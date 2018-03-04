（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网特稿
2008年1月20日，《绝命毒师》
的第一季第一集，在AMC电视台低调地播出了。当年观看了试播集的观众恐怕很难想象到，这部美剧日后会成为AMC的顶梁柱，美剧规则的改变者，良心剧的代言人，更一度是“世界上评分最高的电视剧”。
电影感十足，充满悬疑，演技炸天，《绝命毒师》
的一对主人公搭档名字都和“颜色”有关——一位是身患绝症的中学化学老师“老白”Walter White（布莱恩·科兰斯顿
饰），他在白手起家，一手建立起自己的毒品帝国过程中，拥抱了内心深处的黑暗；另一位是他虽然招人喜欢却一事无成的搭档“小粉”Jesse Pinkman（亚伦·保尔
饰），小粉在剧集的发展过程中，慢慢成为了备受折磨的道德中心。
“老白”和“小粉”这一对儿忘年搭档
谁曾想到，就是这样一部吊炸天的优秀美剧，在制作初期却经历了重重挫折。Showtime、TNT、HBO等电视台一开始都拒绝了《绝命毒师》的提案
，FX电视台本来感兴趣，都开始制作试播集了，但由于高层还是更看好柯特妮·考克斯
（《老友记》
中的Monica）主演的美剧《流言》
，为了吸引更多女性观众，放弃了“毒师”。
《绝命毒师》
的“掌门人”，制作人兼编剧文斯·吉利甘
说，HBO根本就没有考虑过要拍“毒师”，而TNT其实挺喜欢剧中的概念，但他们不可能把贩卖冰毒的人当成男主角。在开播之前，AMC也收到无数邮件，都是担心剧集会美化冰毒，不过一旦开始播出了几集，这种担心就慢慢消失了。
就算后来被索尼和AMC选中（索尼和AMC联合制片，AMC是发行方），片方一开始也只看过布莱恩出演喜剧角色，根本不想让他演老白
。不过在他们心目中的人选约翰·库萨克
和马修·布罗德里克
都表示不会出演后，文斯想起了自己的旧作《X档案》
中，有一个怪诞的病毒感染者，只要他坐在时速低于50的车上，就会爆头而死。那个叫科兰斯顿的家伙，癫狂的演技给当时的文斯留下了深刻印象。就是他了！
在该剧上映整十年之际，《绝命毒师》
的一众编剧与制作人们接受了《综艺》杂志的采访，分享了彼此对于该剧初播时的一些早期回忆，剧中若干角色所经历的坎坷历程，以及在第四季结尾已经播出了非常类似于“黄金大结局”的剧终集时（还记得炸鸡奥巴马惊艳的侧脸么！），他们依然选择拍出了品质上更上一层楼的第五季。
访谈过程就从《绝命毒师》
的第五季聊起，也许你还记得，当年观看完这最后一季，意识到也许以后任何美剧都会给人以“除却巫山不是云”的感受时，那份痛心疾首。大结局那集，老白抚摸着心爱的化学仪器，BGM中放着契合了蓝色冰毒调性的“Baby Blue”，这样求仁得仁的结尾简直是荡气回肠，这样心满意足的死法对于老白来说简直不能更完美和从容。
众编剧接受《综艺》采访