网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《水形物语》拿下奥斯卡最佳电影"风向标"

登顶制片人工会奖电影类最佳 距小金人又近一步

2018-01-21 15:13:34 来源：Mtime时光网

奥斯卡最佳电影最准“风向标”揭晓！吉尔默·德尔·托罗导演的《水形物语》夺得了今年美国制片人工会奖的最佳电影类制片人奖，距离小金人又近一步。
（本文来自影视生活第一站 时光网）   


　　时光网讯 第29届美国制片人工会奖刚刚落下帷幕，吉尔默·德尔·托罗导演的《水形物语》夺得了最具分量的最佳电影类制片人奖，最佳动画电影制片奖人毫无悬念得授予了皮克斯新片《寻梦环游记》，这两部作品距离奥斯卡小金人又近一步。

电视剧奖项得主

　　剧集类奖项方面，今年获奖无数的《使女的故事》夺得了最佳电视剧情类制片人奖；金球奖最佳喜剧《了不起的麦瑟尔夫人》也摘得了最佳电视喜剧类制片人奖；《黑镜》第四季力压《冰血暴》《宿敌》拿下最佳电视剧系列制片人奖。

　　美国制片人工会最早成立于1950年，该组织由美国电影和电视行当的制片人组成，旨在保护制片人的各种权益。作为每年奥斯卡最具分量的前哨奖项，制片人工会奖的奖项结果与奥斯卡最佳电影、最佳动画的归属重合度极高。

　　PGA评选的最佳影片，在过去27年里与奥斯卡最佳有19次重合。除了《爱乐之城》《大空头》败给《月光男孩》《聚焦》以外，在过去的8年里，PGA评选的年度最佳《鸟人》《为奴十二年》《逃离德黑兰》《艺术家》《国王的演讲》《拆弹部队》《贫民窟的百万富翁》《老无所依》等最终都拿下了奥斯卡最佳影片小金人。

第29届美国制片人工会奖获奖名单

最佳电影制片人奖： 《水形物语》

最佳动画制片人奖：《寻梦环游记》 

最佳电视剧情类制片人奖： 《使女的故事》第一季

最佳电视喜剧类制片人奖：《了不起的麦瑟尔夫人》第一季

最佳电视剧系列制片人奖：《黑镜》第四季

最佳电影纪录片制片人奖：《珍》

最佳电视纪录片制片人奖：《丽雅·雷米妮：科学基督教及余波》

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 制片人工会奖 水形物语 寻梦环游记 使女的故事 黑镜 了不起的麦瑟尔夫人
关注时光网微信

相关电影/影人

水形物语

水形物语 (2017)

7.7

导演：吉尔莫·德尔·..

主演：莎莉·霍金斯

使女的故事

使女的故事 (2017)

8.3

导演：瑞德·穆拉诺

主演：伊丽莎白·莫斯

寻梦环游记

寻梦环游记 (2017)

9.0

导演：李·昂克里奇

主演：安东尼·冈萨雷兹

了不起的麦瑟尔夫人

了不起的麦瑟尔夫人 (2017)

8.2

导演：艾米·谢尔曼-..

主演：蕾切尔·布罗斯..

黑镜

黑镜 (2011)

8.9

导演：奥托·巴瑟斯特

主演：托比·凯贝尔

显示更多∨

相关文章

会员评论 (10)

发表

本周热读

1

24位好莱坞明星的早年红毯"艳"照

萌娃惹人疼 女神依然美 还有照片想销毁

24
24组英美明星们的照片中，既包含了他们第一次出现在红毯..
2

为什么中国人不爱看“星战”？

“星战8”内地票房难达3亿 片方&观众谁背锅？

为什么好莱坞视若珍宝的“星战系列”就是难以打开中国市..
3

7.5亿《阿修罗》首曝预告定档暑期

三头阿修罗王抢镜 梁家辉刘嘉玲护航吴磊

投资7.5亿的《阿修罗》今天全阵容首降“人界”，发布会..
4

迪士尼发布一大波高清新剧照

"蚁人黄蜂女""黑豹""无敌破坏王2"均亮相

18
迪士尼发布的新剧照中，"黄蜂女"首次与"蚁人"正式同框，..
5

"正义联盟"出蓝光扎导剪辑版？不存在的

细数"神女""蝙超""自杀小队"剧场版+加长版

《正义联盟》的蓝光碟3.13发布，比剧场版多的戏份大多集..

查看更多