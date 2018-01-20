网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

有人性的丧尸电影《移动迷宫3》

节奏快速没冷场 场面浩大爆炸多

2018-01-20 16:52:38 来源：Mtime时光网

尤其在续集接着续集不断推出的年代，《移动迷宫3》展现见好就收之姿，更显明智。


　　时光网洛杉矶讯 90年后观众对以青壮年为观众族群的反乌托邦、丧尸末日浩劫动作电影并不陌生，而该类型最新的作品，是1月26即将在中美同步上映的《移动迷宫3：死亡解药》。《移动迷宫3》少不了浩大的动作爆破战争场面，但比起其他丧尸末日电影，《移动迷宫3》多了更复杂的人性、以及更全面的人类情感元素，节奏快速没有冷场，可谓是系列电影中最盛大的亮点，导演执导和各位主演的表演技巧更成熟，也替《移动迷宫》系列画下完美句点。
　　

中文版终极预告

　　不过，观众进电影院看《移动迷宫3》前可能得先复习一下前两集，因为《移动迷宫3》直接揭开故事序幕，丝毫不浪费时间停下前情回顾。电影以火车营救人质的激烈紧张动作场景开场，由托马斯（迪伦·奥布莱恩饰演）、“最佳副手”纽特（托马斯·桑斯特）等人领军的营救团队，耗时三年筹划营救在第二集结尾被抓走的米诺，结果却发现…米诺人不在那一节火车上！

　　发现米诺还深陷在控制仅存人类的组织WCKD之中后，托马斯和纽特毅然决定起身前往被称为“最后之都”（the Last City）的人类最后净土，更不惜利用背叛林间斗士投身WCKD的特蕾莎（卡雅·斯考达里奥饰演）闯入WCKD的玻璃大楼，营救米诺和其他也被WCKD囚禁、对病毒免疫的小孩。

　　（小趣事：营救团队来到“最后之都”时，被WCKD在城市周围搭起的城墙壁垒震慑。吉安卡洛·埃斯珀西多饰演的豪尔赫更说：“我想城墙是WCKD对所有事情的解答，”借机挖苦美国总统特朗普的美墨边界城墙的“完美计划”）


　　作为系列完结篇，《移动迷宫3》清楚交代带领林间斗士在第一集冲出迷宫、第二集冲出炙热沙漠的托马斯，在整个丧尸末日是扮演如何重要的角色，甚至是同样也对病毒免疫的米诺无法可及的。

　　系列电影三集下来，三位主演的演技精进许多。《移动迷宫3》里有许多围绕着托马斯的情感张力，奥布莱恩从整部戏就是狂奔、拿枪扫射丧尸的动作演员，精进到成功撑起诸多以他为中心的情感线。不论是与特蕾莎和布兰达的三角纠葛、WCKD领导艾娃的斗争对手戏，或是与纽特之间令人鼻酸的兄弟情谊，许多画面特写在奥布莱恩，成功诠释一个内敛、坚忍、但仍会流下男儿泪的末日战争斗士。

　　饰演“最佳副手”纽特托马斯·桑斯特，2003年电影《真爱至上》里深受初恋所苦的情窦初开小男孩非常惹人爱，他在《移动迷宫》系列中，不论在年纪或演技上，都清楚纪录他转大人的过程。韩裔美籍演员李起弘饰演备受WCKD精神虐待的米诺，在《移动迷宫》系列的角色分量逐渐加重，在第三集中更是串连整个故事剧情的重要主轴，李起弘的演技也更自然生动。


　　《移动迷宫3》绿叶阵容也是堪称豪华，有《绝命毒师》“炸鸡毒枭”吉安卡洛·埃斯珀西多，饰演在多场紧急时刻出场营救主角们的豪尔赫。《权力的游戏》“小指头”艾丹·吉伦饰演WCKD维安长詹森，坏到骨子里的演出、搭配招牌的歪嘴邪恶笑容，让观众恨得牙痒痒。《纸牌屋》女星派翠西娅·克拉克森，饰演为找出抗体不择手段的WCKD领导艾娃。

