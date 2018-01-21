2012年，宾夕法尼亚州立大学橄榄球队前助理教练杰里·桑达斯基性侵案震惊全美，而主教练乔·帕特诺也卷入纷争。阿尔·帕西诺饰演这位昔日功勋主教练。

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2012年，宾夕法尼亚州立大学橄榄球队前助理教练杰里·桑达斯基性侵男童等45项罪名成立。他在15年间性侵10余男童，引发轩然大波。案发后，该球队主教练乔·帕特诺（阿尔·帕西诺饰）卷入漩涡：不但名誉和战绩受损，同时也面临着道德拷问。这支预告片结尾处，帕特诺的儿子问他：你是否早就知道（桑达斯基恶行）？















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