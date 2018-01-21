奥斯卡最佳电影最准“风向标”揭晓！吉尔默·德尔·托罗导演的《水形物语》夺得了今年美国制片人工会奖的最佳电影类制片人奖，距离小金人又近一步。

编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]