　　除了詹森是明显的反派之外，《移动迷宫3》WCKD和斗士们的好坏并不是黑白分明，双方都是为了自我的理念奋斗，这会是更好的注解。例如整部片都被指控是背叛者的特蕾莎，卡雅·斯考达里奥清楚诠释这角色内心各种矛盾挣扎，甚至宁愿背负着背叛者的罪名、放下对托马斯的感情，不惜回到WCKD研发解药拯救人类。特蕾莎的观点和做法虽然不一定会赢得所有人的认同，但至少（小剧透！）在结局，贯彻始终不惜牺牲自己生命，这点值得佩服。

　　《移动迷宫3》主要场景发生在“最后之都”。虽然有些远景的特效感太强，但城市里头的街景细节可信度非常高，轻轨车站、商店、还有霓虹灯宣传理念告示牌等，比《银翼杀手2049》少一点未来科幻感，蛮符合大家想像“受乌托邦控制的人类最后净土”会有的样子。


　　以执导《移动迷宫》系列电影著名的导演韦斯·波尔，几乎拿出看家本领在导第三集。电影里面有许多大大小小剧情转折，姑且不论是否挑战观众的耐心，波尔掌镜的故事节奏快速，加上战争等级场面的爆破动作场面，更给每个主要角色充分的萤幕时间诠释内在动机、情绪和行为表现，都紧紧抓着观众的注意力。《移动迷宫3》如国庆烟花表演般在结尾盛大燃烧，以照亮整个系列电影的亮点之姿画下华丽句点。

　　尤其在续集接着续集不断推出的年代，《移动迷宫3》展现见好就收之姿，更显明智。喜欢末日浩劫、丧尸威胁下逃命类型电影的观众，《移动迷宫3》更丰富的人性挣扎或许会带来新的感官体验。


　　美国媒体给《移动迷宫3》正负评价都有，在烂番茄上打成平手的50%评价。其他媒体的影评有：

Variety杂志Andrew Barker：“《移动迷宫3》是三部电影中最成功的一部。或许赶不及改变这类电影的文化潮流，但至少三部中有一部完美着陆，还是蛮宽慰的。”

indiWire的David Ehrlich：“《移动迷宫3：死亡解药》可能难以逃脱故事本质的幼稚，但明显看得出导演技巧成熟。希望他的下一部三部曲更能发挥他的执导天份。 ”

作者：Stephanie Wu   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 移动迷宫3 影评 StephanieWu
关注时光网微信

相关电影/影人

移动迷宫3：死亡解药

移动迷宫3：死亡解药 (2018)

0.0

导演：韦斯·波尔

主演：迪伦·奥布莱恩

移动迷宫

移动迷宫 (2014)

7.2

导演：韦斯·波尔

主演：迪伦·奥布莱恩

相关文章

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

24位好莱坞明星的早年红毯"艳"照

萌娃惹人疼 女神依然美 还有照片想销毁

24
24组英美明星们的照片中，既包含了他们第一次出现在红毯..
2

为什么中国人不爱看“星战”？

“星战8”内地票房难达3亿 片方&观众谁背锅？

为什么好莱坞视若珍宝的“星战系列”就是难以打开中国市..
3

7.5亿《阿修罗》首曝预告定档暑期

三头阿修罗王抢镜 梁家辉刘嘉玲护航吴磊

投资7.5亿的《阿修罗》今天全阵容首降“人界”，发布会..
4

迪士尼发布一大波高清新剧照

"蚁人黄蜂女""黑豹""无敌破坏王2"均亮相

18
迪士尼发布的新剧照中，"黄蜂女"首次与"蚁人"正式同框，..
5

国产大制作电影不再迷恋3D？

春节档《捉妖记2》《唐人街2》主打2D发行

国产2D电影有回潮之势，作为普通观众的你，是愿意看到更..

查看更多