2018-01-20 15:41:10 来源：Mtime时光网
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作者：崔汀 编辑：汀
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使徒投影
1小时前
又一版配角比主角出彩的？
无汗哈哈
求你们不要乱改编了 能把原著原样拍出来就最好看了 张无忌光明顶一役那么精彩 没有一版拍出来的
zoujia
金庸剧差不多每隔10年就要重拍一次
康熙时光
这种东西拍给谁看的？？？
尊龙
2小时前
真想干周海媚那骚娘们一炮！此生无憾！！
牛蛙王子1小时前
兄弟，开车带上我。
我爱搜藏
芷若成了灭绝了
棵哇思机1小时前
还有虚竹变成了成昆
Vengo
周芷若升级为掌门了。
西林游虾
3小时前
除了张无忌，其他都感觉还行
337414539
整天就只会把武侠玄幻翻来覆去的拍，就这水平，还成天叫喊崛起了要超越好莱坞？蛆都会笑掉大牙
澈爷2小时前
整的好莱坞就不会翻拍似得。武侠是中国本土文化，翻拍有何不可？新的不是武侠的剧不也是多如牛毛。质量好坏才是紧要，喷拍武侠才可笑。人家有些美剧拍几十年不一样么
古惑狼X1小时前
翻拍没什么不好的，但不能接受的是翻拍的太频繁了，还不到十年又翻拍
偏执与狂热1小时前
就是，而且每次都只会拍这几个，好像金庸没其他书似的。
taoxinxu释凡1小时前
卧龙生萧逸温瑞安宫白羽很多经典武侠小说，都没人拍，老拍金庸那几本，确实有点烦
纯真香蕉
牙齿不整齐
萌娃惹人疼 女神依然美 还有照片想销毁
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