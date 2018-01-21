2018-01-21 15:13:34 来源：Mtime时光网
电视剧奖项得主
编辑：Joker
导演：吉尔莫·德尔·..
主演：莎莉·霍金斯
导演：瑞德·穆拉诺
主演：伊丽莎白·莫斯
导演：李·昂克里奇
主演：安东尼·冈萨雷兹
导演：艾米·谢尔曼-..
主演：蕾切尔·布罗斯..
导演：奥托·巴瑟斯特
主演：托比·凯贝尔
“水形物语”水怪真能与人类恋..莎莉霍金斯与胖水怪网友约会 ..
《水形物语》登顶奥斯卡风向标..陀螺再拿最佳导演奖 加里奥德..
"《水形物语》是写给电影的一..导演吉尔莫·德尔·托罗讲述影..
"水形物语"14项提名领跑评论家..奥斯卡最准风向标之一 明年1月..
《水形物语》释出海量剧照幕后照德尔托罗实景打造最美“人兽恋”
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康熙时光
15分钟前
史上最美人兽恋！！
戴瑞甫
1小时前
说实话，我觉得一般啊。。。
阿wen
墨西哥三杰都拿奖那就厉害了
黑王子will4997848
陀螺加油
phillovemovie
2小时前
三块广告牌更有希望拿奥斯卡
taoxinxu释凡
3小时前
奥斯卡估计三个广告牌的
想长胖2小时前
黑人那个呢?
凌波微步5097131
4小时前
动画片，冒险奇幻，科幻，女权，科技对人类的影响，纪录片，优秀的美国影视剧依然走在多元化的路上。
LC釋然齊樂
5小时前
老外的口味重
小小·威
给陀螺使劲打电话！
萌娃惹人疼 女神依然美 还有照片想销毁
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