海报中，陈伟霆饰演的铁木真目光坚毅、倒握利刃，胡军饰演的忽出鲁挥刀出击、横眉冷目，似乎预示着大战一触即发；林允饰演的孛尔帖、张歆艺饰演的朵歹，一个清纯灵动，一个神秘莫测，让血气蒸腾、阳刚气十足的草原英雄时代显现出一丝柔情。
作为国内少见的民族题材电影，《战神纪》
缘起于古老的草原传说，以传奇英雄铁木真为基点，延伸架构出一个恢弘辽阔的草原英雄时代。既有铁木真、扎木合、孛尔帖等历史真实人物，又依托草原传说，以虚构之力刻画了倪大红饰演的萨满、胡军饰演的忽出鲁、张歆艺饰演的朵歹等传说中的形象。
电影《战神纪》
陈伟霆饰演的铁木真更是大胆取舍，抛弃以往同类作品中暮年铁木真的形象设定，及权术斗争、阴谋诡计、野史秘闻等附加于铁木真这个真实人物身上的固化标签，将其刻画为一个有血有肉、敢爱敢恨、血性十足的“糙帅”青年，让这个传说中的战神形象焕然一新，活力十足。
伴随《战神纪》
四大角色海报的曝光，电影中齐心合力开启草原英雄时代的一众传奇人物也陆续登场。电影中饰演铁木真的“佛爷”陈伟霆，此次征战大银幕信心满满，与“鱼美人”林允搭档动情演绎“日月为轮”的青梅竹马纯爱CP，让人怦然心动，羡慕不已。胡军饰演的忽出鲁、张歆艺饰演的朵歹这对生死相依的挚爱CP堪称草原版“美女与野兽”，他们的未来走向也让人十分期待。
编辑：隐饮