔克》
《敦刻尔克》是榜单上最近的一部电影，由克里斯托弗·诺兰指导，本片展现了诺兰对二战时期敦刻尔克大撤退的刻画。此片一出，便成经典，并在金球奖获得三项提名，包括最佳影片-剧情类以及最佳导演。该片以IMAX、70mm和35mm三种格式上映，并以海陆空三种视角还原大撤退。诺兰大胆启用菲恩·怀特海德、哈里·斯泰尔斯这样的新人演员，同时还有詹姆斯·达西、希里安·墨菲、汤姆·哈迪、曾获奥斯卡提名的肯尼思·布拉纳以及奥斯卡奖得主马克·里朗斯。
-
《拆弹部队》
《拆弹部队》是导演凯瑟琳·毕格罗与编剧马克·鲍尔的首次合作便一举拿下六项奥斯卡奖，其中包括最佳影片与最佳导演。影片聚焦一支伊拉克战场的拆弹部队，他们被当地叛乱军盯上，精神层面受到了极大压力，然而这是不被允许的，同时也会给其他人造成负面影响。虽然并没有基于特定的真实事件，但鲍尔在创作剧本时加入了他自己之前在战地当通讯员的经历。影片的成功使杰瑞米·雷纳和安东尼·麦凯成了家喻户晓的明星，另外大卫·摩斯、盖·皮尔斯、拉尔夫·费因斯和伊万杰琳·莉莉的表演也可圈可点。
-
《拯救大兵瑞恩》
《拯救大兵瑞恩》是公认的最伟大的影片之一，这部由史蒂文·斯皮尔伯格指导的经典影片将背景设置于二战时期的诺曼底登陆，并基于Niland家兄弟四人参加二战，仅一人生还的真实故事。本片在全世界范围内席卷超过4.8亿美元票房，并获得11项奥斯卡奖提名，其中包括最佳影片、汤姆汉克斯的最佳男演员，以及最终获奖的斯皮尔伯格的最佳导演。除了汉克斯，影片的强大卡司阵容还包括爱德华·伯恩斯、汤姆·塞兹摩尔、巴里·佩珀、亚当·戈德堡、范·迪塞尔、吉奥瓦尼·瑞比西、杰瑞米·戴维斯、特德·丹森、保罗·吉亚玛提、布莱恩·科兰斯顿以及饰演上等兵詹姆斯·瑞恩的马特·达蒙。