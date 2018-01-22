“黑寡妇”斯嘉丽·约翰逊公开批评近日深陷性丑闻的付兰兰，称其“表里不如一”，还要求他还回金球奖佩戴的支持女性的徽章。







（本文来自影视生活第一站 时光网）





时光网讯 在此前举行的金球奖上，为了表示对女性的支持，除了女性之外，不少男性也戴上了#TimesUp徽章。但不少人也惹来争议，被指出表面上支持女性，但其实自己也曾对女性有过不当行为。付兰兰就是其中之一。









斯嘉丽说：“一个人，怎么可以站在支持性侵受害者的协会一边，同时私下又剥削那些弱小无辜者？”另外她还说：“顺带说一句。我想拿回我的徽章。”





尽管斯嘉丽没有直接点出姓名，然而她的发言人此后向《洛杉矶时报》证实，她所指的，就是近日深陷性丑闻风波的金球奖新晋影帝付兰兰。













尽管尚未通过绿灯审查，已经有传言称，斯嘉丽·约翰逊将以2500万美金出演《黑寡妇》独立电影，如果影片全球票房超过9亿美元，斯嘉丽还能获得600万美元的分红。如果此传闻为真，她将成为好莱坞史上片酬最高女演员。



