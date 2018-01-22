日本电影《浪矢解忧杂货店》今日宣布将有望引进国内，首曝中文预告。影片在日本上映后已收获超10亿日元票房，更是连续三周荣登票房排行榜冠军，超过83万人次观看，观众口碑评价高于预期。









松冈克朗弹琴 在宣布有望引进的新闻同时，片方还曝光了一款预告。在这支预告中，接受烦恼咨询的杂货店和著名的“解忧信箱”也逐渐揭开它神秘的面纱。来往的信件将过去和现在连接在一起，也将故事中的所有人与神秘的杂货店相串联。视频中不论是怀揣心事陷入困境的寄信人，还是误入杂货店的三位少年，亦或是解忧杂货店的主人“浪矢爷爷”，他们所经历的喜怒哀乐都让观众感同身受。电影将生活中的脆弱与感伤，坚韧与勇敢逐一呈现在大家面前。









浪矢爷爷与浪矢杂货店 影片在日本上映后已收获超10亿日元票房，更是连续三周荣登票房排行榜冠军，超83万人次观看，观众口碑评价也普遍高于预期。“看哭”“治愈”和“年度最佳日本片”更成为评论区高频关键词。





《浪矢解忧杂货店》中的主人公敦也是由日本人气偶像男团“Hey!Say!JUMP”成员山田凉介饰演，他更是凭借本片获得电影旬报最佳新人男演员奖。而日本国宝级演员西田敏行饰演杂货店主浪矢雄治，他也凭借本片获得日本电影学院奖优秀男配角。导演是执导过《再见歌舞伎町》《P与JK》《火花》的广木隆一。