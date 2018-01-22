（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯 在此前举行的金球奖上，为了表示对女性的支持，除了女性之外，不少男性也戴上了#TimesUp徽章。但不少人也惹来争议，被指出表面上支持女性，但其实自己也曾对女性有过不当行为。付兰兰就是其中之一。
在近日举行的女性游行中，“黑寡妇”斯嘉丽·约翰逊
在发言中就公开批评了詹姆斯·弗兰科
，在金球奖颁奖典礼中他戴着徽章出席，之后遭到多人爆料曾有性骚扰和对女性不尊重的行为。
斯嘉丽说：“一个人，怎么可以站在支持性侵受害者的协会一边，同时私下又剥削那些弱小无辜者？”另外她还说：“顺带说一句。我想拿回我的徽章。”
尽管斯嘉丽没有直接点出姓名，然而她的发言人此后向《洛杉矶时报》证实，她所指的，就是近日深陷性丑闻风波的金球奖新晋影帝付兰兰。
付兰兰自导自演影片《灾难艺术家》
是今年颁奖季的大热门之一。尽管他在第一时间就否认了性骚扰指控，然而此前《纽约时报》还是临时取消了有关他电影的论坛。付兰兰的颁奖季之路，势必多多少少会受到影响。
另外，近日备受期待的漫威《黑寡妇》独立电影又有新进展，敲定雅克·舍费尔（Jac Schaeffer）执笔剧本。黑寡妇将继续由斯嘉丽·约翰逊
出演。
尽管尚未通过绿灯审查，已经有传言称，斯嘉丽·约翰逊将以2500万美金出演《黑寡妇》独立电影，如果影片全球票房超过9亿美元，斯嘉丽还能获得600万美元的分红。如果此传闻为真，她将成为好莱坞史上片酬最高女演员。
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