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时光网讯
前奥斯卡影帝尼古拉斯·凯奇
虽然淡出主流视线已久，但近年来电影可没少拍。这位混迹好莱坞江湖40多年的影星，似乎重新回到了令其成名的独立电影界。近日，凯奇携新片《曼蒂》
（Mandy，暂译）亮相圣丹斯，举行世界首映。
《曼蒂》
故事设定于1983年，Red(凯奇饰)的挚爱被某宗教组织屠杀，一度精神错乱的他最终踏上复仇之路。影片暴力血腥的程度，连凯奇都有点受不了：“我每天都是满身假血浆，晚上要在浴室里呆上一个多小时才能洗干净。”
影片首映后，凯奇接受了外媒采访，聊到了很多话题。众所周知，凯奇曾差一点就演了一部超人电影。而当记者问道他对去年的《正义联盟》评价时，凯奇答：“我看了那部片子，我觉得挺有意思的（fun）。我只能说这么多。”
凯奇坦言，自己早就不再想错失超人电影的事情了，至于未来是否会出演漫改大片还得看角色合不合适。凯奇说道：“关于我对漫画的喜好，网上那一堆传闻都有点夸张了。没错，我从小就开始看漫画；我也一直知道一旦技术手段成熟，漫改作品会是影视娱乐业的巨无霸。但你别搞错了，我可不是一天到晚都坐在家里看那些漫画书，啥也不干。我早就翻篇啦！我喜欢科幻故事，喜欢看小说。如果我觉得我能够为某个漫改角色注入自己的风格，我会考虑出演的。”
好莱坞正值颁奖季，谈到去年的电影，凯奇表示最爱诺兰的《敦刻尔克》
：“我完全被征服了。我觉得电影令人不寒而栗。影片几乎没有什么对白，空中镜头非常好看，演员们的表演也很赞。《敦刻尔克》是一部非常情绪化，非常感人的电影。我把它列入自己的影史战争片前五
。”
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