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Netflix续订科幻神剧《黑镜》第五季

原编剧回归继续开脑洞 上线时间待定

2018-03-06 10:32:43 来源：Mtime时光网

开脑洞的科幻神剧《黑镜》暂时不会完结，第五季已经在路上了。
（本文来自影视生活第一站 时光网）
《黑镜》第四季剧照

　　

Netflix宣布预订第五季视频

时光网讯 今日Netflix在《黑镜》官方社交媒体宣布，这部科幻剧集还将回归，也就是说第五季已续订，编剧、主创查理·布洛克还将大开脑洞。目前官方还未宣布新一季的上线时间，相信不会让大家等太久。

     《黑镜》最早在英国Channel 4播出两季，2016年和2017年Netflix购入版权后上线了第三和第四季。虽然去年12月上线的第四季评价相对前面两季低不少，但关注度则大幅提升（对比Netflix其他剧已算是口碑佳作了）。

　　加上主创查理·布洛克去年就表示有意继续写新故事，Netflix当然不舍得完结这部话题之作。《黑镜》每一集独立成篇，比拍摄一部长达90分钟科幻电影压力少一些，加上这部剧经过全球传播品牌大大增强，越来越多的大牌明星和导演愿意参与进来。《至暗时刻》导演乔·赖特，奥斯卡影后朱迪·福斯特执导过单集，布莱丝·达拉斯·霍华德杰西·普莱蒙乔·哈姆等明星也乐意来演。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 黑镜 Neflix 续订 第五季
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黑镜

黑镜 (2011)

8.9

导演：奥托·巴瑟斯特

主演：托比·凯贝尔

查理·布洛克

查理·布洛克

Charlie Brooker

职业：编剧 | 演员 | 制作人

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