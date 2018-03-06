2018-03-06 10:32:43 来源：Mtime时光网
Netflix宣布预订第五季视频
作者：aerosmith520 编辑：aerosmith
导演：奥托·巴瑟斯特
主演：托比·凯贝尔
Charlie Brooker
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蓝爸爸666
20分钟前
就像五十度黑化肥发灰一样，你骂你的，反正有票房或有收视率就是胜利，就会一直拍下去
卡通不像卡通
20小时前
最大的硬伤，一个个很高的概念，讲出很low的故事。科幻概念很扯，基本是乱用特效再关联电脑就算是科幻了，毫无逻辑严谨性......
Treepple
21小时前
这后面两季似乎都不太好了
M_525253924
这剧早晚玩烂
梦见了天使
昨天 20:48
出了英国就不訷了。
神秘的老王
昨天 18:28
发福版马特达蒙？
屌你卤味
昨天 16:13
第四季已经比弱鸡的第三季好多了。
Tobenash昨天 18:01
确实整体上要强，第三季也就一集San Junipero能撑场面
M_52525392421小时前
第四季很烂
阿森纳颓风
昨天 13:16
好消息，第四季我是比较喜欢看的！
niyousilea
昨天 12:42
低配马特达蒙-陶德？
创VAXY
昨天 12:31
打磨好剧本先吧，宁可出慢点，也不想毁了黑镜的招牌
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