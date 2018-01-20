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新《倚天屠龙记》周海媚饰灭绝师太

今日在横店正式开机 张无忌赵敏新人担纲

2018-01-20 15:41:10 来源：Mtime时光网

据悉，新版《倚天屠龙记》由蒋家骏执导，于今天（1月20日）在横店影视城开机
　　时光网讯 金庸剧又拍了！这次是新版的《倚天屠龙记》，主演阵容包括：曾舜晞饰演张无忌、陈钰琪饰演赵敏、王德顺饰演张三丰、樊少皇饰演大反派成昆、黑子饰演金毛狮王。还有，周海媚饰演灭绝师太！

　　众所周知，周海媚曾和马景涛合演过一版《倚天屠龙记》（1994），她在剧中饰演周芷若，时隔24年，曾经的美人已经转身成为师太，这个变化还是大了一点。

　　据悉，新版《倚天屠龙记》由蒋家骏执导，于今天（1月20日）在横店影视城开机，从制作规模和拍摄进度来推断，这部剧集有望在2019年播出。

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 倚天屠龙记 周海媚 曾舜晞 陈钰琪
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