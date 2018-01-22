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《战神纪》陈伟霆林允造型首曝光

横刀立马豪气足！讲述传奇英雄铁木真故事

2018-01-22 09:21:35 来源：Mtime时光网

《战神纪》正式曝光四大角色海报，陈伟霆饰演的铁木真、林允饰演的孛尔帖、胡军饰演的忽出鲁、张歆艺饰演的朵歹首次亮相，陈伟霆饰演的“战神”形象焕然一新，与林允组成草原英雄CP。
       时光网讯 近日，由让-雅克·阿诺监制，哈斯朝鲁执导，卓格赫编剧，陈伟霆林允胡军倪大红李光洁赵立新张歆艺巴森扎布巴音涂们咏梅等主演的传奇冒险电影《战神纪》正式曝光四大角色海报，陈伟霆饰演的铁木真、林允饰演的孛尔帖、胡军饰演的忽出鲁、张歆艺饰演的朵歹，分别以风格独特的草原民族服饰惊艳亮相。

       海报中，陈伟霆饰演的铁木真目光坚毅、倒握利刃，胡军饰演的忽出鲁挥刀出击、横眉冷目，似乎预示着大战一触即发；林允饰演的孛尔帖、张歆艺饰演的朵歹，一个清纯灵动，一个神秘莫测，让血气蒸腾、阳刚气十足的草原英雄时代显现出一丝柔情。

       作为国内少见的民族题材电影，《战神纪》缘起于古老的草原传说，以传奇英雄铁木真为基点，延伸架构出一个恢弘辽阔的草原英雄时代。既有铁木真、扎木合、孛尔帖等历史真实人物，又依托草原传说，以虚构之力刻画了倪大红饰演的萨满、胡军饰演的忽出鲁、张歆艺饰演的朵歹等传说中的形象。

       电影《战神纪》陈伟霆饰演的铁木真更是大胆取舍，抛弃以往同类作品中暮年铁木真的形象设定，及权术斗争、阴谋诡计、野史秘闻等附加于铁木真这个真实人物身上的固化标签，将其刻画为一个有血有肉、敢爱敢恨、血性十足的“糙帅”青年，让这个传说中的战神形象焕然一新，活力十足。

       伴随《战神纪》四大角色海报的曝光，电影中齐心合力开启草原英雄时代的一众传奇人物也陆续登场。电影中饰演铁木真的“佛爷”陈伟霆，此次征战大银幕信心满满，与“鱼美人”林允搭档动情演绎“日月为轮”的青梅竹马纯爱CP，让人怦然心动，羡慕不已。胡军饰演的忽出鲁、张歆艺饰演的朵歹这对生死相依的挚爱CP堪称草原版“美女与野兽”，他们的未来走向也让人十分期待。

   编辑：隐饮

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关键词： 战神纪 陈伟霆 林允
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