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斯嘉丽公开批评付兰兰“表里不如一”

接连遭性骚扰举报 被要求还回金球奖女权徽章

2018-01-22 07:58:47 来源：Mtime时光网

“黑寡妇”斯嘉丽·约翰逊公开批评近日深陷性丑闻的付兰兰，称其“表里不如一”，还要求他还回金球奖佩戴的支持女性的徽章。


（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 在此前举行的金球奖上，为了表示对女性的支持，除了女性之外，不少男性也戴上了#TimesUp徽章。但不少人也惹来争议，被指出表面上支持女性，但其实自己也曾对女性有过不当行为。付兰兰就是其中之一。

金球影帝付兰兰最近有点麻烦

　　在近日举行的女性游行中，“黑寡妇”斯嘉丽·约翰逊在发言中就公开批评了詹姆斯·弗兰科，在金球奖颁奖典礼中他戴着徽章出席，之后遭到多人爆料曾有性骚扰和对女性不尊重的行为。

　　斯嘉丽说：“一个人，怎么可以站在支持性侵受害者的协会一边，同时私下又剥削那些弱小无辜者？”另外她还说：“顺带说一句。我想拿回我的徽章。”

　　尽管斯嘉丽没有直接点出姓名，然而她的发言人此后向《洛杉矶时报》证实，她所指的，就是近日深陷性丑闻风波的金球奖新晋影帝付兰兰。

斯嘉丽顶薪出演《黑寡妇》独立电影？

　　付兰兰自导自演影片《灾难艺术家》是今年颁奖季的大热门之一。尽管他在第一时间就否认了性骚扰指控，然而此前《纽约时报》还是临时取消了有关他电影的论坛。付兰兰的颁奖季之路，势必多多少少会受到影响。

　　另外，近日备受期待的漫威《黑寡妇》独立电影又有新进展，敲定雅克·舍费尔（Jac Schaeffer）执笔剧本。黑寡妇将继续由斯嘉丽·约翰逊出演。

　　尽管尚未通过绿灯审查，已经有传言称，斯嘉丽·约翰逊将以2500万美金出演《黑寡妇》独立电影，如果影片全球票房超过9亿美元，斯嘉丽还能获得600万美元的分红。如果此传闻为真，她将成为好莱坞史上片酬最高女演员。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：sa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 斯嘉丽约翰逊 女权 性丑闻 付兰兰
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