《拆弹部队》

《拆弹部队》是导演凯瑟琳·毕格罗与编剧马克·鲍尔的首次合作便一举拿下六项奥斯卡奖，其中包括最佳影片与最佳导演。影片聚焦一支伊拉克战场的拆弹部队，他们被当地叛乱军盯上，精神层面受到了极大压力，然而这是不被允许的，同时也会给其他人造成负面影响。虽然并没有基于特定的真实事件，但鲍尔在创作剧本时加入了他自己之前在战地当通讯员的经历。影片的成功使杰瑞米·雷纳和安东尼·麦凯成了家喻户晓的明星，另外大卫·摩斯、盖·皮尔斯、拉尔夫·费因斯和伊万杰琳·莉莉的表演也可圈可点。