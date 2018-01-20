时光网驻洛杉矶记者Jami Philbrick获美国公关协会奖提名，时光网成为唯一入围的中国媒体。





（本文来自影视生活第一站 时光网）





时光网讯 由国际摄影师协会颁发的第55届公关协会奖（Publicists Guild Awards）提名名单公布，时光网驻美国洛杉矶记者Jami Philbrick获得提名。颁奖典礼将于当地时间3月2日在比弗利山庄举行。





公关协会奖提名名单由不同的子单元组成，包括专门提名影片幕后宣传团队的“麦斯威尔·温伯格公关才能电影/电视剧奖”，表彰美国国内媒体从业者的“媒体奖”，表彰海外媒体从业者的“国际媒体奖”等。





时光网驻洛杉矶记者Jami 时光网记者Jami是五位“国际媒体奖”入围者中，唯一的中国媒体记者。其他四位分别来自澳大利亚（2位）、菲律宾和英国。

















据悉，国际摄影师协会代表了全球具有才华的摄影专业人士和公关媒体人士。公关协会奖（Publicists Guild Awards）每年颁发一次，今年已经是第55届，它表彰每年全球最优秀的影视剧宣传推广团队，以及媒体工作者。







