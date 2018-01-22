网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

日本版电影“解忧杂货店”有望引进

首曝中文预告 连续三周获日本票房榜冠军

2018-01-22 09:49:38 来源：Mtime时光网

日本电影《浪矢解忧杂货店》今日宣布将有望引进国内，首曝中文预告。影片在日本上映后已收获超10亿日元票房，更是连续三周荣登票房排行榜冠军，超过83万人次观看，观众口碑评价高于预期。
       

解忧杂货店

时光网讯 广木隆一执导，山田凉介西田敏行等领衔主演的日本电影《浪矢解忧杂货店》今日宣布将有望引进国内。片方同时曝光的一款预告令书中场景初露真容。电影同名原著作为东野圭吾最知名的小说，仅在亚洲发行量就超过1000万本，动人的故事和对白更曾抚慰无数人的心灵。

       为了区别于此前上映的国产版，日版在内地上映特别更名为《浪矢解忧杂货店》，有望引进的消息更令国内书迷一片欢呼。中国版电影《解忧杂货店》由王俊凯、迪丽热巴、董子健主演，2017年12月29日上映，目前累计票房2.23亿元。

       

松冈克朗弹琴

在宣布有望引进的新闻同时，片方还曝光了一款预告。在这支预告中，接受烦恼咨询的杂货店和著名的“解忧信箱”也逐渐揭开它神秘的面纱。来往的信件将过去和现在连接在一起，也将故事中的所有人与神秘的杂货店相串联。视频中不论是怀揣心事陷入困境的寄信人，还是误入杂货店的三位少年，亦或是解忧杂货店的主人“浪矢爷爷”，他们所经历的喜怒哀乐都让观众感同身受。电影将生活中的脆弱与感伤，坚韧与勇敢逐一呈现在大家面前。

        《解忧杂货店》是东野圭吾2011年在《小说野性时代》连载，2012年发行单行本。故事讲述三个少年做了坏事躲在已经废弃的杂货店，结果偶然发现了杂货店邮箱里有一些寄给杂货店老板的信，而这些信居然都来自32年前。那一夜，也成为了改变他们人生的“奇迹”一夜。

       

浪矢爷爷与浪矢杂货店

影片在日本上映后已收获超10亿日元票房，更是连续三周荣登票房排行榜冠军，超83万人次观看，观众口碑评价也普遍高于预期。“看哭”“治愈”和“年度最佳日本片”更成为评论区高频关键词。

       《浪矢解忧杂货店》中的主人公敦也是由日本人气偶像男团“Hey!Say!JUMP”成员山田凉介饰演，他更是凭借本片获得电影旬报最佳新人男演员奖。而日本国宝级演员西田敏行饰演杂货店主浪矢雄治，他也凭借本片获得日本电影学院奖优秀男配角。导演是执导过《再见歌舞伎町》《P与JK》《火花》的广木隆一。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 浪矢解忧杂货店 预告 引进
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

浪矢解忧杂货店

浪矢解忧杂货店 (2017)

-1.0

导演：广木隆一

主演：山田凉介 西田敏行

山田凉介

山田凉介

Ryosuke Yamada

职业：
西田敏行

西田敏行

Toshiyuki Nishida

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (7)

发表

本周热读

1

24位好莱坞明星的早年红毯"艳"照

萌娃惹人疼 女神依然美 还有照片想销毁

24
24组英美明星们的照片中，既包含了他们第一次出现在红毯..
2

为什么中国人不爱看“星战”？

“星战8”内地票房难达3亿 片方&观众谁背锅？

为什么好莱坞视若珍宝的“星战系列”就是难以打开中国市..
3

7.5亿《阿修罗》首曝预告定档暑期

三头阿修罗王抢镜 梁家辉刘嘉玲护航吴磊

投资7.5亿的《阿修罗》今天全阵容首降“人界”，发布会..
4

少年的恶，说起来没完没了

校园霸凌电影盘点

不要小看校园霸凌，有时后果很严重！
5

迪士尼发布一大波高清新剧照

"蚁人黄蜂女""黑豹""无敌破坏王2"均亮相

18
迪士尼发布的新剧照中，"黄蜂女"首次与"蚁人"正式同框，..

查看更多