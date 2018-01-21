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阿尔·帕西诺新片中也卷入性侵案漩涡?

《雨人》导演新片《幸福谷》发先导预告

2018-01-21 10:28:03 来源：Mtime时光网

2012年，宾夕法尼亚州立大学橄榄球队前助理教练杰里·桑达斯基性侵案震惊全美，而主教练乔·帕特诺也卷入纷争。阿尔·帕西诺饰演这位昔日功勋主教练。
（本文来自影视生活第一站 时光网）   

　　时光网讯 奥斯卡影帝阿尔·帕西诺主演的新片《幸福谷》（Paterno，暂译）近日发布先导预告。影片聚焦臭名昭著的桑达斯基性侵案。

　　2012年，宾夕法尼亚州立大学橄榄球队前助理教练杰里·桑达斯基性侵男童等45项罪名成立。他在15年间性侵10余男童，引发轩然大波。案发后，该球队主教练乔·帕特诺（阿尔·帕西诺饰）卷入漩涡：不但名誉和战绩受损，同时也面临着道德拷问。这支预告片结尾处，帕特诺的儿子问他：你是否早就知道（桑达斯基恶行）？

　　据悉，《幸福谷》最初是由布莱恩·德·帕尔玛《碟中谍》《黑色大丽花》）执导，但后来退出；好在接手的巴瑞·莱文森《雨人》）也是名导，应该也不会令人失望。影片将于2018年在HBO播出。




影片剧照

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：黑仔

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 幸福谷 阿尔帕西诺 预告
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阿尔·帕西诺

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职业：演员 | 导演 | 制作人 | 编剧

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