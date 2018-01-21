凯奇表示，如果有合适角色，并不排斥出演漫改超级英雄大片。

（本文来自影视生活第一站 时光网）























凯奇坦言，自己早就不再想错失超人电影的事情了，至于未来是否会出演漫改大片还得看角色合不合适。凯奇说道：“关于我对漫画的喜好，网上那一堆传闻都有点夸张了。没错，我从小就开始看漫画；我也一直知道一旦技术手段成熟，漫改作品会是影视娱乐业的巨无霸。但你别搞错了，我可不是一天到晚都坐在家里看那些漫画书，啥也不干。我早就翻篇啦！我喜欢科幻故事，喜欢看小说。如果我觉得我能够为某个漫改角色注入自己的风格，我会考虑出演的。”









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