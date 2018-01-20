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时光网记者获美国公关协会奖提名

系唯一入围中国媒体 表彰全球杰出宣传人士

2018-01-20 16:14:13 来源：Mtime时光网

时光网驻洛杉矶记者Jami Philbrick获美国公关协会奖提名，时光网成为唯一入围的中国媒体。

（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 由国际摄影师协会颁发的第55届公关协会奖（Publicists Guild Awards）提名名单公布，时光网驻美国洛杉矶记者Jami Philbrick获得提名。颁奖典礼将于当地时间3月2日在比弗利山庄举行。

　　公关协会奖提名名单由不同的子单元组成，包括专门提名影片幕后宣传团队的“麦斯威尔·温伯格公关才能电影/电视剧奖”，表彰美国国内媒体从业者的“媒体奖”，表彰海外媒体从业者的“国际媒体奖”等。

时光网驻洛杉矶记者Jami

　　时光网记者Jami是五位“国际媒体奖”入围者中，唯一的中国媒体记者。其他四位分别来自澳大利亚（2位）、菲律宾和英国。

　　《美女与野兽》《极盗车神》《老爸当家2》《逃出绝命镇》《马戏之王》《神奇女侠》这五部电影的幕后宣传推广团队获得“麦斯威尔·温伯格公关才能电影奖”提名。

　　Jami Philbrick在成为时光网记者之前是一名演员，他也常常通过文章回忆起自己早年在好莱坞片场与大明星共事的往事，为读者提供了好莱坞电影拍摄现场的第一手资料。Jami曾客串过保罗·托马斯·安德森作品《不羁夜》，参与了那经典的“一镜到底”开场画面的拍摄（Jami回忆《不羁夜》拍摄现场）。

《心灵捕手》是大本和达蒙演艺生涯的转折点

　　另外，在他1997年上大学的时候，《心灵捕手》恰逢在Jami学校附近取景，他有幸目睹了威廉姆斯和当时还没那么红的马特·达蒙在公园长椅上对谈的经典画面。（Jami回忆《心灵捕手》拍摄现场）

　　据悉，国际摄影师协会代表了全球具有才华的摄影专业人士和公关媒体人士。公关协会奖（Publicists Guild Awards）每年颁发一次，今年已经是第55届，它表彰每年全球最优秀的影视剧宣传推广团队，以及媒体工作者。

　　时光网是迄今为止唯一获得该奖项提名的中国媒体。同时，时光网是唯一在奥斯卡和金球奖都拥有评委的“双料王”。（详情请看

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：Sa

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关键词： 时光网 国际媒体奖 公关协会奖 JamiPhilbrick
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