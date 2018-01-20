尤其在续集接着续集不断推出的年代，《移动迷宫3》展现见好就收之姿，更显明智。









中文版终极预告 不过，观众进电影院看《移动迷宫3》前可能得先复习一下前两集，因为《移动迷宫3》直接揭开故事序幕，丝毫不浪费时间停下前情回顾。电影以火车营救人质的激烈紧张动作场景开场，由托马斯（迪伦·奥布莱恩饰演）、“最佳副手”纽特（托马斯·桑斯特）等人领军的营救团队，耗时三年筹划营救在第二集结尾被抓走的米诺，结果却发现…米诺人不在那一节火车上！





发现米诺还深陷在控制仅存人类的组织WCKD之中后，托马斯和纽特毅然决定起身前往被称为“最后之都”（the Last City）的人类最后净土，更不惜利用背叛林间斗士投身WCKD的特蕾莎（卡雅·斯考达里奥饰演）闯入WCKD的玻璃大楼，营救米诺和其他也被WCKD囚禁、对病毒免疫的小孩。





（小趣事：营救团队来到“最后之都”时，被WCKD在城市周围搭起的城墙壁垒震慑。吉安卡洛·埃斯珀西多饰演的豪尔赫更说：“我想城墙是WCKD对所有事情的解答，”借机挖苦美国总统特朗普的美墨边界城墙的“完美计划”）









作为系列完结篇，《移动迷宫3》清楚交代带领林间斗士在第一集冲出迷宫、第二集冲出炙热沙漠的托马斯，在整个丧尸末日是扮演如何重要的角色，甚至是同样也对病毒免疫的米诺无法可及的。





系列电影三集下来，三位主演的演技精进许多。《移动迷宫3》里有许多围绕着托马斯的情感张力，奥布莱恩从整部戏就是狂奔、拿枪扫射丧尸的动作演员，精进到成功撑起诸多以他为中心的情感线。不论是与特蕾莎和布兰达的三角纠葛、WCKD领导艾娃的斗争对手戏，或是与纽特之间令人鼻酸的兄弟情谊，许多画面特写在奥布莱恩，成功诠释一个内敛、坚忍、但仍会流下男儿泪的末日战争斗士。













《移动迷宫3》绿叶阵容也是堪称豪华，有《绝命毒师》“炸鸡毒枭”吉安卡洛·埃斯珀西多，饰演在多场紧急时刻出场营救主角们的豪尔赫。《权力的游戏》“小指头”艾丹·吉伦饰演WCKD维安长詹森，坏到骨子里的演出、搭配招牌的歪嘴邪恶笑容，让观众恨得牙痒痒。《纸牌屋》女星派翠西娅·克拉克森，饰演为找出抗体不择手段的WCKD领导艾娃。





除了詹森是明显的反派之外，《移动迷宫3》WCKD和斗士们的好坏并不是黑白分明，双方都是为了自我的理念奋斗，这会是更好的注解。例如整部片都被指控是背叛者的特蕾莎，卡雅·斯考达里奥清楚诠释这角色内心各种矛盾挣扎，甚至宁愿背负着背叛者的罪名、放下对托马斯的感情，不惜回到WCKD研发解药拯救人类。特蕾莎的观点和做法虽然不一定会赢得所有人的认同，但至少（小剧透！）在结局，贯彻始终不惜牺牲自己生命，这点值得佩服。





《移动迷宫3》主要场景发生在“最后之都”。虽然有些远景的特效感太强，但城市里头的街景细节可信度非常高，轻轨车站、商店、还有霓虹灯宣传理念告示牌等，比《银翼杀手2049》少一点未来科幻感，蛮符合大家想像“受乌托邦控制的人类最后净土”会有的样子。









以执导《移动迷宫》系列电影著名的导演韦斯·波尔，几乎拿出看家本领在导第三集。电影里面有许多大大小小剧情转折，姑且不论是否挑战观众的耐心，波尔掌镜的故事节奏快速，加上战争等级场面的爆破动作场面，更给每个主要角色充分的萤幕时间诠释内在动机、情绪和行为表现，都紧紧抓着观众的注意力。《移动迷宫3》如国庆烟花表演般在结尾盛大燃烧，以照亮整个系列电影的亮点之姿画下华丽句点。





尤其在续集接着续集不断推出的年代，《移动迷宫3》展现见好就收之姿，更显明智。喜欢末日浩劫、丧尸威胁下逃命类型电影的观众，《移动迷宫3》更丰富的人性挣扎或许会带来新的感官体验。









美国媒体给《移动迷宫3》正负评价都有，在烂番茄上打成平手的50%评价。其他媒体的影评有：





Variety杂志Andrew Barker：“《移动迷宫3》是三部电影中最成功的一部。或许赶不及改变这类电影的文化潮流，但至少三部中有一部完美着陆，还是蛮宽慰的。”





indiWire的David Ehrlich：“《移动迷宫3：死亡解药》可能难以逃脱故事本质的幼稚，但明显看得出导演技巧成熟。希望他的下一部三部曲更能发挥他的执导天份。 ”