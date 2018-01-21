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《神秘巨星》片尾彩蛋曝光

笑cry!阿米尔汗颠覆形象热舞抢戏

2018-01-21 09:56:50 来源：Mtime时光网

《神秘巨星》片尾彩蛋制作幕后曝光，阿米尔·汗饰演的油腻音乐人夏克提一曲劲歌热舞《我的性感爱人》抢戏。
　　时光网讯 阿米尔·汗塞伊拉·沃西梅·维贾、拉吉·阿尔俊等主演的电影《神秘巨星》正在热映。上映第2天票房破亿，打破阿米尔·汗上部作品《摔跤吧！爸爸》第4天破亿的纪录，同档期势头最猛。

　　很多观众表示，观影过程非常催泪，既没躲过为主人公尹希娅与妈妈的抱团反抗感动到飙泪，也忍不住因为阿米尔·汗的颠覆表演笑cry。尤其片尾彩蛋，阿米尔·汗饰演的油腻音乐人夏克提一曲劲歌热舞《我的性感爱人》，令众多粉丝惊呼，爱了这么多年“米叔”，刚刚他不为人知的一面。

　　今天曝光的“彩蛋制作特辑”揭晓了彩蛋的秘密。夏克提这个人物，由编剧兼导演阿德瓦·香登给阿米尔·汗“量身打造”，他想在现实风格的《神秘巨星》里创造一个宝莱坞式的喜剧角色，于是按照跟阿米尔·汗的现实生活形象完全相反的方向，虚构了活宝似的夏克提。阿米尔·汗最初拿到角色有些犹豫，却在试装试镜之后找到了感觉，成功被夏克提“附体”。

　　彩蛋制作特辑中，制片人基兰·拉奥表示，“阿米尔·汗在这首歌里是个性感舞男，特别花心，每时每刻勾搭女性”。因此，音乐导演阿密特·特力瓦迪找来专门为“坏男孩配唱的歌手”——印度流行音乐之父米卡·辛格给阿米尔·汗配唱，歌声里自带三分坏小子的痞气。编舞萨恩亚·马尔霍特拉更是让舞蹈设计跟着尺度全开，可以说，跟夏克提的油腻造型非常契合。而编舞萨恩亚，其实正是在《摔跤吧！爸爸》里饰演成年二女儿芭比塔的演员，《我的性感爱人》是她作为编舞师的第一个作品。阿米尔·汗不负厚望，虽然没有遥控体重的传说，却同样敬业地展示了入木三分的演技，颠覆自我的风骚形象给了观众极大的惊喜。

　　目前《神秘巨星》正在全国热映，影片由孔雀山影业、创世星影业联合印度阿米尔·汗影视制作公司、Zee电影工作室共同开发，投资制作，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司和华夏电影发行有限公司联合发行。

   编辑：Joker

关键词： 神秘巨星 阿米尔·汗
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