据悉，新版《倚天屠龙记》由蒋家骏执导，于今天（1月20日）在横店影视城开机





众所周知，周海媚曾和马景涛合演过一版《倚天屠龙记》（1994），她在剧中饰演周芷若，时隔24年，曾经的美人已经转身成为师太，这个变化还是大了一点。





据悉，新版《倚天屠龙记》由蒋家骏执导，于今天（1月20日）在横店影视城开机，从制作规模和拍摄进度来推断，这部剧集有望在2019年播出。

作者：崔汀 编辑：汀